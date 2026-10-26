Κάμπινγκ: Σοφοκλής και Ιορδάνης σε νέες περιπέτειες

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Το «Κάμπινγκ» επιστρέφει στο MEGA με νέο επεισόδιο απόψε στις 21:00 και ο «Άλλος Κόσμος» γίνεται σημείο συνάντησης για πρόσωπα, μυστικά και συμφωνίες που δεν εξελίσσονται απαραίτητα όπως είχαν σχεδιαστεί.

Ο Ιορδάνης ετοιμάζεται για νέες δοσοληψίες με τη μαφία, την ώρα που η αστυνόμος επιχειρεί να βρει στοιχεία ανάμεσα στα παλιοσίδερα της μάντρας του Πρύτανη.

Στον «Άλλο Κόσμο», ακόμη και οι πιο απλές κινήσεις μπορεί να κρύβουν περισσότερα απ’ όσα φαίνονται.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο του «Κάμπινγκ»:

Επεισόδιο 15 (Δευτέρα 26 Οκτωβρίου)

Η αστυνόμος «φυτεύει» τον βοηθό της, τον Λεωνίδα, στο κάμπινγκ, προκειμένου να έχει πληροφόρηση εκ των έσω, παρόλο που του τελευταίου τρέμει το φυλλοκάρδι του.

Ο Τάσος αγωνιά για τη συνεργασία του με τον Ιορδάνη, φοβούμενος ότι μπορεί τελικά να είναι κι εκείνος άφραγκος.

Ωστόσο, μια σουρεαλιστική σκηνή που εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια του τον πείθει πως όχι μόνο «λεφτά υπάρχουν», αλλά περισσεύουν για να «φάν’ κι οι κότες»!

Ο Σοφοκλής, πάντως, φροντίζει να καταστήσει σαφές στον Ιορδάνη, με όχι και τόσο θεμιτούς τρόπους, ότι πρέπει να τα μαζεύει και να του δίνει από τον «Άλλο Κόσμο».

Δείτε εδώ το trailer του επεισοδίου: