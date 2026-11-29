Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλέυρης αναφέρθηκε στο πρόβλημα που έχει προκύψει με τις αλλεπάλληλες αφίξεις μεταναστών στη χώρα μας και δη στην περιοχή της Κρήτης.

Όπως ανέφερε ο υπουργός, το τελευταίο 48ωρο είναι το δυσκολότερο της χρονιάς όσον αφορά στις μεταναστευτικές αφίξεις στην Κρήτη, με τον συνολικό αριθμό των μεταναστών που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο νησί να υπολογίζεται σε περίπου 2.500 άτομα.

Ο κ. Πλεύρης απέδωσε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, τη νέα έξαρση και στην περιορισμένη συνεργασία των λιβυκών αρχών το τελευταίο διάστημα, επισημαίνοντας ότι οι πρόσφατες εξελίξεις στη Λιβύη και τα πλήγματα από drones έχουν οδηγήσει στη συγκέντρωση δυνάμεων της ακτοφυλακής σε συγκεκριμένα σημεία, αφήνοντας ουσιαστικά ακάλυπτες άλλες περιοχές από τις οποίες αναχωρούν οι λέμβοι με μετανάστες.

«Στην πραγματικότητα, δεν υπήρχε καμία άμυνα από την πλευρά τη λιβυκή», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι τις προηγούμενες ημέρες υπήρχε συνεργασία με τις λιβυκές αρχές, οι οποίες αναχαίτιζαν καθημερινά εκατοντάδες ανθρώπους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αφίξεις στην Κρήτη αφορούν κυρίως σε Σουδανούς και σε δεύτερο βαθμό υπηκόους του Μπανγκλαντές. Για τους πρώτους σημείωσε ότι πρόκειται για ανθρώπους που εγκαταλείπουν μια εμπόλεμη χώρα, καθώς περίπου τρία εκατομμύρια Σουδανοί έχουν εκτοπιστεί, με σημαντικό μέρος του πληθυσμού να βρίσκεται στην Αίγυπτο, το Τσαντ και τη Λιβύη.

Ο υπουργός αναγνώρισε ότι η κατάσταση είναι δύσκολη, ωστόσο υποστήριξε ότι παραμένει διαχειρίσιμη, παρά τη μεγάλη συγκέντρωση ανθρώπων σε σύντομο χρονικό διάστημα.

«Ο συνολικός πληθυσμός που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Κρήτη είναι γύρω στις 2.500. Άρα 2.500 για την Κρήτη δεν είναι ένα νούμερο το οποίο είναι μη διαχειρίσιμο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η ταυτόχρονη άφιξη μεγάλου αριθμού μεταναστών δοκιμάζει τις αντοχές των διαθέσιμων υποδομών.

Όπως είπε, μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να υπάρχει μόνιμα πλοίο στην Κρήτη, προκειμένου να πραγματοποιούνται μεταφορές προς δομές φιλοξενίας στην υπόλοιπη χώρα, ανάλογα με το προφίλ κάθε ανθρώπου και το εάν πληροί τις προϋποθέσεις για διεθνή προστασία.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι η δομή του Ηρακλείου αναμένεται να λειτουργεί κανονικά από την επόμενη ημέρα, ενώ ήδη έχουν μεταφερθεί περίπου 700 άτομα κατά το τελευταίο διάστημα.

Αναφερόμενος ειδικότερα στην Ιεράπετρα, όπου ο αντιδήμαρχος Γ. Κουγιουμτζάκης περιέγραψε μια ιδιαίτερα πιεστική κατάσταση, με περίπου 300 μετανάστες και συνεχείς αποβιβάσεις στις παραλίες, ο υπουργός είπε ότι έχουν σταλεί δύο οικίσκοι και 11 σκηνές για την προσωρινή αντιμετώπιση της κατάστασης.

Ο αντιδήμαρχος είχε εκπέμψει SOS, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Εισβολή κανονική. Εκπέμπουμε SOS σαν Δήμος Ιεράπετρας, δεν έχουμε άλλα περιθώρια».

Ο υπουργός διευκρίνισε ότι ο χώρος της ΑΓΡΕΞ, που είχε χρησιμοποιηθεί από τον δήμο, έχει κριθεί ακατάλληλος και ότι αναζητείται προσωρινή λύση για την παραμονή των μεταναστών μέχρι να καταστεί δυνατή η μεταφορά τους σε οργανωμένες δομές.

«Οι διακινητές δεν σκέφτονται τίποτα»

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στο ναυάγιο στη Γαύδο, όπου λέμβος προσέκρουσε σε βράχια, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι τέσσερις.

Εξέφρασε τη θλίψη του για το περιστατικό, επισημαίνοντας ότι οι διακινητές επιχειρούν να πραγματοποιούν τα ταξίδια ακόμη και υπό ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

«Οι διακινητές δεν σκέφτονται τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η θαλάσσια διαδρομή από τη Λιβύη προς την Ελλάδα και την Ιταλία έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο επικίνδυνες, με μεγάλο αριθμό ανθρώπων να χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα κυκλώματα διακίνησης, εξηγώντας ότι στην περίπτωση της Κρήτης συχνά το τιμόνι της λέμβου ανατίθεται σε κάποιον από τους ίδιους τους μετανάστες, ακόμη και πολύ νεαρής ηλικίας, ο οποίος μπορεί να μην έχει καμία σχέση με τους διακινητές.

«Είναι ένα αντίθετο τελείως μοτίβο με το Αιγαίο, ενώ στο Αιγαίο συνήθως ο διακινητής οδηγεί τη βάρκα. Εδώ στην πραγματικότητα βάζουν από την αρχή έναν άνθρωπο που μπορεί να μην έχει καμία σχέση με τους διακινητές, αλλά κρατάει το τιμόνι», εξήγησε.