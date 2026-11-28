Σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» έχουν τεθεί πολλές περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους και η Αττική, για την κακοκαιρία «Άργος», που δείχνει τα δόντια της στη Δυτική Ελλάδα, όπου σημειώνονται προβλήματα με πλημμύρες, κατολισθήσεις και διακοπές κυκλοφορίας σε τμήματα του οδικού δικτύου.

Μετά τις Περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας που τέθηκαν από χθες σε Red Code για το Σάββατο (28/11), σε «κόκκινο συναγερμό» βρίσκεται και η Περιφέρεια Αττικής για το Σαββατοκύριακο (28 και 29/11). Σημειώνεται ότι Red Code ισχύει και αύριο, Κυριακή, και για τις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου, ενώ την Δευτέρα (30/11) σε «κόκκινο συναγερμό» θα βρίσκεται και η Περιφέρεια Κρήτης.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, από τις βραδινές ώρες σήμερα αναμένονται ισχυρά φαιινόμενα σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας (Πιερία – Χαλκιδική), καθώς και στην Ανατολική Θεσσαλία (Λάρισα – Μαγνησία) (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Αύριο, Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026, τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν και να επεκταθούν, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να εκδηλώνονται:

Στην Ανατολική Θεσσαλία (Λάρισα – Μαγνησία), τις Σποράδες, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα (Αττική, Βοιωτία, Φθιώτιδα), την Εύβοια και βαθμιαία στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο (Κορινθία, Αργολίδα, Ανατολική Αρκαδία, Λακωνία) (κόκκινη προειδοποίηση).

Παράλληλα, σύμφωνα με τις προβλέψεις, στις ανατολικές περιοχές θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι, εντάσεως 9 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 10 μποφόρ (κόκκινη προειδοποίηση).

Τοπικά πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής χώρας, καθώς και πρόσκαιρα σε περιοχές της βόρειας χώρας με χαμηλό υψόμετρο (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Σημειώνεται ότι το υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από τα ακραία φαινόμενα αύριο, Κυριακή. Προβλέπεται υποχρεωτική παύση εργασιών σε υπαίθριες δραστηριότητες στις περιοχές όπου θα εκδηλωθούν ακραία φαινόμενα, παροχή εξ αποστάσεως εργασίας με το σύστημα της τηλεργασίας και έκτακτα μέτρα για την οργάνωση του χρόνου εργασίας.

Την Κυριακή η 2η φάση της κακοκαιρίας με χιονοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους

Σε εξέλιξη βρίσκεται η 1η φάση της κακοκαιρίας το Σάββατο 28/11, με τις βροχές και τις τοπικά έντονες καταιγίδες να συνεχίζονται στα δυτικά και βορειοανατολικά και έως το βράδυ να επηρεάζουν και τα κεντρικά τμήματα. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, έως τις βραδινές ώρες του Σαββάτου 28/11 αναμένονται έντονα φαινόμενα σε Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησο, νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, Ανατολική Θεσσαλία και Σποράδες.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 29/11, κατά τη 2η φάση της κακοκαιρίας, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα, με τα φαινόμενα να είναι έντονα σε Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο. Στην παρακάτω Ομάδα Χαρτών παρουσιάζεται το εκτιμώμενο ύψος βροχής για επιλεγμένα τρίωρα των βραδινών ωρών του Σαββάτου 28/11 και των μεσημεριανών ωρών της Κυριακής 29/11, όπως υπολογίστηκε από το αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης για το Σάββατο 28/11, κατατάσσεται στην Κατηγορία 4 (Πολύ Σημαντική), ενώ για την Κυριακή 29/11 αναβαθμίζεται σε Κατηγορία 5 (Ακραία).

Ομάδα Χαρτών. Το εκτιμώμενο ύψος βροχής για τις βραδινές ώρες του Σαββάτου 28/11 (20:00-23:00) (πάνω) και τις μεσημεριανές ώρες της Κυριακής 29/11/2026 (11:00-14:00) (κάτω), όπως υπολογίστηκε από το αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr.

Το κύριο χαρακτηριστικό της 2ης φάσης, θα είναι η σταδιακή επικράτηση θυελλωδών βορείων ανέμων στο Αιγαίο, όπου μέχρι τις βραδινές ώρες της Κυριακής 29/11 θα φτάνουν σε ριπές τα 100 km/h και τοπικά στη θάλασσα των Κυθήρων τα 120 km/h, όπως ευδιάκριτα αποτυπώνεται στον παρακάτω Χάρτη 2.

Χάρτης 2. Οι εκτιμώμενες μέγιστες ριπές των ανέμων (πορτοκαλί αποχρώσεις) και οι διευθύνσεις τους (μαύρα βελάκια) για τις βραδινές ώρες της Κυριακής 29/11, όπως υπολογίζεται από το υψηλής ανάλυσης αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr.

Παράλληλα, η θερμοκρασία την Κυριακή 29/11 θα σημειώσει σημαντική πτώση και θα εκδηλωθούν χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά ηπειρωτικά της ανατολικής χώρας, στα ορεινά της Πελοποννήσου και της Εύβοιας, καθώς επίσης και σε περιοχές της Θράκης, Μακεδονίας και βαθμιαία της Θεσσαλίας και πιθανόν της Κεντρικής Στερεάς με χαμηλότερο υψόμετρο. Στον παρακάτω Χάρτη 3 παρουσιάζεται το εκτιμώμενο συνολικό ύψος χιονιού για την Κυριακή 29/11/2026, όπως υπολογίστηκε από το αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr.

