Κάμπινγκ: Ο Σοφοκλής ξεκαθαρίζει στον Ιορδάνη τη θέση του για το ξέπλυμα χρήματος

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Η κωμική σειρά του MEGA «Κάμπινγκ» επιστρέφει με νέο επεισόδιο απόψε στις 21:00.

Οι ισορροπίες δοκιμάζονται καθώς οι παράνομες δραστηριότητες και τα κρυφά σχέδια τους πιέζουν όλους ασφυκτικά.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο του «Κάμπινγκ»:

Επεισόδιο 13 – (Δευτέρα 19 Οκτωβρίου)

Ο Σοφοκλής ξεκαθαρίζει στον Ιορδάνη ότι δεν πρόκειται να ανεχτεί την εμπλοκή του κάμπινγκ στο ξέπλυμα χρήματος.

Από την πλευρά του, ο Ιορδάνης καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να αποκρύψει το γεγονός ότι έχει ήδη συμφωνήσει να συμμετάσχει ως συνέταιρος στην ταβέρνα του Τάσου.

Την ίδια στιγμή, η Γιώτα ανησυχεί πως η αστυνόμος θα καταφέρει τελικά να κάνει τον Λουκά να μιλήσει.

Παράλληλα, οι απειλές του Μπράβου απέναντι στη Μαριάννα συνεχίζονται, με την ίδια να φοβάται πλέον για τη σωματική της ακεραιότητα.

Δείτε εδώ το trailer: