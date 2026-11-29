Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται κακοκαιρία Άργος με τα φαινόμενα, τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες, να εκδηλώνονται από τις πρώτες βραδινές ώρες του Σαββάτου.

Το κύμα των ισχυρών βροχοπτώσεων, που τις προηγούμενες ημέρες χτύπησε τη δυτική Ελλάδα, κινείται πλέον προς τα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Σήμερα, Κυριακή, το επίκεντρο είναι η Αττική που βρίσκεται σε Red Code, ενώ τη Δευτέρα αναμένεται να μετακινηθεί προς την Κρήτη.

Τα πρώτα προβλήματα στην Αττική

Οι έντονες βροχές και οι καταιγίδες έπληξαν την Αττική από τις βραδινές ώρες του Σαββάτου. Η ισχυρότερη καταιγίδα της νύχτας χτύπησε τα βόρεια και βορειοανατολικά τμήματα του νομού. Παράλληλα, στη Βούλα, η συσσώρευση υδάτων στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή οδήγησε σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας προς Πειραιά, στο ύψος της συμβολής με την οδό Ιωάννη Μεταξά. Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε σύντομα.

Κακοκαιρία Άργος: Μηνύματα από το 112

Το βράδυ του Σαββάτου ήχησαν τα πρώτα μηνύματα του 112 για την κακοκαιρία Άργος, Κατόπιν εισήγησης της επιτροπής εκτίμησης κινδύνου εκδόθηκαν τρία μηνύματα από το 112 σε Μαγνησία, Σποράδες, Φθιώτιδα, Βοιωτία και Εύβοια, με την σύσταση στους πολίτες να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Εκτεταμένες ζημιές στη Δυτική Ελλάδα

Στη Δυτική Ελλάδα η κακοκαιρία άφησε πίσω της πλημμυρισμένα σπίτια και επιχειρήσεις, κατολισθήσεις και εκτεταμένες ζημιές στο οδικό δίκτυο σε Κέρκυρα, Θεσπρωτία και Αιτωλοακαρνανία. Η Πυροσβεστική προχώρησε και σε απεγκλωβισμούς πολιτών. Στην Ήπειρο, καταπτώσεις φερτών υλικών προκάλεσαν διακοπές κυκλοφορίας σε τμήματα του οδικού δικτύου.

Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός

Σε Red Code βρίσκονται σήμερα οι Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου, ενώ ανάλογο καθεστώς ισχύει και για τις Περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας. Για τη Δευτέρα προστίθεται η Κρήτη. Συνολικά, οκτώ Περιφέρειες τίθενται διαδοχικά σε κατάσταση κινητοποίησης.

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, υπογράμμισε μετά το Συντονιστικό Όργανο του Σαββάτου ότι ο μηχανισμός βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι, καθώς μπορεί να προκαλέσουν πτώσεις δέντρων και βλάβες στα δίκτυα ηλεκτροδότησης. Ο υπουργός ζήτησε άμεση κινητοποίηση των συνεργείων για αντλήσεις υδάτων, απομάκρυνση δέντρων και αποκατάσταση βλαβών. Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να αποφεύγουν τη διέλευση από ρέματα και πλημμυρισμένους δρόμους.

Πού είναι υποχρεωτικές οι αλυσίδες

Σύμφωνα με το δελτίο για τα καιρικά φαινόμενα της ΕΛΑΣ, από την περασμένη Παρασκευή (27/11) και το Σάββατο (28/11) υποχρεωτική είναι η χρήση αλυσίδων σε όλο το οδικό δίκτυο των νομών:

Τρικάλων

Καρδίτσας

Βοιωτίας

Ευβοίας

Ευρυτανίας

Φθιώτιδας

Το σχετικό μήνυμα της τροχαίας αναφέρει: «Υποχρεωτικός εφοδιασμός των αυτοκινήτων όλων των κατηγοριών με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα αντιολισθητικά μέσα, εφόσον τα οχήματα αυτά δεν φέρουν ειδικά ελαστικά, για το σύνολο του οδικού δικτύου».

Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων

Την ίδια στιγμή, το Υπουργείο Εργασίας προχώρησε στην ανακοίνωση εκτάκτων μέτρων για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα από τα ακραία φαινόμενα. Συγκεκριμένα:

A. Υποχρεωτική παύση εργασιών σε υπαίθριες δραστηριότητες

Για τους εργαζόμενους επιχειρήσεων που βρίσκονται σε περιοχές, στις οποίες σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αναμένεται να επικρατήσουν ακραίες καιρικές συνθήκες και συγκεκριμένα στις Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας και Πελοποννήσου καθίσταται υποχρεωτική η παύση εργασιών την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026 καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας σε χειρωνακτικές εργασίες που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο, όπως εργασίες σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια, ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, διανομή και μεταφορά προϊόντων και αντικειμένων με δίτροχο όχημα, πατίνι, τροχοπέδιλα (delivery), κ.λπ.

Σημειώνεται ότι στις ως άνω περιπτώσεις υποχρεωτικής παύσης εργασιών εντάσσονται όλοι οι εργαζόμενοι ανεξαρτήτως του είδους απασχόλησής τους, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών πλατφορμών του άρθρου 68 του ν. 4808/2021.

Η παύση εργασιών δεν εφαρμόζεται σε οικονομικές δραστηριότητες που αφορούν σημαντικές και κοινωνικά κρίσιμες υποδομές στους τομείς της υγείας, των μεταφορών και της κοινής ωφέλειας (π.χ. υγειονομικές μονάδες, ύδρευση, ηλεκτρισμός, αεροπορικές μεταφορές, handling, θαλάσσιες, χερσαίες και σιδηροδρομικές μεταφορές), υπό την προϋπόθεση της λήψης των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων της παρούσας επιβάλλεται από την Επιθεώρηση Εργασίας, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 του ν. 3996/2011 (Α’ 170), χρηματικό πρόστιμο δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ ανά εργαζόμενο της επιχείρησης.

Β. Παροχή εξ αποστάσεως εργασίας με το σύστημα της τηλεργασίας

Για την προστασία των εργαζομένων στις περιοχές που, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αναμένεται να πληγούν ιδιαιτέρως το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης απευθύνει σύσταση στις ιδιωτικές επιχειρήσεις να εφαρμόσουν τηλεργασία σε όσες περιπτώσεις, είναι οργανωτικά εφικτή η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας.

Γ. Έκτακτα μέτρα για την οργάνωση του χρόνου εργασίας

Για την εφαρμογή της παρούσας εγκυκλίου και για τη διευκόλυνση των εργαζομένων κατά την τυχόν αλλαγή χρόνου προσέλευσης και αποχώρησής τους από την εργασία, οι εργοδότες στις περιοχές που αναμένεται, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, να πληγούν ιδιαιτέρως δύνανται να μην καταχωρούν εκ των προτέρων στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ κάθε αλλαγή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας.