Ανοίγουν στις 9 το πρωί της Κυριακής (29/11) οι κάλπες στην Ισπανία για να διεξαχθούν οι εκλογές, που προκηρύχθηκαν πρόωρα καθώς ο σοσιαλιστής Πέδρο Σάντσεθ είχε αδυναμία να συγκεντρώσει την στήριξη της αντιπολίτευσης για νομοσχέδια που θα άμβλυναν την στεγαστική κρίση. Ενώ το σιδηροδρομικό δυστύχημα με 69 νεκρούς συντάραξε την ισπανική κοινωνία. Η δε εισβολή χιλιάδων μεταναστών μέσω του Μαρόκο στην Θέουτα, που αποτελεί ισπανικό έδαφος στην αφρικανική ήπειρο ενεργοποίησε τα συντηρητικά αντανακλαστικά. Ταυτόχρονα, τα μέτρα άμβλυνσης της ακρίβειας δεν φαίνεται να είναι αρκετά, τη στιγμή που χιλιάδες συνταξιούχοι διαδήλωναν για αύξηση των συντάξεων και κατάργηση της νομοθεσίας, που είχε ψηφίσει το Λαϊκό Κόμμα (δεξιά) για την ιδιωτικοποίηση του ασφαλιστικού συστήματος.

Στις κάλπες, λοιπόν, θα προσέλθουν 38.616.949 εκλογείς, εκ των οποίων 35.953.542 διαμένουν στην Ισπανία και 2.663.407 στο εξωτερικό και είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους κατοίκων εξωτερικού (CERA).

Ας δούμε πιο αναλυτικά τα βασικά διακυβεύματα των εκλογών στην Ισπανία μέσα από μια πρωτότυπη ανασκόπηση, που έκανε η εφημερίδα «EL PAÍS», χρησιμοποιώντας τα γράμματα του ισπανικού αλφαβήτου. Από την τραγωδία του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στο Τολέδο και την κοινωνική έκρηξη για τη στεγαστική κρίση, μέχρι τις σκληρές συγκρούσεις στα τηλεοπτικά ντιμπέιτ, τα «χτυπήματα» μέσω τεχνητής νοημοσύνης και τις συνεντεύξεις στους δημοφιλείς YouTubers, αυτοί είναι οι σταθμοί που καθόρισαν τη μάχη των Πέδρο Σάντσεθ, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο και Σαντιάγο Αμπασκάλ.

A: Accidente ferroviario (Σιδηροδρομικό δυστύχημα)

Το δεύτερο μέσα σε μόλις εννέα μήνες, και μάλιστα στην ίδια γραμμή υψηλής ταχύτητας, σημειώθηκε στην Ούρδα (Τολέδο) και άφησε πίσω του 69 νεκρούς. Η τραγωδία συνέβη στις 28 Οκτωβρίου, εν μέσω της άτυπης προεκλογικής περιόδου μετά την προκήρυξη των εκλογών στις 5 του μήνα. Αρχικά, όλοι οι πολιτικοί σχηματισμοί συμφώνησαν να αναστείλουν τις κομματικές εκδηλώσεις, εκτός από το Vox. Ο υπουργός Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε, παραιτήθηκε έξι ημέρες αργότερα και αποσύρθηκε επίσης από υποψήφιος του PSOE —ήταν επικεφαλής του ψηφοδελτίου στο Βαγιαδολίδ, αν και το όνομά του θα παραμείνει στη λίστα. Ο Πέδρο Σάντσεθ δεν παρέστη στην κηδεία στο Τολέδο, υποστηρίζοντας ότι παρευρίσκεται μόνο σε κοσμικές τελετές, αν και αυτό δεν ίσχυε πάντα. Ο Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο τού το καταλόγισε στο ντιμπέιτ «πρόσωπο με πρόσωπο», όπως και το εορταστικό κλίμα με χορούς στις συγκεντρώσεις του μετά την τραγωδία. Ο Σάντσεθ ζήτησε συγγνώμη από τα θύματα.

