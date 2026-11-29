Στο ίδιο έργο θεατές, οι κάτοικοι του Αλίμου. Για ακόμη μία φορά, κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας, “Άργος” η λεωφόρος Ποσειδώνος πλημμυρίζει από λύματα από την αποχέτευση της ΕΥΔΑΠ.

Η… πατέντα με το φορτηγό που κρατάει στη θέση του το καπάκι από το φρεάτιο, μπορεί να δίνει προσωρινή λύση, αυτή τη φορά όμως δεν έπιασε. Ο λόγος; Το φορτηγό έκανε για κάποιο λόγο όπισθεν, άφησε το καπάκι χωρίς βάρος και η κατάληξη ήταν να ξεχυθούν τα λύματα στη λεωφόρο.

Σημειώνεται πως τα συγκεκριμένα λύματα κατευθύνονται προς την Ψυττάλεια, ωστόσο βγαίνουν στο οδόστρωμα και από εκεί θα φτάσουν στη θάλασσα.

Χαρακτηριστικό είναι άλλωστε το βίντεο που δημοσίευσε ο δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης, που σημείωσε πως η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης καθώς έχει επιληφθεί ο αρμόδιος Εισαγγελέας.

Κονδύλης: «Τριτοκοσμικές και επικίνδυνες καταστάσεις»

Ο κ. Κονδύλης στην ανάρτησή του επισημαίνει πως: «Για ακόμη μία φορά, η λεωφόρος Ποσειδώνος πλημμυρίζει από τα λύματα της αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ. Αυτή τη φορά, το φορτηγό για κάποιο λόγο έκανε όπισθεν και άφησε το καπάκι να ανοίξει. Τα αποτελέσματα τα βλέπετε στο βίντεο: Το οδόστρωμα γέμισε με λύματα που πήγαιναν προς την Ψυττάλεια, όμως τελικά βγαίνουν στο οδόστρωμα και από εκεί θα φτάσουν στη θάλασσα. Τριτοκοσμικές και επικίνδυνες καταστάσεις, που ρυπαίνουν και υποβαθμίζουν το περιβάλλον και προσβάλλουν τη δημόσια υγεία. Για την κατάσταση αυτή, έχει ήδη επιληφθεί ο αρμόδιος Εισαγγελέας, έχουμε καταθέσει στοιχεία και σχηματίζεται δικογραφία».