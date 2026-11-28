Ένα φρικτό οικογενειακό έγκλημα, με κίνητρο την απόκτηση τραπεζικών καταθέσεων και ακινήτων, συγκλονίζει την Τουρκία μετά τη δολοφονία ενός 43χρονου επιχειρηματία και του 14χρονου γιου του. Οι δυο τους βρέθηκαν νεκροί από πυροβολισμούς σε δασική έκταση της Σμύρνης. Οι έρευνες της χωροφυλακής —με τη συνδρομή ακόμη και της υπηρεσίας πληροφοριών (MIT)— οδήγησαν στην προφυλάκιση της 29χρονης συζύγου του θύματος, της νταντάς του νεογέννητου παιδιού τους και του συντρόφου της, αποκαλύπτοντας μια υπόθεση προμελετημένης εξόντωσης για κληρονομικά οφέλη.

Ο Εγιούπ Ντουρναγκιόλ, ιδιοκτήτης καφενείου και κτηνοτρόφος, και ο ανήλικος γιος του, Γιουσούφ, βρέθηκαν νεκροί από πυροβολισμούς σε δασική έκταση στην περιοχή Μορντογάν, στο Καραμπουρούν της Σμύρνης. Για την υπόθεση έχουν προφυλακιστεί τρία πρόσωπα: η 29χρονη δεύτερη σύζυγος του επιχειρηματία, Εμέλ Ντουρναγκιόλ, η νεαρή γυναίκα που φρόντιζε το ηλικίας μόλις ενάμιση μηνός μωρό του ζευγαριού, Ναζλί Κουρσούν, και ο σύντροφός της, Χουσεΐν Καρ. Ο 14χρονος Γιουσούφ ήταν γιος του επιχειρηματία από προηγούμενο γάμο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των τουρκικών μέσων ενημέρωσης, η μπέιμπι σίτερ φέρεται να έχει ομολογήσει την εμπλοκή της στο έγκλημα, ενώ ο αδελφός του 43χρονου υποστηρίζει ότι στόχος ήταν οι τραπεζικές καταθέσεις και τα ακίνητα του επιχειρηματία.

Τα κρυπτογραφημένα μηνύματα που αποκάλυψαν τη σχέση των τριών υπόπτων

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Demirören (DHA), η έρευνα για τη διπλή δολοφονία ξεκίνησε τη νύχτα της 22ας προς την 23η Νοεμβρίου, όταν κάτοικοι της περιοχής ειδοποίησαν τη χωροφυλακή έχοντας ακούσει πυροβολισμούς. Οι σοροί του πατέρα και του γιου μεταφέρθηκαν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Σμύρνης για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής και στη συνέχεια παραδόθηκαν στους συγγενείς τους για την ταφή. Ειδικά κλιμάκια της τουρκικής χωροφυλακής εξέτασαν δεκάδες ώρες υλικού από κάμερες ασφαλείας, συνέλεξαν αποτυπώματα και άλλα ευρήματα και έλαβαν καταθέσεις μαρτύρων.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στις ηλεκτρονικές συνομιλίες μεταξύ των τριών υπόπτων. Σύμφωνα με το DHA, η υπηρεσία δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος της χωροφυλακής κατάφερε να εξετάσει την κρυπτογραφημένη επικοινωνία τους, με μηνύματα που είχαν ανταλλάξει πριν από τη διπλή δολοφονία να περιλαμβάνονται πλέον στη δικογραφία. Οι τρεις ύποπτοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών Αρχών και προφυλακίστηκαν στις 24 Νοεμβρίου.

Η καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση και η ομολογία της νταντάς

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη των καταθέσεων της νεαρής μπέιμπι σίτερ, η οποία, σύμφωνα με τα τουρκικά δημοσιεύματα, έδωσε διαφορετικές εξηγήσεις για τα κίνητρα του εγκλήματος. Στην αρχική της κατάθεση υποστήριξε ότι ο 43χρονος την είχε παρενοχλήσει σεξουαλικά, επικαλούμενη αυτό ως λόγο για τον οποίο τον σκότωσε.