B: Broncano (Μπρονκάνο)

Ο παρουσιαστής της εκπομπής La Revuelta, Νταβίντ Μπρονκάνο, ζήτησε επίσης «συγγνώμη» από το κοινό μετά τη συνέντευξή του με τον υποψήφιο του Vox, Σαντιάγο Αμπασκάλ, στην οποία αποφάσισε να βγει έξω από το συνηθισμένο του ύφος (το χιούμορ), σε αντίθεση με ό,τι είχε κάνει προηγουμένως με τους Πέδρο Σάντσεθ, Ιρένε Μοντέρο και Γκαμπριέλ Ρουφιάν —ο Φεϊχόο αρνήθηκε να συμμετάσχει. Ο κωμικός εξομολογήθηκε ότι μετάνιωσε που αποδέχτηκε τους όρους που απαίτησε το ακροδεξιό κόμμα, όπως την απομάκρυνση του κοινού που είχε αρχικά προγραμματιστεί, προκειμένου να αντικατασταθεί από άλλο που μετέτρεψε τη συνέντευξη σε κομματική συγκέντρωση λουσμένη στα χειροκροτήματα προς τον συνεντευξιαζόμενο.

C: «Calladita» («Σιωπηλή» / «Μιλιά εσύ»)

Ήταν το πιο πολυσυζητημένο στιγμιότυπο του ντιμπέιτ των τεσσάρων μεταξύ Σάντσεθ, Φεϊχόο, Αμπασκάλ και Κολάου. Μιλώντας για τις φονικές πλημμύρες (DANA) της Βαλένθια το 2024, ο ηγέτης του Λαϊκού Κόμματος (PP) αντέδρασε έντονα όταν η υποψήφια του Frente Amplio (Ευρύ Μέτωπο) τον κατηγόρησε ότι ο τότε πρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης, Κάρλος Μαθόν, εξακολουθούσε να απολαμβάνει βουλευτικής ασυλίας: «Καλή διαχείριση είναι να μπαίνεις μπροστά σε μια εθνική έκτακτη ανάγκη και όχι να το βάζεις στα πόδια από την Παϊπόρτα, κι εσύ σιωπηλή (calladita)», είπε. Κατά την έξοδό του από το ντιμπέιτ, ο υποψήφιος των συντηρητικών ψέλλισε μια συγγνώμη: «Αν ενόχλησα κάποιον, φυσικά το αποσύρω, αλλά φτάνει πια με το θεατράλε». Λίγο αργότερα, ωστόσο, το PP επέμεινε και εκμεταλλεύτηκε τον όρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Άλεξ Γκριχέλμο, συντάκτης αυτής της εφημερίδας που εξελέγη τον περασμένο Ιούνιο ακαδημαϊκός της Βασιλικής Ισπανικής Ακαδημίας (RAE), υπενθύμισε ότι «το υποκοριστικό είναι συνήθης ύποπτος στον δημόσιο διάλογο και ιστορικό εργαλείο της σεξιστικής έκφρασης».

D: Debates (Ντιμπέιτ)

Ο Φεϊχόο «πρόσωπο με πρόσωπο» απέναντι στον Σάντσεθ με διαφορά 10 μονάδων, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της 40dB για την EL PAÍS και τον ραδιοφωνικό σταθμό SER. Στην αναμέτρηση, που έλαβε χώρα στις 19 Νοεμβρίου, ο σοσιαλιστής υποψήφιος άφησε τον διεκδικητή του PP να τον ανακρίνει σαν να ήταν εισαγγελέας σε δίκη και έφτασε μάλιστα στο σημείο να θεωρήσει δεδομένο ότι ο αντίπαλός του θα κυβερνήσει, όταν του ζήτησε να μην καταργήσει τον νόμο για τη στέγαση. Μία εβδομάδα αργότερα, ωστόσο, στο ντιμπέιτ των τεσσάρων, ο τόνος του Σάντσεθ, ο οποίος λειτούργησε ως δίδυμο με την Κολάου απέναντι στο μπλοκ της δεξιάς, ήταν πολύ πιο δυναμικός. Τα κατεβασμένα μούτρα των εκπροσώπων του PP και του Vox όταν ολοκληρώθηκε η συζήτηση μιλούσαν από μόνα τους.

