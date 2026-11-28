Την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, οι εκπομπές της πρωινής και της prime time ζώνης έδωσαν μία δυνατή μάχη για την τηλεθέαση, κάτι που φάνηκε και από τα νούμερα.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Πρωινή Ζώνη:
05:00 – 10:00
- MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 21,9%
- ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 19,9%
- ΣΚΑΪ – Σήμερα 17,3%
- ALPHA – Happy Day 14%
- OPEN – Ώρα Ελλάδος 10,4%
- ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 6,6%
- ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 6,2%
- ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 3,4%
10:00 – 13:00
- ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 18,7%
- ΣΚΑΪ – Live You 15,4%
- MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 12,6%
- ANT1 – Το Πρωινό 11,2%
- OPEN – 10 Παντού 10,8%
- ALPHA – Super Κατερίνα 10%
- STAR – Stars System 6,6%
- STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 5,2%
- ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 3,6%
- ΕΡΤNEWS – Newsroom 1,6%
Prime Time Ζώνη:
- ANT1 – Extreme Makeover: Home Edition 20,7%
- ΣΚΑΪ – Μπλε Ώρες 17,2%
- ALPHA – Φόνοι στο Καμπαναριό 14,9%
- ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 14,8%
- ALPHA – Κακές Ιδέες 14,2%
- STAR – 1% Club 8,7%
- ΣΚΑΪ – Dragons’ Den 8,5%
- ΕΡΤNEWS – Ένας κι Ένας 1,3%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Πρωινή Ζώνη:
05:00 – 10:00
- ALPHA – Happy Day 17,7%
- MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 16,6%
- ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 9,3%
- OPEN – Ώρα Ελλάδος 8,4%
- ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 8%
- ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 7,4%
- ΣΚΑΪ – Σήμερα 7,4%
- ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 3,7%
10:00 – 13:00
- ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 13,9%
- ΣΚΑΪ – Live You 10,5%
- STAR – Stars System 10,3%
- ALPHA – Super Κατερίνα 10,2%
- ANT1 – Το Πρωινό 8,7%
- MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 8,5%
- STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 6,6%
- ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 6,4%
- OPEN – 10 Παντού 4,9%
- ΕΡΤNEWS – Newsroom 0,7%
Prime Time Ζώνη:
- ANT1 – Extreme Makeover: Home Edition 19,6%
- ALPHA – Φόνοι στο Καμπαναριό 17,7%
- ALPHA – Κακές Ιδέες 15,3%
- ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 10,5%
- STAR – 1% Club 10%
- ΣΚΑΪ – Μπλε Ώρες 8,4%
- ΣΚΑΪ – Dragons’ Den 5,8%
- ΕΡΤNEWS – Ένας κι Ένας 0,5%