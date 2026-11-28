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Το Σάββατο 28 Νοεμβρίου ο Γιώργος Κωνσταντίνου ήταν καλεσμένος στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού. Ο σπουδαίος ηθοποιός αναφέρθηκε στην Μάρω Κοντού και τον Δημήτρη Καλλιβωκά.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δημήτρης Καλλιβωκάς άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 96 ετών το βράδυ της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου. Η Μάρω Κοντού έφυγε από τη ζωή στις 15 Ιουλίου του 2026.

Αφού προβλήθηκε ένα βίντεο με αξέχαστες σκηνές του Γιώργου Κωνσταντίνου σε επιτυχημένες ελληνικές ταινίες, η Ναταλία Γερμανού είπε: «Νομίζω ότι όλη η Ελλάδα, αν όχι όλοι, οι περισσότεροι, όταν έφυγε από τη ζωή η Μάρω Κοντού, σκεφτήκαμε εσάς. Λέμε “τι θα κάνει τώρα ο Αντωνάκης, χωρίς την Ελενίτσα του;”».

«Πήρα πάρα πολλά συλλυπητήρια. Πάρα πολλά!», απάντησε ο Γιώργος Κωνσταντίνου.

Στη συνέχεια, ο καταξιωμένος καλλιτέχνης εξομολογήθηκε πως: «Ξέρετε, ξεκίνησα τη ζωή μου με αυτούς τους ανθρώπους. Με την Μάρω, με τον Δημήτρη Καλλιβωκά. Ξεκίνησε η ζωή μου, όταν ήμουν ακόμη παιδί»

«Ήταν το 1962, όταν ξεκινήσαμε στο θέατρο. Καλά, δεν μιλάω για τον Δημήτρη με τον οποίο είμαστε φίλοι από την γειτονιά. Μέναμε δίπλα δίπλα. Ήταν τέσσερα χρόνια μεγαλύτερός μου. Είπα την ηλικία μου τώρα, λες και δεν την ξέρουν. Δεν με ενδιαφέρει. Ναι, είμαστε φίλοι», πρόσθεσε ο Γιώργος Κωνσταντίνου.