Νέα επεισόδια γεμάτα αποκαλύψεις έρχονται την επόμενη εβδομάδα στη σειρά του Alpha “Μια γυναίκα“.

Τι θα δούμε αναλυτικά

Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου

Η επίσκεψη της Ελισάβετ στη Μαρίνα φέρνει ένταση και νέα σύγκρουση μεταξύ τους. Η Ξένια φεύγει για την Αμερική σε βαρύ κλίμα, ενώ ο Γιάννης μαθαίνει ότι δεν είναι συμβατός δότης.

Ο Κωστής αγωνιά για τα χρέη του και ζητά απ’ τον Σπύρο να στήσει κι άλλο παιχνίδι τζόγου που όμως καταλήγει σε καυγά και ζημιά. Η Εύα συναντά τον Σπύρο από κοντά, πανικοβάλλεται και το σκάει. Αργότερα, θα τον δει στο μαγαζί του πατέρα της κι αυτό θα τη σοκάρει και θα τη φοβίσει. Η Ελισάβετ κι ο Κωστής, έρχονται πιο κοντά μέσα απ’ τις πολλές ανοιχτές πληγές τους.

Η Μαρίνα καταφέρνει να πείσει τον Γιάννη να μην καταγγείλει τον Αργύρη για να μην μπλέξει κι ο Μάρκος. Ενώ ετοιμάζεται, με την υποστήριξη της Ελένης, για την εισαγωγή της στο νοσοκομείο. Τα παιδιά ανακαλύπτουν ότι ο Μάρκος πηγαίνει στο νυχτερινό λύκειο.

Η Ελισάβετ, εξευτελίζει τον Σταύρο μέσα στο ξενοδοχείο του, όταν μαθαίνει ότι κοιμάται με τη Θάλεια.

Η Μπέτυ εξομολογείται στη Μαρίνα τους λόγους που δεν εγκαταλείπει τον Αργύρη. Η Ελισάβετ μαθαίνει συγκλονισμένη απ’ τα παιδιά, ότι η Μαρίνα είναι άρρωστη.

Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου

Η Ελισάβετ επισκέπτεται το νοσοκομείο για να δει τη Μαρίνα. Εκείνη αρνείται τη συνάντηση κι η Ελισάβετ αποκαρδιώνεται. Ο Κυριάκος, της ζητά να εξεταστεί σαν πιθανή δότρια, χωρίς όμως να της εκθέσει την κατάσταση της Μαρίνας. Ο Μάρκος έξω απ’ το νοσοκομείο γνωρίζει την Ελισάβετ και την παρηγορεί.

Τα παιδιά, η Ελένη κι η Μπέτυ, ετοιμάζουν μια όμορφη γιορτή για την επιστροφή της Μαρίνας στο σπίτι από τη θεραπεία της. Ενώ η Εύα, γλυτώνει την τελευταία στιγμή από μια καταστροφική για εκείνη συνάντηση με τον Σπύρο.

Ο Κωστής, εγκλωβισμένος κάθε μέρα και περισσότερο απ’ τα χρέη του, αρχίζει να εκποιεί προσωπικά αντικείμενα.

Μέχρι που η αιφνίδια επίσκεψη του Σταύρου σαν παίκτη στην παράνομη λέσχη του, θα τον αποτελειώσει. Ο Σταύρος κυνικά του ομολογεί τη σχέση του με την Ελισάβετ.

Ο Κωστής αδυνατεί να το διαχειριστεί και διαλύει το μαγαζί του. Εγκαταλείπει την απαρηγόρητη Ελισάβετ που παλεύει συγχρόνως να βρει διέξοδο στην ανεργία της.

Ο Μάρκος βρίσκει την Εύα να κατασκοπεύει έξω απ’ την εργατική και την σέρνει βίαια στο μπαρ. Φωνάζει τη Μαρίνα κι οι δυο γυναίκες, θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουν κατάματα η μια την άλλη.

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