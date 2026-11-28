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Ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας βρίσκεται ήδη σε αυξημένη ετοιμότητα, τόνισε ο Ευάγγελος Τουρνάς σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026, με αντικείμενο την κακοκαιρία «Άργος», που βρίσκεται σε εξέλιξη με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα το μεσημέρι επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινόμενων της ΕΜΥ, προειδοποιώντας για τις περιοχές που θα πληγούν από τα έντονα φαινόμενα.

Όπως ανέφερε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η κακοκαιρία «Άργος» έχει ήδη επηρεάσει τη Δυτική Ελλάδα, τα Ιόνια Νησιά και την Ήπειρο, όπου έχουν καταγραφεί περιστατικά που αντιμετωπίστηκαν, ενώ σε περιοχές της Ηπείρου σημειώθηκαν καταπτώσεις φερτών υλικών και διακοπές κυκλοφορίας σε ορισμένα οδικά τμήματα.

Ανάγκη ετοιμότητας των αυτοκινητοδρόμων και της Εγνατίας Οδού

Επισήμανε ακόμη ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας εργάζονται για την αποκατάσταση των προβλημάτων, ενώ παράλληλα προετοιμάζονται για την αντιμετώπιση των χιονοπτώσεων. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη ενημέρωσης και ετοιμότητας των αυτοκινητοδρόμων και της Εγνατίας Οδού, καθώς και των φορέων διαχείρισης του οδικού δικτύου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους ισχυρούς ανέμους, οι οποίοι ενδέχεται να προκαλέσουν πτώσεις δέντρων και προβλήματα στα δίκτυα ηλεκτροδότησης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αυξημένης ετοιμότητας για άμεσες παρεμβάσεις, όπως αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και αποκατάσταση πιθανών βλαβών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη ενημέρωσης των οδηγών, ιδιαίτερα των βαρέων οχημάτων, για τις επικίνδυνες συνθήκες που ενδέχεται να επικρατήσουν στους αυτοκινητοδρόμους.

«Ο μηχανισμός αναπτύσσεται, είμαστε σε επικοινωνία και επαφή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός, επισημαίνοντας ότι θα πραγματοποιηθεί νέα ενημέρωση σε συνεργασία με την ομάδα των μετεωρολόγων, τόσο το βράδυ του Σαββάτου όσο και νωρίς το πρωί της Κυριακής, προκειμένου να αξιολογηθεί η εξέλιξη του φαινομένου και, εφόσον απαιτηθεί, να συγκληθεί εκ νέου έκτακτο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Η συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας πραγματοποιήθηκε σήμερα παρουσία του Ευάγγελου Τουρνά, έπειτα από πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου.

Νωρίτερα είχε συνεδριάσει η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, μετά την έκδοση του επικαιροποιημένου Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), σύμφωνα με το οποίο προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πολύ θυελλώδεις βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι, καθώς και χιονοπτώσεις.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς υπογράμμισε ότι ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας βρίσκεται ήδη σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς έχουν προηγηθεί οι συντονιστικές συσκέψεις σε περιφερειακό επίπεδο για την προετοιμασία ενόψει της χειμερινής περιόδου.

Σήμερα, Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

• Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά Ελλάδα (κόκκινη προειδοποίηση).

• Στη Δυτική Πελοπόννησο (πορτοκαλί προειδοποίηση).

• Στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου (πορτοκαλί προειδοποίηση).

• Από τις βραδινές ώρες, σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας (Πιερία – Χαλκιδική), καθώς και στην Ανατολική Θεσσαλία (Λάρισα – Μαγνησία) (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Αύριο, Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026

Τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν και να επεκταθούν, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να εκδηλώνονται:

• Στην Ανατολική Θεσσαλία (Λάρισα – Μαγνησία), τις Σποράδες, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα (Αττική, Βοιωτία, Φθιώτιδα), την Εύβοια και βαθμιαία στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο (Κορινθία, Αργολίδα, Ανατολική Αρκαδία, Λακωνία) (κόκκινη προειδοποίηση).

Παράλληλα:

• Στις ανατολικές περιοχές θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι, εντάσεως 9 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 10 μποφόρ (κόκκινη προειδοποίηση).

• Τοπικά πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής χώρας, καθώς και πρόσκαιρα σε περιοχές της βόρειας χώρας με χαμηλό υψόμετρο (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Ποιες περιοχές βρίσκονται σε Red Code

Σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) τίθενται:

• Σάββατο 28 και Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026: Η Περιφέρεια Αττικής.

• Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026: Η Περιφέρεια Κρήτης.

Υπενθυμίζεται ότι από χτες, Παρασκευή 27 Νοεμβρίου και για σήμερα, Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026, σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) βρίσκονται επίσης οι εξής Περιφέρειες:

• Ιονίων Νήσων

• Ηπείρου

• Δυτικής Ελλάδας

Επιπλέον, σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) έχουν τεθεί για αύριο, Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026, και οι Περιφέρειες:

• Θεσσαλίας

• Στερεάς Ελλάδας

• Πελοποννήσου

Στο πλαίσιο αυτό, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.), αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν ζητήματα επιχειρησιακής ετοιμότητας και αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, για την παρακολούθηση της εξέλιξης των καιρικών φαινομένων και τη διασφάλιση της απαιτούμενης επιχειρησιακής ετοιμότητας. Το Πυροσβεστικό Σώμα, το οποίο έχει ήδη επέμβει σε σειρά περιστατικών, παραμένει σε επιφυλακή και συνεχίζει να επιχειρεί όπου απαιτείται, ενώ βρίσκεται σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμύρες και τα συνοδά φαινόμενα.

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων, να περιορίζουν τις μετακινήσεις τους στις περιοχές και τις ώρες που αναμένεται να επηρεαστούν και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η ασφάλεια των πολιτών αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα.