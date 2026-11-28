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Το αστρονομικό ποσό των 13,1 δισ. δολαρίων δαπάνησαν οι καταναλωτές για να αγοράσουν προϊόντα, μέσω διαδικτύου, κατά τη διάρκεια την Black Friday στις ΗΠΑ.

Το ποσό αυτό ξεπερνά τις περσινές δαπάνες κατά 11,1%, καθώς σημειώθηκε αύξηση σε αγορές ηλεκτρονικών ειδών και παιχνιδιών, σύμφωνα με στοιχεία της Adobe Analytics.

Επίσης, ξεπερνά ελαφρώς την αρχική πρόβλεψη της Adobe για δαπάνες ύψους περίπου 12,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη συγκεκριμένη ημέρα, καθώς λιανοπωλητές προσέφεραν εκπτώσεις σε είδη ένδυσης και οικιακές συσκευές, σε μια προσπάθεια να δελεάσουν Αμερικανούς καταναλωτές, οι οποίοι πιέζονται από τον πληθωρισμό και τις υψηλές τιμές των καυσίμων.

Η φετινή εορταστική περίοδος αναμένεται να χαρακτηριστεί από την προσπάθεια των καταναλωτών να αξιοποιήσουν στο έπακρο τον προϋπολογισμό τους, αναζητώντας προσφορές και χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη, προκειμένου να συγκρίνουν προσεκτικά τις τιμές.

Καταναλωτές στρέφονται επίσης στην επιλογή «αγορά τώρα, πληρωμή αργότερα» (buy now, pay later), η οποία αναμένεται να συνεισφέρει 1,09 δισεκατομμύρια δολάρια στις διαδικτυακές δαπάνες κατά τη διάρκεια της Cyber ​​Monday —αύξηση 5,3% σε σχέση με πέρυσι— σύμφωνα με τις αρχικές προβλέψεις της Adobe Analytics.

Τα προϊόντα που αγόρασαν οι καταναλωτές

Σύμφωνα με την έκθεση της Adobe, κατά τη διάρκεια της Black Friday, βιντεοπαιχνίδια και τα ηλεκτρονικά προϊόντα ξεχώρισαν, ενώ οι καταναλωτές εκμεταλλεύτηκαν επίσης τις προσφορές για να προμηθευτούν είδη πρώτης ανάγκης, όπως προϊόντα καθαρισμού σπιτιού, είδη για κατοικίδια και προϊόντα προσωπικής υγιεινής.