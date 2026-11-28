Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Καλύτερα δε γίνεται», μίλησε για την δική της εμπειρία από το «ταξίδι» της γονεϊκότητας, υπογραμμίζοντας ότι «είναι το πιο μαγικό πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου, το πιο ευλογημένο, αλλά είναι δύσκολο».

Ανάμεσα σε άλλα, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη είπε στη συνέντευξή της: «Είναι 15 μηνών ο μικρός Jason-Παναγιώτης, JP τον λέμε εμείς. Έχει αλλάξει όλη την πραγματικότητά μας προς το καλύτερο.

Είμαι ερωτευμένη με τον γιο μου και είμαι ερωτευμένη με τον άνδρα μου. Γενικότερα, είναι η καλύτερη φάση της ζωής μου. Ξέρω ότι είμαι ένας πολύ δυνατός και δυναμικός χαρακτήρας, που δεν τα παρατάει εύκολα, αλλά στην περίπτωση της γονεϊκότητας, πρέπει να λειτουργείς ως ομάδα. Και με τον Γρηγόρη είμαστε πάρα πολύ δυνατή ομάδα».

Αμέσως μετά, η δημοσιογράφος ανέφερε ότι: «Μπορώ να πω με απόλυτη σιγουριά, ότι ο γιος μας διπλασίασε τον έρωτά μας. Δεν κάνεις ένα παιδί για να έρθει το ζευγάρι πιο κοντά. Ίσα ίσα που το παιδί, μπορώ να πω ότι “δυσκολεύει” την κατάσταση. Αν σε αυτό το σημείο το ζευγάρι δεν μείνει ενωμένο και να υπάρχει στήριξη, γιατί η γυναίκα περνάει πάρα πολύ δύσκολα».

«Για εμένα προσωπικά, είναι το πιο δύσκολο πράγμα που έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Αναρωτιόμουν αν θα είμαι καλή μητέρα για αυτό το παιδί. Αν θα τα καταφέρω, αν είμαι άξια να μεγαλώσω το παιδί. Είναι το πιο μαγικό πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου, το πιο ευλογημένο, αλλά είναι δύσκολο», σημείωσε.