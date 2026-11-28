Δίχως νικητή ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό Στάδιο ανάμεσα σε Βόλο και Αστέρα Τρίπολης που διεξήχθη στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Το 0-0 δε βόλεψε καμία από τις δυο ομάδες που παλεύουν για την αποφυγή του υποβιβασμού.

Οι Αρκάδες ήταν ανώτεροι ως και το φινάλε του πρώτου μέρους, έχοντας μάλιστα και δοκάρι σε προσπάθεια του Έντερ Γκονζάλες. Η συνέχεια, όμως, ανήκε στους Θεσσαλούς που είχαν ευκαιρίες για να φτάσουν στο πρώτο φετινό «τρίποντο». Δεν τις αξιοποίησαν και παραμένουν ουραγοί.

Οι Αρκάδες έφτασαν πολύ κοντά στο γκολ στο 34ο λεπτό, χάνοντας διπλή ευκαιρία. Ο Γκονζάλες, έπειτα από προσποίηση, σούταρε με το αριστερό, με την μπάλα να βρίσκει το δεξί δοκάρι της εστίας του Σιαμπάνη και να πηγαίνει παράλληλα με την εστία. Ο Ορόσκο τη μάζεψε, γύρισε, ο Μακέντα επιχείρησε να σκοράρει με το τακουνάκι, αλλά ο τερματοφύλακας του Βόλου αντέδρασε θετικά.

Το ίδιο συνέβη και τρία λεπτά μετά, με τον Σιαμπάνη να αποκρούει δύσκολα στη δεξιά του γωνία το δυνατό σουτ του Κιμπιόκα. Η καλύτερη φάση για τους γηπεδούχους ήρθε στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, αλλά στη σέντρα-ξυραφιά του Μύγα από τα δεξιά, ούτε ο Λάμπρου ούτε ο Κρεσπί μπόρεσαν να σπρώξουν την μπάλα στα δίχτυα.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, ήταν η σειρά του Παπαδόπουλου να δείξει τα ρεφλέξ του. Ωραία ενέργεια του Λάμπρου από τα αριστερά και στρώσιμο στον Μπέρνιτς, αλλά το πλασέ του τελευταίου έβγαλε δύσκολα σε κόρνερ στη δεξιά του γωνιά ο τερματοφύλακας του Αστέρα. Στο 55’, σε φάση που ίσως ξεκίνησε από φάουλ, ο Κρεσπί μπήκε με την μπάλα από πλάγια θέση μέσα στην περιοχή, αλλά το σουτ που επιχείρησε ήταν πολύ άστοχο.

Με τη βροχή να δυναμώνει, οι δυο ομάδες πιο πολύ φύλαγαν τα μετόπισθεν παρά έψαχναν γκολ νίκης. Οι γηπεδούχοι πλησίασαν κοντά σε αυτό στο 76’. Ο Ουρτάδο έκλεψε, ο Λάμπρου έδωσε στον Γκονζάλες που έκανε διαδοχικές προσποιήσεις και σούταρε, με την μπάλα να κοντράρει και να φεύγει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Ο Γκονζάλες ήταν αυτός που απείλησε και πάλι στο 80’, αλλά η κεφαλιά του, όντας πιεζόμενος, έφυγε δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστία του Παπαδόπουλου.

Το 0-0 έμεινε εν τέλει μέχρι το τέλος, με τις δυο ομάδες να αποχωρούν απογοητευμένες από το Πανθεσσαλικό. Ο Βόλος παραμένει χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα έχοντας πια έναν βαθμό ενώ μεσοβδόμαδα πάει στο Παγκρήτιο (2/12, 19:00) να παίξει με τον ΟΦΗ για το Κύπελλο, προτού ανέβει στην Τούμπα (6/12, 19:30) για το ματς πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ. Ο Αστέρας Τρίπολης δεν κατάφερε για έκτη αγωνιστική (0-3-3) να πανηγυρίσει αλλά ξεκόλλησε από την προτελευταία θέση. Μεσοβδόμαδα θα παίξει με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια (2/12, 19:00) για το Κύπελλο ενώ ακολουθεί ο «τελικός» με την Κηφισιά στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» (6/12, 16:00) για τη Super League.

Διαιτητής: Σπυρίδων Ζαμπαλάς (Ηπείρου)

Κίτρινες: Μεντίλ, Μύγας, Γρόσδης – Μακέντα, Γκέζος, Παπαδόπουλος, Γκονζάλες.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ (Χουάν Κάρλος Γαρίδο): Σιαμπάνης, Μύγας, Αγιάκουα (75’ Εσ-Σαουμπί), Γρόσδης, Μεντίλ (46’ Λεκές), Νεγιού, Μπέρνιτς (64’ Γκονζάλες), Καμπελά, Λάμπρου, Κόμπα, Κρεσπί (64’ Ουρτάδο).

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Γκονσάλο Φέιο): Παπαδόπουλος, Χρυσόπουλος, Σίλβα, Μέντες, Κώτσιρας, Γκονζάλες, Πέρεθ (83’ Ριέρα), Μπουζούκης (74’ Γκέζος), Κιμπιόκα (75’ Παπακανέλλος), Ορόσκο, Μακέντα (75’ Ρικαρντίνιο).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