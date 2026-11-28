Τραγωδία στον Βόλο, όπου ένας άνδρας 35 ετών κατέρρευσε και εξέπνευσε, μέσα στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου της πόλης. Η είδηση για τον αιφνίδιο θάνατο του 35χρονου, πατέρα ενός παιδιού, έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.

Αισθάνθηκε δυσφορία και πόνο στο στήθος

Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα του Σαββάτου (28/11), όταν ο άνδρας αισθάνθηκε έντονη δυσφορία, συνοδευόμενη από πόνο στο στήθος, ενώ βρισκόταν στο σπίτι του. Ο 35χρονος, σύμφωνα με τις πληροφορίες του «Ταχυδρόμου» μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου αναζήτησε ιατρική βοήθεια περίπου στις 3 το πρωί.

Κατέρρευσε μπροστά σε γιατρούς και νοσηλευτές

Ωστόσο, η εξέλιξη έμελλε να είναι τραγική. Ο 35χρονος φέρεται να υποβλήθηκε σε καρδιογράφημα και την ώρα που δεχόταν ιατρική φροντίδα, ξαφνικά κατέρρευσε μέσα στον χώρο των Επειγόντων, μπροστά στα μάτια γιατρών και νοσηλευτών.

Το υγειονομικό προσωπικό κινητοποιήθηκε άμεσα, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Επί μιάμιση ώρα γινόταν προσπάθεια αναζωογόνησης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Δυστυχώς, όμως, παρά τις προσπάθειες, ο 35χρονος δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία του πνοή.

Τα ερωτήματα γύρω από τις ακριβείς συνθήκες που έγινε η τραγωδία παραμένουν, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για το τι ακριβώς συνέβη, ποια ήταν η κατάσταση της υγείας του 35χρονου και ποια ήταν η χρονική ακολουθία των γεγονότων από τη στιγμή της άφιξής του στο νοσοκομείο μέχρι την κατάρρευση και τον θάνατό του.