Τόσο το ντιμπέιτ των οκτώ (στη δημόσια τηλεόραση RTVE) μεταξύ των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων, όσο και εκείνο που έφερε αντιμέτωπους στο κανάλι La Sexta τον αντιπρόεδρο Κάρλος Κουέρπο, με τον αναπληρωτή γραμματέα Οικονομικών του PP, Χουάν Μπράβο, τον εκπρόσωπο Οικονομίας του Vox, Χοσέ Μαρία Φιγαρέδο, και τον υπουργό Κοινωνικών Δικαιωμάτων, Πάμπλο Μπουστιντούι, του Frente Amplio, σημείωσαν επίσης υψηλά ποσοστά τηλεθέασης, αποκαλύπτοντας το ενδιαφέρον των πολιτών για αυτές τις εκλογές, στις οποίες προβλέπεται σημαντική αύξηση της συμμετοχής.

E: Eutanasia (Ευθανασία)

Ήταν ένα ακόμη από τα ζητήματα που συζητήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της εκστρατείας, αφότου ο Φεϊχόο μίλησε αρχικά για μεταρρύθμιση του νόμου που εγκρίθηκε το 2021 και στη συνέχεια για κατάργησή του. Ο Σάντσεθ έλαβε σε προεκλογική συγκέντρωση στο Σαντιάγο ντε Κομποστέλα τη στήριξη της Ραμόνα Μανέιρο, της γυναίκας που βοήθησε τον τετραπληγικό Ραμόν Σαμπέδρο να δώσει τέλος στη ζωή του το 1998.

F: Felipe González (Φελίπε Γκονθάλεθ)

Πριν από μήνες, ο πρώην πρωθυπουργός Φελίπε Γκονθάλεθ διαβεβαίωσε δημόσια ότι δεν θα ψήφιζε το PSOE όσο γενικός του γραμματέας παρέμενε ο νυν ηγέτης, Πέδρο Σάντσεθ. Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, ο πρώην υπουργός Χοσέ Μπόνο τον προέτρεψε να αναθεωρήσει την απόφασή του: «Μην κάνεις ανοησίες. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα σού οφείλει πολλά, αλλά εσύ οφείλεις περισσότερα στο Σοσιαλιστικό Κόμμα». Και ξέσπασε πόλεμος. Ο Γκονθάλεθ υποστήριξε ότι αν εξηγούσε τους λόγους για τους οποίους σταμάτησε να ψηφίζει το PSOE, το κόμμα θα έχανε «εκατομμύρια ψήφους ακόμη». Και ο Μπόνο τού ανταπάντησε, σε συνέντευξή του στην EL PAÍS, ότι οι επικρίσεις του, όπως και εκείνες του Χοσέ Μαρία Αθνάρ, συσπειρώνουν την αριστερά: «Χάσαμε μία ψήφο, αλλά κερδίζουμε χιλιάδες».

G: «Garrapata», «garrapatismo» και «garrapatero» («Τσιμπούρι», «παρασιτισμός» και «παράσιτο»)

Και οι τρεις όροι χρησιμοποιήθηκαν από την περιφερειάρχη της Μαδρίτης, Ισαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο: «Ο σαντσεθισμός είναι σαν τσιμπούρι, γιατί σου αφαιρεί τη διάθεση για ζωή». «Τα τσιμπούρια πρέπει να τα βγάζεις από το κεφάλι και με λάδι, με τις ψήφους, κακοπροαίρετοι». «Ο παρασιτισμός αυτό που κάνει είναι να ζει εις βάρος του δημοσίου». «Χάρη σε αυτό το δίκτυο παρασιτικών ανθρώπων που ζούσαν από τα χρήματα όλων, προκύπτει ότι η Ανδαλουσία —πολλοί από εσάς εδώ είστε Ανδαλουσιανοί και γι’ αυτό ζείτε στην Κοινότητα της Μαδρίτης— έχει σχολική αποτυχία, διαφθορά, είναι πάντα τελευταία στις θέσεις εργασίας, με τα κέντρα υγείας κλειστά κάθε απόγευμα επειδή βρίσκονται σε διακοπές…». Μετά τον σάλο που προκλήθηκε, ο πρόεδρος της Ανδαλουσίας, Χουάν Μανουέλ Μορένο Μπονίγια, επίσης του PP, αποκάλυψε ότι η Αγιούσο τού τηλεφώνησε για να ζητήσει συγγνώμη.

