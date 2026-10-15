Κάμπινγκ: Ιορδάνης και Σοφοκλής πέφτουν θύματα απαγωγής

Το «Κάμπινγκ», η κωμική σειρά του MEGA, επιστρέφει με νέο επεισόδιο, απόψε, στις 21:00.
Ένας επικίνδυνος εκπρόσωπος του υποκόσμου, η Αλέκα, φτάνει στο κάμπινγκ και απαιτεί την επιστροφή των χρημάτων της μαφίας.
Η παραμικρή απόφαση των ηρώων του «Κάμπινγκ» προκαλεί απρόβλεπτες εξελίξεις και σπαρταριστά ευτράπελα. Εκεί που κανένα μυστικό δεν είναι ασφαλές…
Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο του «Κάμπινγκ»:
Επεισόδιο 12 (Πέμπτη 15 Οκτωβρίου):
Η Μαριάννα δεν έχει ακόμη ξεμπερδέψει με τον μυστήριο τύπο που συνεχίζει να την απειλεί.
Οι μαφιόζοι αναλαμβάνουν δράση: απαγάγουν τόσο τον Ιορδάνη, όσο και τον Σοφοκλή και τους οδηγούν στη μέση του πουθενά.
Μπροστά στη θανάσιμη απειλή ο Ιορδάνης συμφωνεί να επιστρέψει τα χρήματα, ωστόσο οι μαφιόζοι αρνούνται.
Τότε, εκείνος τους προτείνει μια άλλη λύση την οποία δύσκολα μπορούν να αρνηθούν.
Δείτε εδώ το trailer: