Νέα Αριστερά: «Στις 28 Οκτωβρίου τιμούμε την άρνηση ενός λαού να παραδοθεί στον φασισμό»

Η 28η Οκτωβρίου, αποτελεί ημέρα μνήμης της αντίστασης του ελληνικού λαού απέναντι στον φασισμό, με τη Νέα Αριστερά, να υπογραμμίζει ότι η επέτειος δεν αφορά την εξύμνηση του πολέμου, αλλά την υπεράσπιση της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας. Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της, χιλιάδες Έλληνες βρέθηκαν στο μέτωπο της Αλβανίας, για να αντισταθούν στους εισβολείς, ενώ τονίζει πως ο αντιφασισμός πρέπει να είναι καθημερινή πολιτική και κοινωνική στάση.

Η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς

«Στις 28 Οκτωβρίου τιμούμε την άρνηση ενός λαού να παραδοθεί στον φασισμό. Η Ελλάδα θυμάται την ημέρα που μπήκε στον πόλεμο. Εμείς δεν τιμούμε τον πόλεμο. Από την πρώτη στιγμή, χιλιάδες Έλληνες παρουσιάστηκαν και βρέθηκαν στην Αλβανία για να αντισταθούν στους επίδοξους φασίστες εισβολείς», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά σε ανακοίνωσή της για τη σημερινή επέτειο.

«Η επίσημη αφήγηση συχνά σταματά στο μέτωπο, ακριβώς πριν αρχίσει η ιστορία της μαζικής λαϊκής Αντίστασης, δηλαδή των ανθρώπων που οργανώθηκαν, μοιράστηκαν το λίγο που είχαν και αγωνίστηκαν για την Απελευθέρωση», σημειώνει και καταλήγει:

«Ο αντιφασισμός δεν είναι κάτι που μας θυμίζει μόνο το παρελθόν. Είναι καθημερινή πολιτική και κοινωνική στάση», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.