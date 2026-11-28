Συγκρούσεις ξέσπασαν σήμερα Σάββατο μεταξύ της αστυνομίας και διαδηλωτών στην πρωτεύουσα της Αλβανίας, τα Τίρανα, όπου χιλιάδες άνθρωποι ζήτησαν εκ νέου την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, σε μία νέα διαμαρτυρία.

Η αστυνομία προχώρησε σε χρήση δακρυγόνων και αντλιών νερού για να απωθήσει τους διαδηλωτές που πετούσαν πέτρες και χρησιμοποίησαν ξύλινα κλομπ για να σπάσουν κάμερες και παράθυρα κυβερνητικών κτιρίων.

Αλβανοί ταξίδεψαν στα Τίρανα από όλη τη χώρα και το εξωτερικό για τη συγκέντρωση, η οποία συνέπεσε με την 114η επέτειο της ανακήρυξης της ανεξαρτησίας της χώρας, μια ημέρα που συνήθως χαρακτηρίζεται από εθνικές εορταστικές εκδηλώσεις και είναι δημόσια αργία. Η αστυνομία αναπτύχθηκε κατά μήκος των κύριων δρόμων που οδηγούν εντός και εκτός της πρωτεύουσας, διεξάγοντας ελέγχους οχημάτων, σύμφωνα με το AP.

«Ήρθα εδώ ειδικά για τη διαμαρτυρία», δήλωσε ο Arian Lleshi, ένας 33χρονος που ταξίδεψε στα Τίρανα από το Ηνωμένο Βασίλειο. «Γιατί; Επειδή υποφέρουμε για πάρα πολύ καιρό. Έχουμε εξαπλωθεί σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, και είναι σχεδόν σαν να είμαστε πολίτες χωρίς κράτος. Είμαστε σαν πολίτες χωρίς πατρίδα».

Τα πολιτικά κόμματα που υπάρχουν στην Αλβανία από την πτώση του κομμουνισμού τη δεκαετία του 1990 «δεν εκπροσωπούν πλέον κανέναν», είπε ο Λέσι. «Πρέπει να δώσουν χώρο σε μια νέα γενιά διανοουμένων και ανθρώπων που έχουν μεγαλύτερο συμφέρον στο μέλλον της χώρας».

Η διαμαρτυρία του Σαββάτου ήταν μέρος μιας σειράς διαδηλώσεων που ξεκίνησαν στα τέλη Μαΐου, αρχικά πυροδοτούμενες από την αντίθεση σε μια σημαντική τουριστική ανάπτυξη πολυτελείας στις νότιες ακτές της Αλβανίας, η οποία συνδέεται με μια επενδυτική εταιρεία που ίδρυσε ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Οι διαμαρτυρίες έγιναν γνωστές ως το κίνημα Φλαμίνγκο και αργότερα ακολουθήθηκαν από φοιτητικές διαδηλώσεις τον Σεπτέμβριο, πολλές από τις οποίες έγιναν βίαιες, με τους φοιτητές να ζητούν καλύτερη εκπαίδευση και καλύτερο βιοτικό επίπεδο. Το κύριο αίτημα των διαδηλωτών έχει έκτοτε διευρυνθεί και περιλαμβάνει εκκλήσεις για την παραίτηση του Ράμα.

Οι διαδηλωτές φώναζαν «Παραίτηση!» καθώς συγκεντρώνονταν στην κεντρική πλατεία Σκεντέρμπεη των Τιράνων.

«Έχουμε βγει έξω για να απαιτήσουμε τα δικαιώματά μας. Αρκετά έχουμε αντέξει. Η ζωή έχει γίνει πολύ δύσκολη. Ζητάμε αλλαγή σε ολόκληρο το σύστημα», δήλωσε η φοιτήτρια Τζούνα Βασίλι.

Η κάτοικος Σουζάνα Γκέτα, συνταξιούχος, είπε ότι διαδηλώνει τόσο για τους νέους όσο και για εκείνους σαν την ίδια «που ζουν με μόλις 120 ευρώ τον μήνα. Ελπίζουμε ότι αυτό το σύστημα θα καταργηθεί, ότι ο Έντι Ράμα θα φύγει και ότι αυτή η διαφθορά θα τελειώσει», είπε.