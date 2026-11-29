Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο Αγρίνιο και στην υπόθεση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης της 15χρονης καθώς δύο από τους κατηγορούμενους κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Όλοι οι εμπλεκόμενοι οδηγήθηκαν νωρίτερα, την Κυριακή, στο Δικαστικό Μέγαρο Αγρινίου προκειμένου να απολογηθούν.

Δύο από τους κατηγορούμενους που φέρονται να είχαν κακοποιήσει σεξουαλικά την ανήλικη κρίθηκαν προφυλακιστέοι, ενώ αυτή την ώρα απολογούνται οι γονείς της 15χρονης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο πατέρας του κοριτσιού θα ισχυριστεί ότι δεν γνώριζε το παραμικρό, ότι δεν ήταν στο σπίτι και δεν ήξερε τίποτα για τις καταγγελίες που κάνει η κόρη του, όπως και άρση του τηλεφωνικού απορρήτου και θα ζητήσει επίσης και έρευνα και αξιοποίηση κάποιων καμερών ασφαλείας.

Η ανήλικη, που βίωνε έναν εφιάλτη για τουλάχιστον επτά χρόνια, φέρεται να έχει υποδείξει την μητέρα της ως τον άνθρωπο, που την εξέδιδε στις αρρωστημένες ορέξεις πέντε ανδρών, ηλικίας από 47 έως 73 ετών, έναντι 10 ή 15 ευρώ.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών το τετράδιο της 15χρονης

Φαίνεται, ωστόσο, ότι αρκετοί κάτοικοι της περιοχής γνώριζαν τι περνούσε αυτό το παιδί. Αν, όμως, η ίδια η 15χρονη δεν έβρισκε τη δύναμη να καλέσει στη γραμμή SOS 1056 και να περιγράψει όσα φρικιαστικά ζει, δεν θα είχε καταφέρει να ξεφύγει από αυτό το περιβάλλον.

Το κοριτσάκι φιλοξενείται προσωρινά στο Νοσοκομείο Αγρινίου, ενώ παρακολουθείται από παιδοψυχολόγο. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται ένα τετράδιο της ανήλικης το οποίο είχε διαρκώς μαζί της χωρίς, ωστόσο, να αποκαλύπτει σε κανέναν το περιεχόμενό του.

Ακόμη και όταν καθηγητής της τη ρωτούσε τι έγραφε, εκείνη απέφευγε να απαντήσει. Το εν λόγω τετράδιο βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για το εάν υπάρχει κάτι σχετικό με την υπόθεση και την εμπλοκή κι άλλων προσώπων σε αυτή.

Τι λένε κάτοικοι του χωριού

Στο χωριό του Αγρινίου η καταγγελία της 15χρονης συγχωριανής τους για την χρόνια κακοποίησή της από την ίδια τη μητέρα της έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία. Δεν ήταν λίγοι οι κάτοικοι του χωριού που στήριζαν την οικογένεια, η οποία αντιμετώπιζε με οικονομικές δυσκολίες.

«Ερχόταν και βοηθούσε τον άντρα μου, γιατί έχω άντρα ΑμεΑ. Και την είχα και ερχόταν κάποιες στιγμές και με βοήθαγε να τον σηκώσω. Ήταν μια ευγενέστατη κοπέλα. Ξέρω ότι ήταν πάρα πολύ φτωχή. Το αγαπούσε τόσο πολύ το παιδί της, που συνέχεια της έλεγε “να προσέχεις, να προσέχεις, να προσέχεις”. Ότι το έβαλε η μάνα του, να…. Δηλαδή αυτό δεν μπορώ να το πιστέψω, αλήθεια δεν μπορώ να το πιστέψω. Να έχει βάλει την κόρη της στην πορνεία, όχι», ανέφερε οικογενειακή φίλη για την υπόθεση.

Υπέδειξε τα σπίτια που την είχαν μεταφέρει

Παρουσία παιδοψυχολόγου, μίλησε για τους άνδρες που φέρεται να εμπλέκονται στην υπόθεση, τους οποίους και κατονόμασε, ενώ έδωσε στις Αρχές ακόμη πιο συγκεκριμένα στοιχεία: υπέδειξε τα σπίτια στα οποία, όπως κατήγγειλε, την είχαν μεταφέρει.

«Αν αληθεύουν αυτά, πέφτουμε που λέμε από τα σύννεφα και δεν ξέρουμε τι να πούμε. (Βοηθούσα) όσο μπορούσα επειδή ήταν πιο αδύναμοι. Αυτή δεν δούλευε. Δούλευε μόνο ο γιος μου, που δουλεύει μεροκάματα εδώ κι εκεί. Φεύγει το πρωί και έρχεται το βράδυ. (Η νύφη μου είναι) ένας άνθρωπος απλός, ο οποίος ασχολούνταν μόνο με ένα τσιγάρο και έναν φραπέ», ανέφερε ο παππούς της 15χρονης.