Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι επιχειρήσεις εντοπισμού, περισυλλογής και απεγκλωβισμού μεταναστών στη νότια Κρήτη και τη Γαύδο. Μέχρι στιγμής, μετά και τα δύο νέα περιστατικά που συνέβησαν σήμερα το βράδυ, έχουν διασωθεί περίπου 1.267 άτομα. Σημειώνεται ότι δύο μετανάστες απεγκλωβίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους, νωρίτερα στη Γαύδο.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, στις δύο τελευταίες επιχειρήσεις, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), περισυνελέγησαν συνολικά περίπου 88 αλλοδαποί στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων.

Στην πρώτη περίπτωση, σκάφος της Frontex εντόπισε λέμβο 20 ναυτικά μίλια ανατολικά των Καλών Λιμένων και προχώρησε στην περισυλλογή περίπου 52 αλλοδαπών.

Στη δεύτερη περίπτωση, περιπολικό σκάφος του Λιμενικού εντόπισε λέμβο 43 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων και περισυνέλεξε περίπου 36 αλλοδαπούς.

Οι περισυλλεγέντες και από τις δύο επιχειρήσεις μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, ενώ στις θαλάσσιες περιοχές επικρατούσαν καλές καιρικές συνθήκες.

Δύο άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους στη Γαύδο

Νωρίτερα το απόγευμα ολοκληρώθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού διά θαλάσσης 41 μεταναστών και δύο ατόμων χωρίς τις αισθήσεις τους από τη βραχώδη περιοχή «Άμπελος» της Γαύδου.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, από σκάφος της Frontex με τη συνδρομή ιδιωτικού σκάφους.

Τέσσερις εκ των απεγκλωβισθέντων μεταφέρθηκαν με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων, προκειμένου να διακομιστούν σε νοσηλευτική μονάδα για την παροχή ιατρικής περίθαλψης.

Επιχειρήσεις ανοικτά της Ιεράπετρας

Παράλληλα, το απόγευμα καταγράφηκαν δύο ακόμη περιστατικά περισυλλογής συνολικά περίπου 113 αλλοδαπών στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Ιεράπετρας.

Στην πρώτη περίπτωση, παραπλέον πλοίο εντόπισε λέμβο με περίπου 54 αλλοδαπούς, δέκα ναυτικά μίλια δυτικά της νήσου Χρυσής, ενώ στη δεύτερη εντοπίστηκε λέμβος με περίπου 59 αλλοδαπούς, 3,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας.

Οι επιβαίνοντες και στις δύο λέμβους περισυνελέγησαν από περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, με προορισμό το λιμάνι της Ιεράπετρας.

Αλλεπάλληλες επιχειρήσεις από τα ξημερώματα

Οι επιχειρήσεις εντοπισμού και περισυλλογής ξεκίνησαν στις 00:30 του Σαββάτου, με περίπου 583 αλλοδαπούς να περισυλλέγονται κατά τις πρώτες πρωινές ώρες στη Γαύδο, στους Καλούς Λιμένες και στην παραλία Τρυπητή Σφακίων.

Ακολούθησαν το πρωί δύο ακόμη επιχειρήσεις περισυλλογής περίπου 320 αλλοδαπών, εκ των οποίων 274 στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων και 46 δυτικά-νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας.

Το μεσημέρι καταγράφηκαν δύο επιπλέον περιστατικά με συνολικά περίπου 120 αλλοδαπούς. Συγκεκριμένα, 44 περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex πλησίον των Καλών Λιμένων και 76 από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, εννέα ναυτικά μίλια νότια της νήσου Χρυσής, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων επικεντρώθηκε στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων, όπου έχουν πλέον περισυλλεγεί συνολικά περίπου 784 αλλοδαποί, ενώ στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας και της νήσου Χρυσής ο αντίστοιχος αριθμός ανέρχεται σε 235.

Πλωτά και εναέρια μέσα του Λιμενικού Σώματος και της Frontex παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα.