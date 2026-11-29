Μήνυμα στήριξης της ελληνικής Ομογένειας και διατήρησης της ζωντανής παρουσίας του Ελληνισμού στην Κωνσταντινούπολη έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, κατά την επίσκεψή του στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της Ρωμιοσύνης ως γέφυρας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

Κατά τη δεύτερη ημέρα της προσκυνηματικής επίσκεψής του στην Κωνσταντινούπολη, με αφορμή τη θρονική εορτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου και τη μνήμη του προστάτη του, Αποστόλου Ανδρέα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέστη στη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

Ο κ. Τασούλας υπογράμμισε τη στήριξη της ελληνικής Πολιτείας και του Οικουμενικού Πατριαρχείου στις προσπάθειες για τη διατήρηση της Ρωμιοσύνης, τονίζοντας την ανάγκη η ελληνική παρουσία στην περιοχή να παραμείνει ζωντανή και να αποτελέσει συνδετικό κρίκο μεταξύ των δύο λαών.

«Η παρουσία του Ελληνισμού εδώ να μην καταλήξει σε μια ανάμνηση, αλλά να είναι συνεχής, αδιάπτωτη και να αποτελέσει μια γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν και το μέλλον, αλλά και μια γέφυρα ανάμεσα στον Ελληνισμό και την τουρκική Πολιτεία, η οποία σήμερα φιλοξενεί όλα αυτά τα προσκυνήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ξεναγήθηκε στους χώρους της Θεολογικής Σχολής, όπου του προσφέρθηκαν και συμβολικά δώρα.

Η συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Είχε προηγηθεί, το Σάββατο (28/11), η συνάντηση του Κωνσταντίνου Τασούλα με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο ανάκτορο του Ντολμά Μπαχτσέ, κατόπιν πρωτοβουλίας του τελευταίου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέδειξε τη σημασία της ελληνικής μειονότητας της Κωνσταντινούπολης και της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης ως γεφυρών φιλίας μεταξύ των δύο χωρών, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα και η Τουρκία είναι γειτονικές χώρες με μακρά ιστορική διαδρομή και σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ.

Από την πλευρά του, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τόνισε τη σημασία της προσέγγισης του ζητήματος των μειονοτήτων, τις οποίες χαρακτήρισε κοινή κληρονομιά των δύο χωρών, πρωτίστως από ανθρωπιστική σκοπιά.