Ωστόσο, σύμφωνα με μεταγενέστερα δημοσιεύματα της Sabah και της Yeni Asır, η γυναίκα φέρεται να κατονόμασε τη δεύτερη σύζυγο του επιχειρηματία ως το πρόσωπο που σχεδίασε τη δολοφονία, με σκοπό να αποκτήσει τον έλεγχο της περιουσίας του. Ο σύντροφος της μπέιμπι σίτερ φέρεται να ανέλαβε την εξαφάνιση του όπλου του εγκλήματος, το οποίο εντοπίστηκε από τις Αρχές.

Σύμφωνα με το DHA, η έρευνα διεξάγεται σε συντονισμό και με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Τουρκίας (MIT), χωρίς να διευκρινίζεται ο ιδιαίτερος λόγος εμπλοκής της στην υπόθεση.

Οι κατηγορίες βάσει των οποίων προφυλακίστηκαν οι τρεις ύποπτοι αφορούν, μεταξύ άλλων, ανθρωποκτονία εκ προθέσεως υπό επιβαρυντικές περιστάσεις και προσχεδιασμένη δολοφονία ανηλίκου. «Τον παντρεύτηκε για τα χρήματά του», αναφέρεται σχετικά.

İzmir’de baba ile oğlunun ormanda öldürülmesinde bakıcı cinayeti itiraf etti: 3 kişi tutuklandı İzmir Karaburun’da Eyüp Durnagöl (43) ile oğlu Yunus Durnagöl (14) ormanda silahla öldürülmüş halde bulunmuştu. Soruşturmada Eyüp Durnagöl’ün eşi Emel Durnagöl, bebeklerinin bakıcısı Nazlı Kurşun ve Kurşun’un sevgilisi Hüseyin Kar tutuklandı. •Eski Mordoğan Mahallesi’nde gece saatlerinde ormanlık alandan silah sesleri geldi, ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye gitti. •Ekipler baba ile oğlunu silahla öldürülmüş halde buldu. •Sabah gazetesinin haberine göre tutuklananlar Eyüp Durnagöl’ün ikinci eşi Emel Durnagöl (29), çiftin 1,5 aylık bebeğinin bakıcısı Nazlı Kurşun (20) ve Kurşun’un erkek arkadaşı Hüseyin Kar oldu. •Bakıcı Nazlı Kurşun ifadesinde cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti. •Kurşun, olayın ardından sevgilisi Hüseyin Kar’ın tüfeği parçalayarak çöpe attığını söyledi. •Emel Durnagöl, bakıcı ve sevgilisinin eşinin mirasını ele geçirmek için cinayeti planladığı yönünde inceleme sürüyor. •Eyüp Durnagöl’ün ağabeyi Hüseyin Durnagöl, kardeşinin Emel Durnagöl ile 3,5 yıldır evli olduğunu, Emel’in ilçedeki bir emlakçıda çalışırken kardeşiyle tanışıp evlendiğini söyledi. •Ağabey, geçen yıl yaşanan tartışmanın ardından barışma şartı olarak 650 bin lira değerinde takı ve 1 milyon lira nakit istendiğini, toplam talebin 1 milyon 650 bin liraya ulaştığını anlattı. •Hüseyin Durnagöl, çiftin yaklaşık bir yıl ayrı yaşadığını, bu sürede Emel Durnagöl’ün kardeşine ait kahvehaneleri şikâyet ederek kapattırdığını ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını söyledi. — HaberLog (@LogHaber) November 27, 2026

