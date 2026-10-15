Κάμπινγκ: Ιορδάνης και Σοφοκλής πέφτουν θύματα απαγωγής

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Το «Κάμπινγκ», η κωμική σειρά του MEGA, επιστρέφει με νέο επεισόδιο, απόψε, στις 21:00.

Ένας επικίνδυνος εκπρόσωπος του υποκόσμου, η Αλέκα, φτάνει στο κάμπινγκ και απαιτεί την επιστροφή των χρημάτων της μαφίας.

Η παραμικρή απόφαση των ηρώων του «Κάμπινγκ» προκαλεί απρόβλεπτες εξελίξεις και σπαρταριστά ευτράπελα. Εκεί που κανένα μυστικό δεν είναι ασφαλές…

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο του «Κάμπινγκ»:

Επεισόδιο 12 (Πέμπτη 15 Οκτωβρίου):

Η Μαριάννα δεν έχει ακόμη ξεμπερδέψει με τον μυστήριο τύπο που συνεχίζει να την απειλεί.

Οι μαφιόζοι αναλαμβάνουν δράση: απαγάγουν τόσο τον Ιορδάνη, όσο και τον Σοφοκλή και τους οδηγούν στη μέση του πουθενά.

Μπροστά στη θανάσιμη απειλή ο Ιορδάνης συμφωνεί να επιστρέψει τα χρήματα, ωστόσο οι μαφιόζοι αρνούνται.

Τότε, εκείνος τους προτείνει μια άλλη λύση την οποία δύσκολα μπορούν να αρνηθούν.

Δείτε εδώ το trailer: