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Στο έλεος της κακοκαιρίας «Άργος» βρίσκεται η Κέρκυρα, με τα έντονα φαινόμενα να δοκιμάζουν το νησί, από τον νότο στον βορρά και πλέον και στη δυτική πλευρά του.

Οι εικόνες που καταγράφει η κάμερα τους ΕΡΤnews από τον παραθαλάσσιο οικισμό του Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, είναι αποκαλυπτικές, καθώς ένα μεγάλο μέρος του δρόμου προς το χωριό Μαραθιάς κατέρρευσε και κατέληξε στη θάλασσα.

Κατολισθήσεις και απεγκλωβισμοί στο νότο

Η παρατεταμένη βροχή έχει «βυθίσει» στη λάσπη την Κέρκυρα, προκαλώντας κατολισθήσεις σε επαρχιακούς αγροτικούς δρόμους στον νότο, ενώ συνεχίζεται η έντονη βροχόπτωση στην περιοχή με νέα πλημμυρικά φαινόμενα.

Στη νότια Κέρκυρα, η Πυροσβεστική κλήθηκε να αντιμετωπίσει επτά περιστατικά άντλησης υδάτων, ενώ οι πυροσβέστες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό τεσσάρων προσώπων, από δύο αυτοκίνητα. Μάλιστα στη μία περίπτωση, επειδή λόγω της έντονης βροχόπτωσης ο οδηγός δεν είχε ορατότητα, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να καταλήξει σε χαντάκι.

Η κακοκαιρία θα συνεχίζει και τις επόμενες ώρες να δείχνει τα «δόντια της» φέροντας ακόμα περισσότερες καταιγίδες.

Κομμένοι δρόμοι στα Σύβοτα

Τις πληγές τους μετρούν την ίδια ώρα οι κάτοικοι στα Σύβοτα, που επλήγη σφοδρά από τα έντονα φαινόμενα κατά το πέρασμα της κακοκαιρίας τα προηγούμενα 24ωρα. Κομμένοι δρόμοι και αυτοκίνητα σφηνωμένα σε χαλάσματα συνθέτουν την εικόνα στα Σύβοτα με το πρώτο φως της μέρας.

Επί ποδός βρίσκονται τα συνεργεία αποκατάστασης που επιχειρούν από νωρίς το πρωί να απομακρύνουν τόνους από τα φερτά υλικά, ενώ τεράστιες είναι οι ζημιές και στο οδικό δίκτυο, με αποτέλεσμα να κοπεί στα δύο σωλήνας ύδρευσης εντός του οικισμού.

Πλημμύρες στην Ηγουμενίτσα, δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική

Στην Ηγουμενίτσα, πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα, με τους κατοίκους να χρησιμοποιούν φτυάρια και κουβάδες προκειμένου να περισώσουν ό,τι μπορούν. Παράλληλα, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, η Πολιτική Προστασία και τα μηχανήματα του Δήμου προσπαθούν να καθαρίσουν και να κρατήσουν τους δρόμους ανοιχτούς, ενώ την κήρυξη του δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζήτησε η δημοτική Αρχή.

Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς μέχρι λίγο πριν από τις 4 τα ξημερώματα είχαν καταγραφεί συνολικά 150 κλήσεις για παροχή βοήθειας στην ευρύτερη περιοχή της Θεσπρωτίας.

Από αυτές, οι 145 αφορούσαν περιστατικά άντλησης υδάτων, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις πραγματοποίησαν 10 σχετικές επιχειρήσεις. Επιπλέον, καταγράφηκαν πέντε κλήσεις για μεταφορά πολιτών σε ασφαλή σημεία, ενώ τρεις ηλικιωμένοι απομακρύνθηκαν από τις κατοικίες τους και μεταφέρθηκαν σε ασφαλείς χώρους.

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων συγκροτήθηκαν οκτώ συνεργεία, στα οποία επιχειρούν συνολικά 22 πυροσβέστες από τη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Θεσπρωτίας, τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Ιωαννίνων και την 5η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ).

Αιτωλοακαρνανία: Απεγκλωβισμός δύο ατόμων από αυτοκίνητο στο Νεοχωρί

Η έντονη βροχόπτωση έχει προκαλέσει μεγάλα προβλήματα στο Αιτωλικό, στο Λεσίνι και στην Πεντάλοφο Αιτωλοακαρνανίας. Στο Αιτωλικό τα νερά μπήκαν μέσα στα σπίτια, ενώ ζευγάρι στο Νεοχώρι Αιτωλοακαρνανίας εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητό του. Η Πυροσβεστική δέχτηκε χθες 50 κλήσεις, όπως δήλωσε στο ΕΡΤnews o Αντιδήμαρχος της περιοχής κ. Παπανικολάου.

Στο Λεσίνι έχει πλημμυρίσει τμήμα του χωριού, με κατοίκους να αναφέρουν, ότι η στάθμη των νερών δυσκολεύει την έξοδο από τα σπίτια τους. Στην Πεντάλοφο καταγράφεται επίσης εισροή υδάτων σε κατοικίες, με την Πυροσβεστική να πραγματοποιεί αντλήσεις.

Κόκκινη προειδοποίηση για το Ιόνιο

Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) έχει εκδώσει κόκκινη προειδοποίηση για τα Ιόνια Νησιά, προειδοποιώντας για ισχυρές καταιγίδες, μεγάλα ύψη βροχής, κίνδυνο πλημμυρών και ισχυρούς ανέμους, με τα επικίνδυνα φαινόμενα να αναμένεται να διατηρηθούν έως τα μεσάνυχτα.

Η Πολιτική Προστασία απευθύνει έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, καθώς και τη διέλευση από δρόμους όπου συγκεντρώνονται μεγάλες ποσότητες νερού.