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Σε εξέλιξη βρίσκεται η επέλαση της κακοκαιρίας «Άργος», η οποία έχει προκαλέσει σημαντικά προβλήματα σε αρκετές περιοχές της χώρας, με έντονες βροχοπτώσεις, κατολισθήσεις, πλημμυρικά φαινόμενα και καταστροφές στο οδικό δίκτυο.

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινόμενων, που εκδόθηκε την Παρασκευή 27-11-2026 με α.α. 10/2026 και έλαβε την ονομασία ΑΡΓΟΣ, επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο.

Συγκεκριμένα,

1. Σήμερα Κυριακή (29-11-2026)

α. Ισχυρές βροχές προβλέπονται στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λάρισας, ν. Μαγνησίας), τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά (ν. Αττικής, ν. Βοιωτίας, ν. Φθιώτιδας), την Εύβοια, τη βορειοανατολική Πελοπόννησο (ν. Κορινθίας, ν. Αργολίδας) (κόκκινη προειδοποίηση) και

β. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο (ν. Αρκαδίας στα ανατολικά, ν. Λακωνίας) (πορτοκαλί προειδοποίηση).

γ. Στα ανατολικά θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 9 και στο Αιγαίο τοπικά 10 μποφόρ (κόκκινη προειδοποίηση).

δ. Τοπικά πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής χώρας και πρόσκαιρα σε περιοχές της βόρειας χώρας με χαμηλό υψόμετρο (πορτοκαλί προειδοποίηση).

3. Αύριο Δευτέρα (30-11-2026)

α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη (κόκκινη προειδοποίηση) και στα Δωδεκάνησα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

β. Θα συνεχιστούν οι πολύ θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο 8 με 9 και τοπικά 10 μποφόρ (κόκκινη προειδοποίηση).

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ. Το παρόν Έκτακτο Δελτίο θα ανανεωθεί σε 24 ώρες.

Πλημμύρες, κατολισθήσεις και κλειστοί δρόμοι στην Αττική

Στην Αττική, ισχυρή νεροποντή σημειώνεται από τα ξημερώματα, κυρίως στα βόρεια και βορειοανατολικά του νομού. Μάλιστα, παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στην περιοχή του Αλίμου, λόγω συσσώρευσης υδάτων.

Συγκεκριμένα, τα προβλήματα εντοπίζονται στο ύψος της λεωφόρου Καλαμακίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά. Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από το σημείο, καθώς η κακοκαιρία «Άργος» βρίσκεται σε εξέλιξη, επηρεάζοντας και την Αττική.

Λίγο πριν από τις 4:00 τα ξημερώματα, λόγω συσσώρευσης υδάτων, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Ιωάννη Μεταξά, στο ρεύμα προς Πειραιά, στην περιοχή της Βούλας. Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε σύντομα.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σημειώθηκε και στην περιοχή Πικερμίου – Σπάτων, λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Ήμερου Πεύκου, στο ύψος του ρέματος Βάρδα, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Απαγορευτικό απόπλου λόγω των θυελλωδών ανέμων – Ποια δρομολόγια δεν πραγματοποιούνται

Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας λόγω των θυελλωδών ανέμων, οι οποίοι, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), αναμένεται να φθάσουν κατά τόπους στο Αιγαίο τα 9 με 10 μποφόρ και στο Ιόνιο τα 8 μποφόρ, λόγω της κακοκαιρίας “Άργος”.

Από το λιμάνι του Πειραιά τα πρωινά δρομολόγια θα εκτελεστούν κανονικά, ωστόσο από το απόγευμα αναμένονται προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Ειδικότερα, δεν θα πραγματοποιηθούν τα προγραμματισμένα δρομολόγια των επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων «Νήσος Ρόδος» στις 18:00 για Κω και Ρόδο και «Διαγόρας» στις 20:00 για Χίο και Μυτιλήνη.

Προβλήματα καταγράφονται και στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις με τα νησιά του Αργοσαρωνικού, όπου δεν θα εκτελεστεί το πρώτο πρωινό δρομολόγιο, ενώ αρκετά υδροπτέρυγα θα παραμείνουν δεμένα.

Από το λιμάνι της Ραφήνας τα πρωινά δρομολόγια προς τις Κυκλάδες θα εκτελεστούν κανονικά, ενώ λόγω της αναμενόμενης ενίσχυσης των ανέμων δεν θα πραγματοποιηθούν τα απογευματινά δρομολόγια των επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων «Fast Ferries Άνδρος» στις 16:45 και «Superstar» στις 18:00, με προορισμό την Άνδρο, την Τήνο και τη Μύκονο.

Από το λιμάνι του Λαυρίου τα δρομολόγια από το μεσημέρι και μετά θα εκτελούνται κατά την κρίση των πλοιάρχων, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Την ίδια ώρα, δεν εκτελούνται τα δρομολόγια στις ακτοπλοϊκές γραμμές Βόλου – Σποράδων, Καβάλας – Πρίνου Θάσου, Κεραμωτής – Λιμένα Θάσου και Αλεξανδρούπολης – Σαμοθράκης.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, οι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι θα ενισχυθούν σταδιακά σε αρκετές θαλάσσιες περιοχές.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλό είναι, πριν από την αναχώρησή τους για τα λιμάνια, να επικοινωνούν με τις κατά τόπους λιμενικές αρχές, τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν ακυρώσεις ή τροποποιήσεις των δρομολογίων.