H: Huelga general (Γενική απεργία)

Το Συνδικάτο Ενοικιαστών, η CCOO και η UGT κάλεσαν τη χώρα σε γενική απεργία στις 11 Νοεμβρίου, την ένατη από την αποκατάσταση της δημοκρατίας και την πρώτη έπειτα από 14 χρόνια. Η απεργία είχε άνιση συμμετοχή, αλλά οι απογευματινές διαδηλώσεις άφησαν, παρά την κακοκαιρία, εικόνες από κατάμεστους δρόμους. Στη Βαρκελώνη σημειώθηκαν επεισόδια βανδαλισμών και το Υπουργείο Εσωτερικών ξεκίνησε έρευνα για δυσανάλογη χρήση βίας από την αστυνομία σε άλλες περιπτώσεις. Η κυβέρνηση ενθάρρυνε τη συμμετοχή στην απεργία, ενώ το PP υποστήριξε ότι επρόκειτο για μια «πολιτική απεργία κατά της αντιπολίτευσης». Η Αγιούσο ζήτησε από τον Φεϊχόο «να τελειώνει με τα συνδικαλιστικά σκουπίδια».

I: Inmigración (Μετανάστευση)

Υπήρξε ένα από τα ζητήματα-κλειδιά της εκστρατείας και το πεδίο όπου αποτυπώνονται καλύτερα οι διαφορές μεταξύ των δύο μπλοκ. Ο Φεϊχόο διαβεβαίωσε σε συγκέντρωση ότι «ένα άτομο που εισέρχεται παράτυπα δεν μπορεί να έχει δικαιώματα» και ο επικεφαλής της λίστας του στη Βαρκελώνη, Χαβιέρ Γκαρθία Αλμπιόλ, ανήρτησε διαφημιστική πινακίδα με το μήνυμα «Γεια σας, εγκληματίες, τέλος το ‘μπες – βγες’», γραμμένο στα ισπανικά και στα αραβικά. Το κεφάλαιο του προγράμματος του Vox που είναι αφιερωμένο στη μετανάστευση ξεκινά λέγοντας «ούτε ένας παραπάνω». Το κόμμα επιρρίπτει στον μεταναστευτικό πληθυσμό ευθύνες για όλα τα προβλήματα της χώρας και υπόσχεται να επανεξετάσει τις χορηγήσεις ισπανικής ιθαγένειας. Ο Σάντσεθ χρειάστηκε να αντιμετωπίσει σχεδόν σε όλες τις συνεντεύξεις ερωτήσεις για την ανεπαρκή διαχείριση της κρίσης στη Θέουτα, όπου η κυβέρνηση καθυστέρησε σχεδόν έναν μήνα να αποδεχτεί την κήρυξη «κατάστασης ενδιαφέροντος για την εθνική ασφάλεια».

J: Javier Milei (Χαβιέρ Μιλέι)

Στην Ιβηροαμερικανική Σύνοδο Κορυφής, που πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη στις αρχές του μήνα, ο ακροδεξιός πρόεδρος της Αργεντινής εξίσωσε τον σοσιαλισμό με τον φασισμό, λίγες ημέρες αφότου ταξίδεψε στην ισπανική πρωτεύουσα για να «κλωτσήσει τους αριστερούς», κατά τα δικά του λόγια, και έγινε δεκτός από την Αγιούσο. Το Vox έχει προτείνει περικοπή των δημοσίων δαπανών κατά τουλάχιστον 112 δισεκατομμύρια ευρώ, παρόμοια ή και μεγαλύτερη από το περίφημο σχέδιο του «αλυσοπρίονου» του προέδρου της Αργεντινής, η οποία την περασμένη Τρίτη εισήλθε επισήμως σε ύφεση.

K: Koldo García (Κόλντο Γκαρθία)

