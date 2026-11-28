Οι διμερείς σχέσεις Τουρκίας και Ελλάδας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν σήμερα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Κωνσταντίνο Τασούλα, στο προεδρικό γραφείο Ντολμά Μπαχτσέ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Προεδρίας της Τουρκίας, μεταδίδει το Anadolu, ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε κατά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι οι σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας διαθέτουν σημαντικές προοπτικές σε κάθε τομέα και ότι καταβάλλονται προσπάθειες για την προώθηση της θετικής ατζέντας.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπογράμμισε τη «σημασία της προσέγγισης του ζητήματος των μειονοτήτων, που αποτελούν κοινή κληρονομιά, πρωτίστως σε ανθρωπιστική βάση», ενώ ανέφερε ότι «επιθυμούν οι θετικές προσεγγίσεις της Τουρκίας στο θέμα αυτό να βρουν ανταπόκριση και στην Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι αυτή η στάση θα συμβάλει στη θετική πορεία των σχέσεων».

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε επίσης, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, «ότι η Τουρκία δεν έχει κανέναν δισταγμό ως προς το να καταστήσει το Αιγαίο θάλασσα ειρήνης, προσθέτοντας ότι το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος θα πρέπει να αποτελέσουν λεκάνη σταθερότητας και ευημερίας».

Η συνάντηση διήρκεσε 35 λεπτά

Η συνάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Κωνσταντίνο Τασούλα πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και διήρκεσε περίπου 35 λεπτά. Παρευρέθηκαν, επίσης, ο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο Διευθυντής Επικοινωνίας της Προεδρίας Μπουρχανετίν Ντουράν και ο Επικεφαλής Σύμβουλος Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας του Προέδρου Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς.

Μετά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος της Ελλάδας Τασούλας και η συνοδεία του αποχώρησαν από το προεδρικό γραφείο. Η επίσκεψη του Κωνσταντίνου Τασούλα στην Κωνσταντινούπολη είναι τριήμερη προσκυνηματικού χαρακτήρα. Τον πρώτο πολιτειακό παράγοντα της χώρας μας συνοδεύουν η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και οι υφυπουργοί Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και Γιάννης Λοβέρδος.

Στο Πατριαρχείο για τη θρονική εορτή

Αμέσως μετά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετέβη στο Φανάρι για να συναντηθεί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Η επίσκεψή του πραγματοποιείται κατόπιν πρόσκλησης του Οικουμενικού Πατριάρχη, προκειμένου να παραστεί στη θρονική εορτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, ημέρα μνήμης του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου.

Στο πρόγραμμα της παραμονής του περιλαμβάνονται επίσης επίσκεψη στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, τα εγκαίνια της έκθεσης «Η λάμψη του Φαναρίου, Θησαυροί Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης» στο Σισμανόγλειο Μέγαρο της Κωνσταντινούπολης και συναντήσεις με εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας.