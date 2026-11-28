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Κλειστή παραμένει η παλαιά εθνική οδός Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος του Αγίου Ιωάννη Ευηνοχωρίου, λόγω πτώσης βράχων στο οδόστρωμα.

Σύμφωνα με το nafpaktianews.gr, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω της Ιόνιας Οδού και του εσωτερικού οδικού δικτύου του Ευηνοχωρίου.

Στο σημείο σπεύδουν μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να απομακρύνουν τα βράχια και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία των οχημάτων.

Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.