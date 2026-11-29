Θύμα κλοπής από έναν ανήλικο δράστη έπεσε 65χρονη γυναίκα αργά το βράδυ της Παρασκευής την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι της στη Λαμία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της Αγίας Σοφίας. Την 65χρονη προσέγγισε ένα ανήλικο αγόρι, το οποίο φορούσε σκουρόχρωμη φόρμα και είχε βάλει την κουκούλα έτσι ώστε να μη διακρίνεται καθαρά το πρόσωπό του, και της ζήτησε χρήματα.

Σε κατάσταση σοκ

Η γυναίκα φοβήθηκε και έβγαλε το πορτοφόλι της για να του δώσει ένα μικρό ποσό ώστε να απομακρυνθεί. Τότε, όμως, ο ανήλικος δράστης της άρπαξε από τα χέρια ολόκληρο το πορτοφόλι και έγινε καπνός, τρέχοντας στα γύρω στενά της οδού Τυμφρηστού μέσα στο σκοτάδι.

Πέρα από τα χρήματα, μέσα στο πορτοφόλι υπήρχαν τραπεζικές κάρτες και προσωπικά έγγραφα της 65χρονης, η οποία βρισκόταν σε κατάσταση σοκ. Για το συμβάν ειδοποιήθηκε αμέσως η Αστυνομία, η οποία διεξάγει έρευνες στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό του νεαρού δράστη.