Φυλακισμένος έπειτα από καταδίκη σε 19 χρόνια κάθειρξης, το πρώην δεξί χέρι του πρώην σοσιαλιστή υπουργού Χοσέ Λουίς Άμπαλος —ο οποίος βρίσκεται επίσης στη φυλακή— πρωταγωνίστησε στην εκστρατεία όχι μόνο λόγω του πόσες φορές αναφέρθηκε το όνομά του στη συζήτηση για τα σκάνδαλα διαφθοράς που έπληξαν το PSOE και την κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της θητείας, αλλά και λόγω μιας απρόσμενης αποκάλυψης. Η Λετίθια ντε λα Οθ, δικηγόρος του Κόλντο Γκαρθία μέχρι την παραίτησή της, γνωστοποίησε στον ανακριτή Σαντιάγο Πεδράθ ότι η σκανδαλοθηρική ιστοσελίδα Okdiario κάλυψε την αμοιβή της (242.000 ευρώ) και προσκόμισε τα τιμολόγια. Ο ραδιοφωνικός σταθμός Cadena SER μετέδωσε, επιπλέον, ένα ηχητικό ντοκουμέντο στο οποίο ο Γκαρθία διαβεβαιώνει ότι συμφώνησε με τον δικηγόρο του PP, Αλμπέρτο Ντουράν, την πληρωμή των εξόδων υπεράσπισής του και ενός εκατομμυρίου ευρώ με αντάλλαγμα την παροχή πληροφοριών που θα χρησίμευαν για την πτώση του Σάντσεθ. Μέχρι στιγμής, δεν έχει προσκομίσει καμία απόδειξη γι’ αυτό. Το PSOE κατέθεσε μήνυση στη Γενική Εισαγγελία προκειμένου να διερευνηθεί η υπόθεση.

L: ‘Lecturas’ (Το περιοδικό Lecturas)

Η συνέντευξη του Σάντσεθ στο περιοδικό Lecturas σχολιάστηκε επίσης έντονα. Η Μαργαρίτα Ρόμπλες, νούμερο δύο στο ψηφοδέλτιο του PSOE στη Μαδρίτη, δημοσίευσε ένα βίντεο κρατώντας ένα τεύχος και λέγοντας: «Ο πρωθυπουργός δεν κατακτά τις γυναίκες με τα κοσμικά περιοδικά, αυτό που κάνει είναι να τους δίνει δικαιώματα», και αποχαιρέτησε αστειευόμενη με τη φράση που είχε χρησιμοποιήσει ο Σάντσεθ για να αναφερθεί στην ίδια σε μια συνομιλία του με τον Άμπαλος: «Η αλήθεια είναι ότι είναι γοητευτικός, μεγάλο μπουμπούκι (menudo pájaro)». Στους εκλογικούς καταλόγους των κατοίκων της Ισπανίας υπάρχουν 1,2 εκατομμύρια περισσότερες γυναίκες από άνδρες. Δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ένα συμπαγές σύνολο, αλλά διακρίνονται πλειοψηφικές τάσεις: για παράδειγμα, κινούνται περισσότερο προς την αριστερά παρά προς τη δεξιά, ενώ αποτελούσαν και την πλειοψηφία στο μπλοκ των αναποφάσιστων. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκστρατείας, το PSOE προσπάθησε να αναθερμάνει το ενδιαφέρον τους μετά τις υποθέσεις σεξουαλικής παρενόχλησης και χρήσης υπηρεσιών πορνείας στο κόμμα, ενώ το PP αφιέρωσε περισσότερο χρόνο προσπαθώντας να αποσυσπειρώσει πρώην σοσιαλίστριες ψηφοφόρους εστιάζοντας σε αυτά τα σκάνδαλα, παρά παρουσιάζοντας τις δικές του προτάσεις για την ισότητα των φύλων.

M: Marruecos (Μαρόκο)

Η γειτονική χώρα εμφανίστηκε συχνά στα ντιμπέιτ και τις συνεντεύξεις της εκστρατείας, όχι μόνο λόγω της μεταναστευτικής κρίσης του περασμένου καλοκαιριού, αλλά και λόγω του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου του 2030. Ο Φεϊχόο διαβεβαίωσε ότι θα προωθούσε την αποχώρηση της Ισπανίας από τη διοργάνωση του Μουντιάλ εάν ο τελικός διεξαχθεί στο Μαρόκο και όχι στην Ισπανία, μια απόφαση που πιθανότατα θα συνεπαγόταν την καταβολή αποζημιώσεων. Στο ντιμπέιτ των τεσσάρων, ο ηγέτης του PP ζήτησε από τον Σάντσεθ να διευκρινίσει αν υπερασπίζεται τη διεξαγωγή του τελικού στην Ισπανία και ο πρωθυπουργός τού απάντησε καταφατικά, ενώ ο Αμπασκάλ τον αποκαλούσε «ο υποψήφιος του Μαρόκου». Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι συντηρητικοί τροποποίησαν με τεχνητή νοημοσύνη ένα βίντεο στο οποίο ο σοσιαλιστής ηγέτης φορούσε τη φανέλα της εθνικής ομάδας του Λαμίν Γιαμάλ, ντύνοντάς τον, αντ’ αυτής, με τη φανέλα της εθνικής ομάδας του Μαρόκου. Ο δήμαρχος της Μαδρίτης, Χοσέ Λουίς Μαρτίνεθ-Αλμέιδα, δήλωσε στην κεντρική προεκλογική συγκέντρωση: «Ο Σάντσεθ είναι οπαδός της Ατλέτικο Ραμπάτ».

