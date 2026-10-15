Τήνος: Ισχυρή έκρηξη σε κατάστημα χρωμάτων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς, τραυματίστηκαν δύο πυροσβέστες – Δείτε βίντεο

Δύο πυροσβέστες υπέστησαν εγκαύματα όταν σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη κατά την κατάσβεση φωτιάς σε κατάστημα στην περιοχή Παλλάδα της Τήνου. Βίντεο καταγράφει τη στιγμή της έκρηξης και όσα συνέβησαν έξω από το κατάστημα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν και υπέστησαν εγκαύματα κατά την επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς σε κατάστημα χρωμάτων στην περιοχή Παλλάδα της Τήνου.
  • Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στον χώρο κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, με βίντεο να καταγράφει τη στιγμή και τον κίνδυνο που αντιμετώπισαν οι παρευρισκόμενοι.
  • Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Τήνου και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία τους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν και υπέστησαν εγκαύματα κατά την επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς σε κατάστημα χρωμάτων και ειδών κιγκαλερίας, στην περιοχή Παλλάδα της Τήνου, όταν σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη στον χώρο.

Βίντεο που δόθηκε την Πέμπτη, στη δημοσιότητα καταγράφει τη στιγμή της έκρηξης, καθώς και τον κίνδυνο που αντιμετώπισαν όσοι βρίσκονταν εκείνη την ώρα έξω και γύρω από το κατάστημα.

Σύμφωνα με το cyclades24, την ώρα που εκδηλώθηκε η έκρηξη, πυροσβέστες επιχειρούσαν για την κατάσβεση της φωτιάς, ενώ έξω από το κατάστημα περνούσε ένας αστυνομικός και σε πολύ μικρή απόσταση βρισκόταν ένας περαστικός.

Η ένταση της έκρηξης αποτυπώνεται στο βίντεο, καθώς από τη δύναμή της εκτοξεύεται το κράνος ενός πυροσβέστη.

Στο Κέντρο Υγείας Τήνου οι δύο πυροσβέστες

Οι δύο πυροσβέστες που τραυματίστηκαν υπέστησαν εγκαύματα και μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Τήνου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία τους.

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