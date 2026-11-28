Την παραίτησή του από τη θέση του υφυπουργού Εσωτερικών υπέβαλε σήμερα στον πρωθυπουργό ο Βαγγέλης Λιάκος, μετά τις καταγγελίες για απευθείας αναθέσεις στο λογιστικό γραφείο των αδελφών του, κάνοντας λόγο για προεκλογική ανθρωποφαγία.

Όπως επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη, έπραξε το σωστό για τον ίδιο και την κυβέρνηση, ενώ η αντιπολίτευση επιρρίπτει ευθύνες στην κυβέρνηση.

«Υπέβαλα σήμερα την παραίτησή μου (…) με την ελπίδα ότι θα σταματήσει αυτή η προεκλογική ανθρωποφαγία, ενώ θα συνεχίσω τον δικαστικό και πολιτικό αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση και την αποκάλυψη αυτής της σκευωρίας», ανέφερε, μεταξύ άλλων ο Βαγγέλης Λιάκος σε ανάρτηση στο Facebook, ενώ υπογράμμισε πως δέχεται ανήθικη και χυδαία επίθεση.

«Μπήκα στην πολιτική καθαρός, είμαι καθαρός και θα παραμείνω καθαρός. Από την πρώτη στιγμή έχω δηλώσει, με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, ότι ουδέποτε είχα οποιαδήποτε συμμετοχή στις επαγγελματικές δραστηριότητες των αδελφών μου και ότι δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη», πρόσθεσε.

Τι λένε κυβερνητικά στελέχη

Κυβερνητικά στελέχη, σύμφωνα με την ΕΡΤ, επισημαίνουν ότι «έπραξε το σωστό για τον ίδιο και την παράταξη, με βάση την εξέλιξη της υπόθεσης» με τη θέση της κυβέρνησης να παραμένει σταθερή ότι δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη.

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Αιχμηρή κριτική άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης μετά την παραίτηση του Βαγγέλη Λιάκου.

«Ο Πρωθυπουργός, σε ομηρία διαδοχικών υποθέσεων σκανδάλων, παρακολουθεί τους υπουργούς του να παραιτούνται από τις κυβερνητικές τους θέσεις, ενώ ο ίδιος επιχειρεί να εμφανίζεται απαλλαγμένος από κάθε πολιτική ευθύνη», τονίζει το ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για διαρκή πολιτική και ηθική φθορά της κυβέρνησης.

Το ΚΚΕ σημειώνει ότι «καμιά παραίτηση, πολύ περισσότερο όταν αυτή είναι καθυστερημένη, δεν μπορεί να απαλλάξει την κυβέρνηση από τη δίκαιη οργή του λαού απέναντι σε μια πολιτική που από τη μια τσακίζει τη ζωή του και από την άλλη δημιουργεί το έδαφος για να μπορούν κάποιοι να κάνουν “χοντρές” μπίζνες σε βάρος του».

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει πως «ο κ. Λιάκος είναι ο 20ός υπουργός ή υφυπουργός που παραιτείται υπό το βάρος πολιτικών κρίσεων και καταγγελιών στον όγδοο χρόνο διακυβέρνησης της ΝΔ. Στο «επιτελικό κράτος» του κ. Μητσοτάκη αλλάζουν τα πρόσωπα, αλλά παραμένει η διαφθορά».

Η Ελληνική Λύση επισημαίνει, μεταξύ άλλων, πως «παραιτήθηκε ο Λιάκος και καλώς, τα χρήματα όμως από το “οικογενειακό ταμείο” θα ελεγχθούν εάν δόθηκαν “καλώς” ή είναι υπερτιμολογήσεις που ως είθισται η ΝΔ και τα στελέχη τους εμπλέκονται;».

Η παραίτηση του Βαγγέλη Λιάκου «δεν αλλάζει τίποτα. Το σύστημα που τον ‘ανέθρεψε’ παραμένει άθικτο» τονίζει η ΕΛΑΣ και προσθέτει πως «το μοτίβο τους, άλλωστε, είναι πλέον γνώριμο: στην αρχή κρύβονται και αρνούνται κάθε ευθύνη, στη συνέχεια τον επιβραβεύουν δίνοντάς του μισό υπουργείο και, στο τέλος, υπό το ασφυκτικό βάρος των αποκαλύψεων, καταφεύγουν σε μια όψιμη ‘ανάληψη ευθύνης’ απλώς και μόνο για να διασωθεί το καθεστώς τους».

Τέλος, το κόμμα Νίκη σημείωσε ότι «”παραιτηθέντες” της κυβέρνησης αρκούν για να συγκροτήσουν από μόνοι τους ένα, πλήρες υπουργικό συμβούλιο».

Αιχμές κατά της κυβέρνησης άφησε και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος στο πλαίσιο της περιοδείας στη Θεσσαλονίκη ρωτήθηκε και για την παραίτηση Λιάκου. «Η διαφθορά έχει γίνει πλέον καθημερινότητα», απάντησε χαρακτηριστικά.

Οι αρμοδιότητες του κ. Λιάκου ενδέχεται να περάσουν στον υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο, εφόσον δεν οριστεί αντικαταστάτης από τον Πρωθυπουργό.