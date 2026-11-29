Στην απαγόρευση της κυκλοφορίας κάθε οχήματος που δεν είναι εφοδιασμένο με ειδικά χιονολάστιχα ή δεν φορά αντιολισθητικές αλυσίδες προχώρησε η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Το εν λόγω μέτρο ισχύει από τις 12 το μεσημέρι της Κυριακής (29/11) και αφορά όλα τα οχήματα που κινούνται στο οδικό δίκτυο της δημοτικής ενότητας Χορτιάτη (Φίλυρο, Ασβεστοχώρι, Εξοχή, Χορτιάτης) του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, στον οικισμό Πεύκα του Δήμου Νεάπολης- Συκεών και στον οικισμό Αγ. Βασίλειος του Δήμου Λαγκαδά.

Όπως σημειώνεται, η προσωρινή επιβολή του μέτρου αφορά όλα τα οχήματα εξαιρουμένων των οχημάτων τα οποία φέρουν ειδικά ελαστικά (χιονολάστιχα), εκείνα που φέρουν ειδική σήμανση του «αλπικού» συμβόλου όπως υφίστανται στο προσάρτημα 1 του παραρτήματος 7 του Κανονισμού 117 οικονομικής επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) και χαρακτηριστικό Μ+S.