N: Ley de nietos («Νόμος των εγγονών»)

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, προτού ο Σάντσεθ ανακοινώσει τις πρόωρες εκλογές, το Ανώτατο Δικαστήριο ανέστειλε το δικαίωμα ψήφου όσων πολιτογραφήθηκαν μέσω του Νόμου Δημοκρατικής Μνήμης, γνωστού ως «νόμου των εγγονών», κάνοντας εν μέρει δεκτό το αίτημα που είχαν υποβάλει το Vox και το κόμμα Iustitia Europa. Το μέτρο αφορά 163.355 άτομα και, καθώς είναι προληπτικό, οι ψήφοι τους δεν θα ριχτούν στις κάλπες, αλλά θα φυλαχτούν. Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, το PP αναβίωσε το φάντασμα της νοθείας εξαιτίας αυτού του νόμου, και στην περίπτωση της Αγιούσο, επίσης λόγω της νομιμοποίησης μεταναστών, παρά το γεγονός ότι όσοι νομιμοποιήθηκαν πρόσφατα δεν μπορούν να ψηφίσουν, καθώς στερούνται ισπανικής ιθαγένειας.

Ñ: Begoña Gómez (Μπεγκόνια Γκόμεθ)

Στις 17 Οκτωβρίου, σε μία από τις πρώτες συγκεντρώσεις, το PSOE χάρισε μία από τις χαρακτηριστικές εικόνες της εκστρατείας: το φιλί μεταξύ του Σάντσεθ και της συζύγου του, το οποίο αργότερα το PP τροποποίησε με τεχνητή νοημοσύνη ώστε ο πρωθυπουργός να φιλάει τον Άμπαλος. Η Μπεγκόνια Γκόμεθ, η οποία εκκρεμεί να δικαστεί από μεικτό ορκωτό δικαστήριο για αθέμιτη άσκηση επιρροής και υπεξαίρεση μετά την αμφιλεγόμενη ανάκριση του δικαστή Χουάν Κάρλος Πεϊνάδο, συμμετείχε αργότερα σε συγκέντρωση στη Σεβίλλη και στο κλείσιμο της εκστρατείας στη Μαδρίτη. Η Αγιούσο υπαινίχθηκε ότι την «έβγαλαν μπροστά» επειδή τη ζήλευε και πρόσθεσε: «Τώρα θα είναι υποψήφια πρύτανης ή οτιδήποτε άλλο, λαμβάνοντας υπόψη ότι θα μπορεί να παραδίδει μαθήματα, τι να πω, διαχείρισης σάουνας με αίσιο τέλος».

S: Servicio militar obligatorio (Υποχρεωτική στρατιωτική θητεία)

Κανείς δεν το περίμενε, αλλά η εκστρατεία ολοκληρώθηκε με το PSOE να χρησιμοποιεί ως δέλεαρ τη στρατιωτική θητεία του Σάντσεθ. Όλα ξεκίνησαν από ένα σχόλιο του σοσιαλιστή υποψηφίου στο ντιμπέιτ των τεσσάρων, όταν πέταξε κατάμουτρα στους Φεϊχόο και Αμπασκάλ: «Το παίζετε πατριώτες, αλλά από τους τρεις μας ο μόνος που έχει κάνει τη θητεία του και έχει ορκιστεί στην ισπανική σημαία είμαι εγώ». Το Μέγαρο της Μονκλόα δεν άργησε να δώσει στη δημοσιότητα τη σχετική φωτογραφία.

