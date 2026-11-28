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Υψηλού πολιτικού συμβολισμού η επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα στην Κωνσταντινούπολη. Προ ολίγου τον υποδέχθηκε ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η επίσκεψη του Κωνσταντίνου Τασούλα είναι τριήμερη προσκυνηματικού χαρακτήρα. Τον πρώτο πολιτειακό παράγοντα της χώρας μας συνοδεύουν η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και οι υφυπουργοί Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και Γιάννης Λοβέρδος. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποδέχθηκε τον Κωνσταντίνο Τασούλα στο προεδρικό γραφείο Ντολμάμπαχτσέ στην Κωνσταντινούπολη. Μετά το πέρας της συνάντησης των δύο Προέδρων δεν έγιναν δηλώσεις προς τον Τύπο.

Στο Πατριαρχείο για τη θρονική εορτή

Αμέσως μετά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετέβη στο Φανάρι για να συναντηθεί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Η επίσκεψή του πραγματοποιείται κατόπιν πρόσκλησης του Οικουμενικού Πατριάρχη, προκειμένου να παραστεί στη θρονική εορτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, ημέρα μνήμης του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου.

Στο πρόγραμμα της παραμονής του περιλαμβάνονται επίσης επίσκεψη στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, τα εγκαίνια της έκθεσης «Η λάμψη του Φαναρίου, Θησαυροί Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης» στο Σισμανόγλειο Μέγαρο της Κωνσταντινούπολης και συναντήσεις με εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας.