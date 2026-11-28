Σε μία εξομολόγηση για τα Χριστούγεννα προχώρησε η Μαρία Παναγοπούλου, με ανάρτηση που έκανε στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram. Σε αυτή, αναφέρθηκε στην απώλεια του Κώστα Χαρδαβέλλα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 17 Δεκεμβρίου του 2024.

Η Μαρία Παναγοπούλου, στη δημοσίευσή της κοινοποίησε μία φωτογραφία του Κώστα Χαρδαβέλλα. Στο στιγμιότυπο οι δύο τους ποζάρουν χαμογελαστοί, σε κάποιο γιορτινό τραπέζι.

Στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε την φωτογραφία, η δημοσιογράφος και συγγραφέας εξομολογήθηκε πως: «Τα πρώτα Χριστούγεννα χωρίς τον Κώστα, δεν τα κατάλαβα καν, αφού ήταν μόλις μία εβδομάδα μετά από την 17η Δεκεμβρίου 2024 που “έφυγε”.

Τα περσινά δεύτερα Χριστούγεννα, τα πέρασα με βαθιά θλίψη, αφού ήταν μία εβδομάδα μετά τη συμπλήρωση του ενός έτους από την “αναχώρησή” του.

Και κάπως έτσι, φτάσαμε στα φετινά, που θα είναι τα τρίτα Χριστούγεννα χωρίς εκείνον. Συνεχίζω να μην έχω γιορτινή διάθεση, βιώνω όμως μια μεγάλη διαφορά.

Γιατί φέτος έχω συνειδητοποιήσει πως το γεγονός ότι ο Κώστας “έφυγε” μία εβδομάδα πριν από τα Χριστούγεννα, είναι κάτι που δεν θα αλλάξει ποτέ. Ό,τι κι αν κάνω η 17η Δεκεμβρίου θα απέχει πάντα τις ίδιες μέρες από την 25η Δεκεμβρίου ή από την 1η Ιανουαρίου.

Το μόνο που μπορεί να αλλάξει, είναι ο τρόπος που εγώ αντιμετωπίζω αυτή την πραγματικότητα. Και αυτή η συνειδητοποίηση, είναι για εμένα ένα σπουδαίο βήμα “βελτίωσης”. Πολύ σπουδαιότερο από το να γεμίσω το σπίτι με φωτάκια και πολύχρωμες μπάλες. Με άλλα λόγια, το τι είναι “βελτίωση” το ξέρουμε μόνο εμείς για εμάς. Κανείς άλλος…».