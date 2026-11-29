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Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν η «Μαρκέλλα» και η μητέρα της μετά τις απολογίες τους, σήμερα, στον ανακριτή για την υπόθεση των εικονικών αποδείξεων διαμονής ενστόλων και δημόσιων υπαλλήλων, με τη ζημία για το Δημόσιο να υπερβαίνει τα 12,5 εκατομμύρια ευρώ.

Οι πρώτοι 16 κατηγορούμενοι, που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα, οδηγήθηκαν νωρίς σήμερα, Κυριακή (29/11), το πρωί ενώπιον του ανακριτή και η διαδικασία ολοκληρώθηκε το βράδυ.

Μετά τις απολογίες τους, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενες η γυναίκα που φέρεται να είχε την αρχηγική θέση στη μία από τις δύο εγκληματικές ομάδες, γνωστή ως «Μαρκέλλα», η μητέρα της, καθώς και ο κατά την δικογραφία αρχηγός της δεύτερης ομάδας.

Οι υπόλοιποι 13 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Στους κατηγορούμενους περιλαμβάνονται συνεργάτες, συγγενικά πρόσωπα αλλά και εργαζόμενοι στα λογιστικά γραφεία που διατηρούσαν οι δύο φερόμενοι αρχηγοί.

Οι κατηγορίες που ανά περίπτωση αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενοι αφορούν διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, συνέργεια από κοινού σε απάτη σε βάρος του Δημοσίου κατ’ εξακολούθηση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Σημειώνεται ότι για την υπόθεση έχουν συλληφθεί συνολικά 21 άτομα.

Κατά τη δικογραφία, η δράση της πρώτης ομάδας τοποθετείται χρονικά τουλάχιστον από το 2019, με επικεφαλής την αποκαλούμενη «Μαρκέλλα», ενώ η δεύτερη φέρεται να δραστηριοποιούνταν από το 2020, με επικεφαλής τον αποκαλούμενο «Γιώργο».

Μέσω του συνηγόρου τους η «Μαρκέλλα» και η μητέρα της της δήλωσαν ότι εκχωρούν στο ελληνικό Δημόσιο το ποσό ύψους δύο εκατομμυρίων ευρώ, που έχει δεσμευτεί σε τραπεζικούς λογαριασμούς εταιρειών συμφερόντων τους από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, προς ικανοποίηση της ζημιάς που τους καταλογίζεται ότι προκάλεσαν.

Η λογίστρια αρνείται τις κατηγορίες που της αποδίδονται.

Ο τρόπος δράσης των κυκλωμάτων

Τα μέλη των δύο κυκλωμάτων, φέρονται να είχαν συστήσει εταιρείες, μέσω των οποίων μίσθωναν ακίνητα σε διάφορες περιοχές της χώρας, τα οποία χρησιμοποιούσαν ως εικονικά καταλύματα.

Μέσω αυτών, εξέδιδαν αποδείξεις διαμονής, έναντι αμοιβής, σε ενδιαφερόμενους μετακινούμενους υπαλλήλους, προκειμένου αυτοί να προσκομίσουν τα παραστατικά στις Υπηρεσίες τους και να λάβουν αποζημιώσεις διανυκτέρευσης, χωρίς, ωστόσο, να έχουν πραγματοποιήσει την αντίστοιχη διαμονή.

Ως προς τον τρόπο δράσης, τα μέλη των εγκληματικών ομάδων χορηγούσαν στους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους, έναντι προσυμφωνημένης αμοιβής, αποδείξεις «εικονικής» διαμονής, στις οποίες αναγραφόταν το μέγιστο προβλεπόμενο ποσό αποζημίωσης ανά διανυκτέρευση, ανάλογα με την περιοχή και το χρονικό διάστημα της μετακίνησής τους.

Μάλιστα, ακόμη και στις ελάχιστες περιπτώσεις πραγματικής διαμονής, το αναγραφόμενο στις αποδείξεις χρηματικό ποσό ήταν σημαντικά υψηλότερο από εκείνο που είχε πράγματι καταβληθεί.

Ενδεικτικό της έκτασης της δραστηριότητας των εγκληματικών ομάδων είναι το γεγονός ότι, μέσω των εταιρειών της πρώτης ομάδας, είχαν μισθωθεί ή υπεκμισθωθεί περισσότερες από 173 κατοικίες σε διάφορες περιοχές της χώρας, ορισμένες από τις οποίες δεν διέθεταν καν ηλεκτροδότηση ή υδροδότηση.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ακινήτου επιφάνειας μόλις 44 τετραγωνικών μέτρων, στο οποίο, βάσει των εκδοθέντων παραστατικών, εμφανίζονταν να διαμένουν ταυτόχρονα 23 άτομα.

Από τις έως τώρα έρευνες προέκυψε ότι τουλάχιστον 1.309 ένστολοι και λοιποί δημόσιοι υπάλληλοι έκαναν χρήση των συγκεκριμένων παραστατικών.