Κακοκαιρία «Άργος»: Προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Εύβοιας από κατολισθήσεις και πλημμυρισμένα σημεία – ΒΙΝΤΕΟ

Πολλά προβλήματα στο οδικό δίκτυο συνολικά του νησιού, έχει φέρει η κακοκαιρία «Άργος» στην Εύβοια. Από το βράδυ του Σαββάτου άρχισαν οι σφοδρές καταιγίδες ενώ στους κατοίκους έφτασε και προειδοποιητικό μήνυμα από το 112.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στην… πολύπαθη Βόρεια Εύβοια, καθώς πλημμύρισαν πολλοί δρόμοι, ενώ όπως μεταδίδει το evima στην περιοχή της Λίμνης, έχουν σημειωθεί εκτεταμένες κατολισθήσεις. Αποτέλεσμα, τεράστιοι βράχοι και φερτά υλικά να έχουν καταλήξει στο οδικό δίκτυο, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία των οχημάτων και δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για τους διερχόμενους οδηγούς.

Το πρωί της Κυριακής (29/11) λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, σημειώθηκε πτώση μεγάλου πλατάνου στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στον οδικό άξονα Προκόπι – Μαντούδι.

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία «Άργος» στην Εύβοια

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ, η Εύβοια βρίσκεται σήμερα σε καθεστώς κόκκινης προειδοποίησης, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ στο Αιγαίο οι άνεμοι αναμένεται να φτάσουν τοπικά τα 10 μποφόρ.

Πού είναι υποχρεωτικές οι αλυσίδες

Σύμφωνα με το δελτίο για τα καιρικά φαινόμενα της ΕΛΑΣ, από την περασμένη Παρασκευή (27/11) και το Σάββατο (28/11) υποχρεωτική είναι η χρήση αλυσίδων σε όλο το οδικό δίκτυο των νομών:

Τρικάλων

Καρδίτσας

Βοιωτίας

Ευβοίας

Ευρυτανίας

Φθιώτιδας

Το σχετικό μήνυμα της τροχαίας αναφέρει: «Υποχρεωτικός εφοδιασμός των αυτοκινήτων όλων των κατηγοριών με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα αντιολισθητικά μέσα, εφόσον τα οχήματα αυτά δεν φέρουν ειδικά ελαστικά, για το σύνολο του οδικού δικτύου».

Χιόνισε στη Δυτική Μακεδονία – Απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων σε Ξάνθη και Κομοτηνή – ΒΙΝΤΕΟ

Τα πρώτα χιόνια στη Δυτική Μακεδονία είναι γεγονός, καθώς στα λευκά έχουν «ντυθεί» μεταξύ άλλων η Φλώρινα, η Κοζάνη, τα Σέρβια και η Εορδαία. Το θετικό είναι πως ακόμη δεν έχουν σημειωθεί σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο των περιοχών αν και η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων είναι απαραίτητη σε πολλά σημεία.

Η Φλώρινα είναι η Περιφερειακή Ενότητα που έχει το περισσότερο χιόνι και σύμφωνα με την Αστυνομία χρειάζονται αλυσίδες στο επαρχιακό δίκτυο στους οδικούς άξονες Φλώρινα – Κρυσταλλοπηγή στην θέση Βίγλα, στο οδικό άξονα Φλώρινας – Καστοριάς μέσω Βιτσίου, στο δρόμο προς την ορεινή κοινότητα Κέλλης καθώς και στην επαρχιακή οδο που συνδέει τον Αετό με το Νυμφαίο. Επίσης, στην Καστοριά χρειάζονται αλυσίδες στην περιοχή της Κοτύλης και στον άξονα που συνδέει την Καστοριά με το Αμύνταιο στο χωριό Κλεισούρα.

Σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα, το χιόνι έχει καλύψει δρόμους, στέγες και πλατείες, δημιουργώντας ένα καθαρά χειμωνιάτικο σκηνικό σε ολόκληρη την περιοχή. Η χιονόπτωση παραμένει έντονη, ενώ οι κάτοικοι καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν προβλήματα στο οδικό δίκτυο λόγω της συσσώρευσης χιονιού και του παγετού, ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές.

Παράλληλα, στο Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας Γρεβενών, το πρώτο χιόνι έχει ήδη στρώσει τις πλαγιές, δημιουργώντας ένα καθαρά χειμωνιάτικο τοπίο. Το ύψος του χιονιού φτάνει περίπου τα 10 εκατοστά, ενώ η χιονόπτωση συνεχίζεται.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική χρειάστηκε να επέμβει σε δύο περιπτώσεις, στα Σέρβια Κοζάνης και στην Φλώρινα για την απομάκρυνση πεσμένων δένδρων από το οδόστρωμα.

Απαγόρευση οχημάτων άνω των 3,5 τόνων στην Εγνατία Οδό Κομοτηνής – Ξάνθης

Εξάλλου, από το βράδυ του Σαββάτου, η τροχαία έχει προσχωρήσει στην απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των βαρέων οχημάτων άνω των 3,5 τόνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού, μεταξύ του δυτικού ανισόπεδου κόμβου Κομοτηνής και του ανισόπεδου κόμβου Βαφέικων Ξάνθης, λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν για όσο χρονικό διάστημα επικρατούν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες στην περιοχή, ενώ η κυκλοφορία των παραπάνω οχημάτων θα διεξάγεται μέσω του εθνικού δικτύου Κομοτηνής – Πόρτο Λάγους – Ξάνθης.