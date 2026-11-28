Σε μια εκ βαθέως εξομολόγηση για μια δύσκολη περίοδο της ζωής της προχώρησε η Έλντα Πανοπούλου σε συνέντευξή της στο περιοδικό OK!.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε για τα κιλά που πήρε και τη δύσκολη εφηβεία της. Όπως εξήγησε, από τα 50 κιλά που ζύγιζε στην ΣΤ’ Δημοτικού, έφτασε τα 84 κιλά στη Β’ Γυμνασίου.

«Στο γυμνάσιο έφυγα από τα χέρια των γονιών μου και πήγα σε ένα άλλο ιδιωτικό σχολείο, στη Σχολή Αηδονοπούλου. Ξεκίνησα με υποτροφία τα δύο πρώτα χρόνια, υπήρξα άριστη μαθήτρια, το λεγόμενο σπασικλάκι. Όμως ήμουν ένα παιδάκι το οποίο στη ΣΤ’ Δημοτικού ζύγιζε 50 κιλά και ξαφνικά στη Β’ Γυμνασίου είχε φτάσει στα 84. Ήταν σοκαριστικό», είπε η Έλντα Πανοπούλου.

Παράλληλα, συνέδεσε την αύξηση του βάρους της με τις θεραπείες που ακολουθούσε τότε για ένα πρόβλημα υγείας, ενώ δεν έκρυψε πως η συμπεριφορά των συμμαθητών της την έκανε να αισθανθεί αποκλεισμένη.

«Έκανα ενέσεις πενικιλίνης – είχα στρεπτόκοκκο στο αίμα από τις αμυγδαλές μου – και με είχαν παχύνει. Οι συμμαθητές μου δεν με πολυπλησίαζαν. Απομονώθηκα. Έπαθα την πρώτη νεύρωση στομάχου στη Γ΄ Γυμνασίου και μετά σε μια σχολική εκδρομή, που είχα πάρει μαζί μου το ακορντεόν, όταν παιδιά έγιναν φίλοι μου. Τότε τα παιδιά συγκινούνταν ακόμη με την τέχνη», πρόσθεσε.