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Ακόμη ένα περιστατικό βίας συνέβη, σήμερα Κυριακή (29/11) στη Λαμία, με αφορμή μια μικρή καθυστέρηση στην ουρά πρατηρίου υγρών καυσίμων. Λίγα λεπτά μετά τις 13.00, οξύθυμος οδηγός επιτέθηκε και χτύπησε άλλον πελάτη σε βενζινάδικο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport, όλα άρχισαν όταν το όχημα που προηγούνταν στην αντλία ολοκλήρωσε τον ανεφοδιασμό και ο οδηγός του περίμενε την έκδοση τιμολογίου. Η διαδικασία καθυστέρησε περίπου πέντε λεπτά, πιθανότατα λόγω εμπλοκής στην ηλεκτρονική διαβίβαση του παραστατικού, φαινόμενο που παρατηρείται συχνά στα πρατήρια καυσίμων.

Αυτή η αναμονή λίγων λεπτών, ωστόσο, στάθηκε ικανή να εξαγριώσει τον οδηγό που περίμενε ακριβώς από πίσω. Χωρίς να διστάσει, πλησίασε τον πελάτη που προηγείτο και του έριξε κουτουλιά, φωνάζοντάς του χαρακτηριστικά:

«Εσένα θα περιμένω τόση ώρα;», πριν μπει στο όχημά του και εξαφανιστεί προς άγνωστη κατεύθυνση.

Το θύμα της επίθεσης ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία, η οποία διεξάγει έρευνες και αναζητήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.