Η Ζωή Κρονάκη και ο Τάσος Ιορδανίδης φιλοξένησαν το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, τον Γιάννη Μπέζο στο «Καλημέρα Είπαμε;». «Όταν σε ρωτάνε για κάτι, εγώ νομίζω ότι είσαι υποχρεωμένος να πεις τη δική σου αλήθεια. Αλλιώς, δουλευόμαστε μεταξύ μας», ανέφερε στη συνέντευξή του ο καταξιωμένος καλλιτέχνης, εξηγώντας τον λόγο που όταν τον ρωτάνε, λέει αυτό που πιστεύει.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, ο Γιάννης Μπέζος ρωτήθηκε για το αν έλεγε πάντα την άποψή του, χωρίς να σκέφτεται ότι κάποιος μπορεί να ενοχληθεί. Ο επιτυχημένος ηθοποιός απάντησε ότι: «Ναι, φυσικά. Όταν με ρωτούσαν, γιατί δεν με ρωτούσαν πάντα, με την έννοια ότι δεν ήμουν ιδιαίτερα γνωστός, ήμουν στο θέατρο βέβαια. Αλλά τα τελευταία πολλά χρόνια, 35 χρόνια, πάντα έλεγα αυτό που πιστεύω.

Γιατί δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Δεν είναι κανένας ηρωισμός, είναι το αυτονόητο. Όταν σε ρωτάνε για κάτι, εγώ νομίζω ότι είσαι υποχρεωμένος να πεις τη δική σου αλήθεια. Αλλιώς, δουλευόμαστε μεταξύ μας. Πράγμα πολύ σύνηθες στον χώρο μας. Ενώ όλοι γνωριζόμαστε, λες και είναι καμία τεράστια αγορά, ενώ μιλάμε κατ’ ιδίαν διαφορετικά, δημόσια τα στρογγυλεύουμε τα πράγματα».

«Επίσης, υπάρχει και κάτι άλλο. Πολλές φορές λέμε “ενοχλείται κάποιος”. Εγώ το εγγράφω ως θετικό. Δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να πλακωθούμε στο ξύλο, επειδή ενοχλείται κάποιος. Το ενοχλείται σημαίνει ότι κάτι τον απασχόλησε. Διότι αλλιώς, θα το είχε προσπεράσει. Από την στιγμή που τον ενοχλεί, σημαίνει ότι κάπου τον αφορά», συνέχισε στη συνέντευξή του καταξιωμένος καλλιτέχνης.

Επιπλέον, ο Γιάννης Μπέζος είπε ότι: «Η δουλειά η δική μας, τουλάχιστον στη θέση που είμαι εγώ, στην ηλικία που είμαι εγώ, και ύστερα από όλα αυτά που έχω κάνει, και σε αυτή τη θέση που με έχει βάλει ο κόσμος τόσα χρόνια, είμαι υποχρεωμένος να λέω την αλήθεια. Αλλιώς θα ήμουν ανακόλουθος».