T: «Teloneros» («Support» / Προθερμαντές συγκεντρώσεων)

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, οι υποψήφιοι διέθεταν πρόσωπα για να «ζεστάνουν» την ατμόσφαιρα των συγκεντρώσεων, καθώς και τη στήριξη προσωπικοτήτων εντός και εκτός πολιτικής. Στις εκδηλώσεις του PSOE, για παράδειγμα, συμμετείχαν η ηθοποιός Λόλες Λεόν, ο σκηνοθέτης Πέδρο Αλμοδόβαρ και ο τραγουδοποιός Ζοάν Μανουέλ Σεράτ. Η Ιζαμπέλ Αλιέντε, κόρη του Χιλιανού προέδρου που ανατράπηκε από το στρατιωτικό πραξικόπημα του Αουγκούστο Πινοσέτ, ζήτησε από την κοινότητα των μεταναστών να στηρίξει τον Σάντσεθ. Η Ταμάρα Φαλκό και η Μπάρμπαρα Ρέι έδειξαν την προτίμησή τους στον Φεϊχόο. Οι Χαβιέρ Μπαρδέμ, Ροδρίγο Σορογκόγιεν και Ρόσα Μοντέρο, μεταξύ άλλων, υπέγραψαν μανιφέστο που καλεί σε υπερψήφιση του Frente Amplio. Στην τελευταία προεκλογική συγκέντρωση των Podemos, τον ρόλο του «προθερμαντή» ανέλαβε ο Πάμπλο Ιγκλέσιας, συνιδρυτής του κόμματος και πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

U: Unidad (Ενότητα)

Ήταν ένα από τα κλειδιά των εκλογών: να φανεί αν ο χώρος στα αριστερά του PSOE θα κατέβαινε ενωμένος ή όχι. Τελικά, το Frente Amplio και οι Podemos κατέληξαν σε συμφωνία μόνο στην Κοινότητα της Βαλένθια και στα Κανάρια Νησιά. Στην υπόλοιπη επικράτεια, οι πρώτοι, με επικεφαλής την Ενωμένη Αριστερά (IU), το Más Madrid, τους Comuns και το κίνημα Sumar, σφράγισαν συμμαχίες με άλλα 11 κόμματα. Οι δεύτεροι υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας με τη Ρεπουμπλικανική Αριστερά της Καταλονίας (ERC). Επετεύχθη, ωστόσο, κοινή υποψηφιότητα, συμπεριλαμβανομένου του PSOE, για τη Γερουσία σε 46 εκλογικές περιφέρειες.

V: Vivienda (Στέγαση)

Υπήρξε ο πυροκροτητής των πρόωρων εκλογών. Η έξωση της Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, μιας 87χρονης ηλικιωμένης που απομακρύνθηκε από την αστυνομία από το σπίτι στο οποίο ζούσε επί επτά δεκαετίες, πυροδότησε ένα κύμα κοινωνικής αγανάκτησης που γέμισε τους δρόμους και αναβίωσε τις εικόνες του κινήματος των «Αγανακτισμένων» (15-M) στην Πουέρτα ντελ Σολ, με μια κατασκήνωση διαμαρτυρίας που διήρκεσε 38 ημέρες. Η γυναίκα απεβίωσε στις 7 Οκτωβρίου στο νοσοκομείο. Δύο ημέρες νωρίτερα, μπροστά στην αδυναμία να εγκριθούν στο Κογκρέσο δύο διατάγματα που αποσκοπούσαν στο να αποτραπεί η επανάληψη ενός τέτοιου περιστατικού, ο Σάντσεθ είχε ανακοινώσει την προκήρυξη πρόωρων εκλογών.

Λίγο αργότερα, η εκπρόσωπος του PSOE, Μόντσε Μίνγκεθ, παραιτήθηκε αφότου η ιστοσελίδα Artículo 14 αποκάλυψε ότι ο σύντροφός της διέθετε μεσιτική εταιρεία με περισσότερα από 30 διαμερίσματα η οποία είχε προχωρήσει σε αρκετές εξώσεις, προκειμένου να μη βλάψει μια προεκλογική εκστρατεία που το κόμμα σκόπευε να επικεντρώσει στη στέγαση. Το ζήτημα αποτέλεσε ένα από τα βασικά σημεία τριβής μεταξύ των σχηματισμών του μπλοκ της αριστεράς. Η Κολάου κατηγόρησε τον Σάντσεθ ότι δεν έδρασε νωρίτερα και χλεύασε την υπόσχεση του Φεϊχόο. Το προεκλογικό πρόγραμμα του PP αναφέρει επί λέξει: «Θα κατασκευάσουμε ένα εκατομμύριο κατοικίες. Θα κινητοποιήσουμε δημόσια και ιδιωτική γη σε συνεργασία με τις Αυτόνομες Κοινότητες και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης». Στο ντιμπέιτ «πρόσωπο με πρόσωπο», ο υποψήφιος των συντηρητικών είπε επίσης: «Η δέσμευσή μας είναι να φτιάξουμε ένα εκατομμύριο κατοικίες». Όταν πιέστηκε για αυτόν τον αριθμό στις συνεντεύξεις, διαβεβαίωσε ότι τόσες είναι όσες χρειάζονται.

