«Καμιά παραίτηση, πολύ περισσότερο όταν αυτή είναι καθυστερημένη, δεν μπορεί να απαλλάξει την κυβέρνηση από τη δίκαιη οργή του λαού απέναντι σε μια πολιτική που από τη μια τσακίζει τη ζωή του και από την άλλη δημιουργεί το έδαφος για να μπορούν κάποιοι να κάνουν «χοντρές» μπίζνες σε βάρος του, όπως αποδεικνύεται από τα σκάνδαλα που σκάνε το ένα μετά το άλλο» σημειώνει το ΚΚΕ, σε σχόλιό του, για την παραίτηση του Βαγγέλη Λιάκου.

Όπως υπογραμμίζουν από τον Περισσό, «οι δε υποσχέσεις περί ενίσχυσης των ελεγκτικών μηχανισμών είναι μια αποδεδειγμένα απροκάλυπτη κοροϊδία που επιστρατεύεται για να συγκαλύψει τις ίδιες τις αιτίες του προβλήματος».

Καταλήγοντας, το ΚΚΕ σημειώνει: «Απάντηση στη σαπίλα και τη διαφθορά δεν μπορούν να δώσουν ούτε η κυβέρνηση της ΝΔ, ούτε τα άλλα κόμματα που έχουν συνδιαμορφώσει τις αιτίες τους, όπως είναι το θεσμικό πλαίσιο υπέρ του κεφαλαίου, η παράδοση κοινωνικών υπηρεσιών σε επιχειρηματικούς ομίλους, η διαπλοκή τους με το αστικό πολιτικό σύστημα, που σε τελική ανάλυση υπηρετούν το σύστημα του κέρδους και της εκμετάλλευσης».