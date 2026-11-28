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Στην κάμερα της εκπομπής της Φαίης Σκορδά μίλησε η Μαρία Μαζωνάκη. Η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη, στις δηλώσεις της απάντησε και για την πόρτα στον τάφο του αείμνηστου ερμηνευτή.

Σχετικά με τα συναισθήματά της, η αδελφή του αγαπημένου καλλιτέχνη, εξομολογήθηκε πως: «Μόνο στεναχώρια και πικρία έχω».

Σε ερώτηση για όλα αυτά που έχουν βγει στο φως της δημοσιότητας, σχετικά με την υπόθεση, απάντησε ότι είναι: «Στενάχωρο πολύ. Τι να πω; Είναι πάρα πολύ στενάχωρα όλα».

Ακόμα, για τις επόμενες κινήσεις της οικογένειας, εξήγησε ότι: «Θα δούμε, δεν είναι τίποτα σίγουρο ακόμα. Είμαστε σε αναμονή όλη η οικογένεια».

Όσον αφορά τον οικογενειακό τάφο και την πόρτα που έχει τοποθετηθεί, η Μαρία Μαζωνάκη ανέφερε ότι: «Τι να πω παιδιά; Οικογενειακός τάφος είναι. Έχετε δει κανέναν οικογενειακό τάφο ανοιχτό; Είναι φυσιολογικό να έχει πόρτα. Είναι δυνατόν να μην θέλουμε τους θαυμαστές; Χαρά μας είναι».