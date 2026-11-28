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Με μία ανάρτησή της στο προφίλ της στο Instagram, το βράδυ της Παρασκευής 27 Νοέμβριου, η Ιωάννα Τούνη θέλησε να μοιραστεί με τους ακολούθους της στην πλατφόρμα, την έκπληξη που της έκανε ο σύντροφός της.

Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης πήρε στην αγαπημένη του και επιτυχημένη influencer και επιχειρηματία, ένα πολύ όμορφο μπουκέτο.

Η Ιωάννα Τούνη δεν έκρυψε την χαρά της, για το γεγονός πως ο σύντροφός της, της πήρε λουλούδια που ταιριάζουν με την χριστουγεννιάτικη διακόσμηση που έχει επιλέξει φέτος για το σπίτι της.

Στο story της στο Instagram, η δημιουργός περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσίευσε μία φωτογραφία του μπουκέτου και έγραψε: «POV: Το αγόρι σου καταλαβαίνει το assignment. Και σου φέρνει λουλούδια που κάνουν matching με τον στολισμό στο σαλόνι».