Οι καταγγελίες του αδελφού του επιχειρηματία

Σύμφωνα με τη Sabah, ο αδελφός του δολοφονημένου επιχειρηματία, Χουσεΐν Ντουρναγκιόλ, περιέγραψε έναν προβληματικό γάμο διάρκειας τριάμισι ετών, με συνεχείς εντάσεις, οικονομικές απαιτήσεις και δικαστικές διαμάχες. Όπως ανέφερε, η 29χρονη Εμέλ εργαζόταν σε μεσιτικό γραφείο όταν γνώρισε τον αδελφό του, ο οποίος την παντρεύτηκε παρά τις αντιρρήσεις της οικογένειάς του.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι, έπειτα από έναν σοβαρό καβγά του ζευγαριού την προηγούμενη χρονιά, η γυναίκα είχε ζητήσει, προκειμένου να συμφιλιωθούν, κοσμήματα αξίας 650.000 τουρκικών λιρών και ένα εκατομμύριο τουρκικές λίρες σε μετρητά. Σύμφωνα με την αφήγησή του, το ζευγάρι είχε μείνει χωριστά για περίπου έναν χρόνο, ενώ είχαν προηγηθεί καταγγελίες σε βάρος του επιχειρηματία, φυλάκισή του και έκδοση περιοριστικών μέτρων.

Ο αδελφός του 43χρονου υποστηρίζει ότι η οικογένεια είχε επανειλημμένα εκφράσει τις επιφυλάξεις της για τον συγκεκριμένο γάμο, χωρίς, ωστόσο, να καταφέρει να τον μεταπείσει. «Το έγκλημα κυριολεκτικά προαναγγελλόταν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι τραπεζικές καταθέσεις και οι τίτλοι ιδιοκτησίας στο χρηματοκιβώτιο

Στο επίκεντρο των καταγγελιών του Χουσεΐν Ντουρναγκιόλ βρίσκεται η περιουσία του αδελφού του. Ο 43χρονος, σύμφωνα με τον ίδιο, διέθετε σημαντικό χρηματικό ποσό στον τραπεζικό του λογαριασμό, καθώς και τίτλους ιδιοκτησίας ακινήτων, τους οποίους φύλασσε στο χρηματοκιβώτιό του.

Ο αδελφός του εκτιμά ότι η 29χρονη σύζυγος γνώριζε την έκταση της περιουσίας και υποστηρίζει ότι αυτό αποτέλεσε το κίνητρο για τον σχεδιασμό της διπλής δολοφονίας.

«Το έκαναν για να αποκτήσουν αυτά τα ακίνητα και τα χρήματα», δήλωσε.

Το ενδεχόμενο η δολοφονία του πατέρα και του παιδιού από τον προηγούμενο γάμο του να συνδέεται με κληρονομικά συμφέροντα εξετάζεται και από τις διωκτικές Αρχές. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί επίσημα στοιχεία για τη συνολική αξία της περιουσίας του επιχειρηματία, ούτε έχει αποσαφηνιστεί πλήρως το κληρονομικό καθεστώς της.

Η μπέιμπι σίτερ ήταν εκείνη που ενημέρωσε τον αδελφό του για τη δολοφονία

Μια ακόμη λεπτομέρεια που αποκάλυψε ο αδελφός του επιχειρηματία αφορά τη συμπεριφορά της μπέιμπι σίτερ μετά το έγκλημα.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, η νεαρή γυναίκα εμφανίστηκε στο καφενείο όπου βρισκόταν ο ίδιος και τον ενημέρωσε ότι ο αδελφός του είχε δεχθεί πυροβολισμούς, παρουσιάζοντας αρχικά το περιστατικό σαν επίθεση από τρίτους. Κατά τον Χουσεΐν Ντουρναγκιόλ, στη συνέχεια διατυπώθηκαν διαφορετικές εκδοχές για το κίνητρο της δολοφονίας, από οικονομικές διαφορές έως ζητήματα «τιμής», προτού η νεαρή γυναίκα φέρεται να ομολογήσει ότι έδρασε κατόπιν υποκίνησης της συζύγου του επιχειρηματία.

Ο ίδιος εκφράζει την πεποίθηση ότι ενδέχεται να υπάρχουν και άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα πέραν των τριών προφυλακισμένων, επικαλούμενος μεταξύ άλλων τη σωματική διάπλαση του αδελφού και του ανιψιού του. Πρόκειται, ωστόσο, για προσωπική εκτίμηση του συγγενούς, η οποία δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις Αρχές. Η οικογένεια των δύο θυμάτων ζητά την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών σε όλους όσοι ενδέχεται να συμμετείχαν στον σχεδιασμό ή στην εκτέλεση του εγκλήματος.