W: Wild, Jordi (Τζόρντι Γουάιλντ)

Ο Τζόρντι Καρίγιο, γνωστός ως Τζόρντι Γουάιλντ, ένας 42χρονος YouTuber με 7,5 εκατομμύρια συνδρομητές, έβαλε ολόκληρο τον δημοσιογραφικό κλάδο να παρακολουθεί το κανάλι του για τις συνεντεύξεις με τους Σάντσεθ, Φεϊχόο και Κολάου (συνολικής διάρκειας έξι ωρών). Ο Αμπασκάλ, ο οποίος αρχικά είχε αποδεχτεί, τον έστησε και ο Καρίγιο εξήγησε τη θεωρία του: μετά την επιτυχία της εμφάνισής του στο La Revuelta, προτίμησε να «ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους».

X: Plex

Η αγωνία των υποψηφίων να προσελκύσουν την ψήφο των νέων οδήγησε επίσης τους Σάντσεθ και Φεϊχόο να δεχτούν να παραχωρήσουν συνέντευξη στον Ντανιέλ Αλόνσο (Plex), έναν 24χρονο YouTuber με 15 εκατομμύρια ακολούθους. Τον πρωθυπουργό τον υποδέχτηκε στο σπίτι του· τον υποψήφιο του PP τον πήγε στην πίστα αγώνων της Χαράμα.

Y: Y ahora, qué? (Και τώρα, τι;)

Στο ντιμπέιτ των τεσσάρων, ο Φεϊχόο απευθύνθηκε στον Σάντσεθ και του είπε: «Ανεβάζω το στοίχημα». Ο υποψήφιος του PP δεσμεύτηκε να παραιτηθεί εάν δεν καταφέρει να γίνει πρωθυπουργός και προκάλεσε τον νυν επικεφαλής της κυβέρνησης να ανακοινώσει ότι θα έπραττε το ίδιο. Ο σοσιαλιστής ηγέτης δεν του απάντησε. Μέχρι την περασμένη Δευτέρα, τελευταία ημέρα κατά την οποία επιτρεπόταν η δημοσίευση δημοσκοπήσεων, οι περισσότερες κατέγραφαν ως πιθανότητα το PSOE να αναδειχθεί πρώτη δύναμη, διατηρούσαν όμως το άθροισμα PP και Vox ως την πιθανότερη απόλυτη πλειοψηφία.

Z: Zapatero (Θαπατέρο)

Το 2023 ήταν ο πρώην πρωθυπουργός Θαπατέρο εκείνος που σήκωσε την εκστρατεία στις πλάτες του, πολλαπλασιάζοντας τις εμφανίσεις του σε συγκεντρώσεις και συνεντεύξεις, για να εμψυχώσει τα παραιτημένα σοσιαλιστικά στρατεύματα σε ένα πλαίσιο όπου φαινόταν ξεκάθαρη η πλειοψηφία PP και Vox. Τρία χρόνια αργότερα, ερευνώμενος από το Εθνικό Δικαστήριο (Audiencia Nacional) για πιθανά εγκλήματα κατά του Δημοσίου Ταμείου και αθέμιτη άσκηση επιρροής, δεν εμφανίστηκε πουθενά. Ο Σάντσεθ εξήγησε ότι την απόφαση να παραμείνει στο περιθώριο την έλαβε ο ίδιος ο Θαπατέρο. Διαβεβαίωσε ότι μιλούν συχνά και ότι βάζει «το χέρι του στη φωτιά» γι’ αυτόν.