Κρίνο και αγκάθι: Ο έρωτας Μάρκου και Λευκής φουντώνει

Ο απαγορευμένος έρωτας παίρνει φωτιά στο νέο επεισόδιο της σειράς “Κρίνο και Αγκάθι” απόψε στις 21:00 στον Αντ1.

Η Λευκή, τρομαγμένη από τον έρωτά της για τον Μάρκο, καταρρέει μετά το φιλί τους και προσπαθεί να ξεπλύνει την «προδοσία» της απέναντι στον Ηλία μέσα στο ποτάμι, φτάνοντας στα όρια του πνιγμού, ώσπου ο Μάρκος τη σώζει ξανά και την κρατά στην αγκαλιά του.

Στο αρχοντικό, ο Παναγής αποφασίζει να σταματήσει το αιματοκύλισμα, συγκρούεται με τη Μαριγώ και τον Μήτρο και σχεδιάζει την ασφαλή επιστροφή του Μάρκου και της Λευκής στο χωριό με τον παπά και τον Γεροδήμο.

Η Μαριγώ αρνείται να δεχτεί τη Λευκή, όμως η Μαρίκα τής δείχνει τα γράμματα του Μάρκου, αποκαλύπτοντας το βάθος του δεσμού τους.

Παράλληλα, ο Στέλιος και η Δέσποινα συνειδητοποιούν με τρόμο πως η κόρη τους μπορεί να αγαπά τον άνθρωπο που θεωρούν φονιά του Ηλία, ενώ ο Μήτρος χτυπά τη Λαμπρινή όταν εκείνη αρνείται να τον βοηθήσει.

Παρότι, όμως, η Λευκή δέχεται να ακολουθήσει τον Μάρκο βήμα-βήμα, μια επιστολή της Μαριγώς στην εισαγγελία Τριπόλεως και μια συνάντηση μεταξύ Μήτρου και Λεμονιάς απειλούν να τινάξουν τα πάντα στον αέρα…

«Μάρκος και Λευκή – Στο ποτάμι ξεσπά η πιο σκληρή μάχη με τα συναισθήματά τους!

Μήτρος και Λεμονιά– Η εκρηκτική συνάντησή τους ξυπνά το παρελθόν!