Χάρτης 3. Το εκτιμώμενο ύψος χιονόστρωσης για την Κυριακή 29/11, όπως εκτιμάται από το αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr.

Καλλιάνος: Άρωμα χειμώνα από την Κυριακή

Για άρωμα χειμώνα από την Κυριακή με χιόνια, αισθητό κρύο σταδιακά από βορρά προς νότο, βροχές και θυελλώδεις βοριάδες, κάνει λόγο ο Γιάννης Καλλιάνος. Ο γνωστός μετεωρολόγος αναφέρει αναλυτικά πού χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για ισχυρές καταιγίδες. Δείτε το βίντεο: Κολυδάς: Μεγάλα ύψη βροχής σε Κέρκυρα, Αλεξανδρούπολη, Κεφαλονιά Σε ανάρτησή του στα social media, ο Θοδωρής Κολυδάς δίνει μία συνοπτική εικόνα του καιρού, που επικράτησε στη χώρα μας, σήμερα Σάββατο 28 Νοεμβρίου. Όπως επισημαίνει:

🎯 Η συνοπτική εικόνα του καιρού στην Ελλάδα – 28 Νοεμβρίου 2026

✅ Με βάση τις 43 διαθέσιμες αναφορές SYNOP στις 12:00 UTC, οι υψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφηκαν στο Ηράκλειο (22,2°C), στην Καλαμάτα (22,0°C) και στη Σούδα (21,8°C), ενώ οι χαμηλότερες στη Φλώρινα (8,1°C), στην Κοζάνη (8,7°C) και στο Δοξάτο (9,7°C).

✅ Οι ισχυρότεροι άνεμοι εντοπίστηκαν κυρίως στα νησιωτικά και παράκτια τμήματα, με τις μεγαλύτερες ριπές στην Ανδραβίδα (61,2 km/h), στην Κέρκυρα (50,0 km/h) και στην Καλαμάτα (44,5 km/h).

✅ Ιδιαίτερα υψηλές τιμές σχετικής υγρασίας, που πλησίασαν τον κορεσμό, καταγράφηκαν στη Λάρισα, στις Σέρρες και στο Δοξάτο. Η ατμοσφαιρική πίεση κυμάνθηκε μεταξύ 1012,4 hPa στην Κέρκυρα και 1017,6 hPa στο Καστελλόριζο.

✅ Κυρίαρχο χαρακτηριστικό της μετεωρολογικής εικόνας ήταν τα μεγάλα ύψη βροχής, με την Κέρκυρα να καταγράφει 83 mm και την Αλεξανδρούπολη και την Κεφαλονιά από 77 mm, αποτυπώνοντας την ένταση και τη γεωγραφική έκταση της κακοκαιρίας. @newsbombgr — Theodoros Kolydas (@KolydasT) November 28, 2026

Σε αυξημένη ετοιμότητα ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας

Ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας βρίσκεται ήδη σε αυξημένη ετοιμότητα, τόνισε ο Ευάγγελος Τουρνάς σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026, με αντικείμενο την κακοκαιρία «Άργος», που βρίσκεται σε εξέλιξη με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα το μεσημέρι επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινόμενων της ΕΜΥ, προειδοποιώντας για τις περιοχές που θα πληγούν από τα έντονα φαινόμενα.

Όπως ανέφερε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η κακοκαιρία «Άργος» έχει ήδη επηρεάσει τη Δυτική Ελλάδα, τα Ιόνια Νησιά και την Ήπειρο, όπου έχουν καταγραφεί περιστατικά που αντιμετωπίστηκαν, ενώ σε περιοχές της Ηπείρου σημειώθηκαν καταπτώσεις φερτών υλικών και διακοπές κυκλοφορίας σε ορισμένα οδικά τμήματα.

Επισήμανε ακόμη ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας εργάζονται για την αποκατάσταση των προβλημάτων, ενώ παράλληλα προετοιμάζονται για την αντιμετώπιση των χιονοπτώσεων. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη ενημέρωσης και ετοιμότητας των αυτοκινητοδρόμων και της Εγνατίας Οδού, καθώς και των φορέων διαχείρισης του οδικού δικτύου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους ισχυρούς ανέμους, οι οποίοι ενδέχεται να προκαλέσουν πτώσεις δέντρων και προβλήματα στα δίκτυα ηλεκτροδότησης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αυξημένης ετοιμότητας για άμεσες παρεμβάσεις, όπως αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και αποκατάσταση πιθανών βλαβών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη ενημέρωσης των οδηγών, ιδιαίτερα των βαρέων οχημάτων, για τις επικίνδυνες συνθήκες που ενδέχεται να επικρατήσουν στους αυτοκινητοδρόμους.

«Ο μηχανισμός αναπτύσσεται, είμαστε σε επικοινωνία και επαφή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός, επισημαίνοντας ότι θα πραγματοποιηθεί νέα ενημέρωση σε συνεργασία με την ομάδα των μετεωρολόγων, τόσο το βράδυ του Σαββάτου όσο και νωρίς το πρωί της Κυριακής, προκειμένου να αξιολογηθεί η εξέλιξη του φαινομένου και, εφόσον απαιτηθεί, να συγκληθεί εκ νέου έκτακτο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Νωρίτερα είχε συνεδριάσει η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, μετά την έκδοση του επικαιροποιημένου Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), σύμφωνα με το οποίο προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πολύ θυελλώδεις βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι, καθώς και χιονοπτώσεις.