Όταν το αρχαίο DNA καταστρέφεται από τη ζέστη και την υγρασία των τροπικών περιοχών, οι επιστήμονες στρέφονται στις πρωτεΐνες που κρύβονται μέσα στα δόντια. Αυτή ακριβώς η μέθοδος έφερε στο φως μια σημαντική ανακάλυψη για την ανθρώπινη εξέλιξη, φωτίζοντας ένα άγνωστο κεφάλαιο της προϊστορίας στην Ανατολική Ασία.

Τέσσερα απολιθωμένα δόντια που βρέθηκαν σε δύο σπήλαια στην επαρχία Γκουανγκσί (Guangxi) της νότιας Κίνας υποδεικνύουν έναν πληθυσμό με συγγένεια προς τους Ντενίσοβαν (Denisovans), καθώς και μια αταξινόμητη γενεαλογική γραμμή αρχαϊκών ανθρώπων, σε μια υποτροπική περιοχή όπου ανθρώπινα κατάλοιπα εκείνης της περιόδου ήταν ελάχιστα γνωστά.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature, βασίζεται σε πρωτεΐνες που διατηρήθηκαν στην αδαμαντίνη των δοντιών. Οι Ντενίσοβαν έχουν τη φήμη ανθρώπων που ζούσαν σε σκληρά, ψυχρά κλίματα. Ταυτοποιήθηκαν για πρώτη φορά το 2010 από κατάλοιπα στο Σπήλαιο Ντενίσοβα, στα όρη Αλτάι της Σιβηρίας. Αργότερα, ίχνη τους εντοπίστηκαν και στο Οροπέδιο του Θιβέτ, σε υψόμετρο 3.280 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Τώρα, τέσσερα δόντια από δύο σπήλαια στην υποτροπική νότια Κίνα υποδεικνύουν ότι ένας πληθυσμός με συγγένεια προς τους Ντενίσοβαν ζούσε επίσης σε μια θερμή και υγρή περιοχή.

Παράλληλα, υποδηλώνουν ότι εκεί ενδέχεται να ζούσε και κάποιος που δεν ταιριάζει σε καμία γνωστή ανθρώπινη ομάδα.

Επικεφαλής της έρευνας είναι ο Σονγκ Σινγκ (Song Xing), από το Ινστιτούτο Παλαιοντολογίας Σπονδυλωτών και Παλαιοανθρωπολογίας (IVPP) της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών, ο οποίος συνεργάζεται και με το ερευνητικό κέντρο CENIEH στο Μπούργος της Ισπανίας, καθώς και η Τσιαομέι Φου (Qiaomei Fu).

Η σημασία της μελέτης έγκειται στην κάλυψη ενός μεγάλου κενού: σχεδόν όλα τα απολιθώματα που αποδίδονται στους Ντενίσοβαν προέρχονται από τη βόρεια και κεντρική Κίνα.

Στον νότο, η ζέστη και η υγρασία καταστρέφουν το αρχαίο DNA, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ελάχιστα κατάλοιπα και κανένας απλός τρόπος για τη γενετική τους μελέτη.

Οι θέσεις των ανασκαφών είναι το σπήλαιο Chuanshandong, στην κομητεία Long’an (Νανίνγκ), και το σπήλαιο Longchuandong, στην κομητεία Luzhai (Λιουτζόου).

Και τα δύο βρίσκονται στο καρστικό τοπίο της επαρχίας Γκουανγκσί (Guangxi) — ένα ασβεστολιθικό έδαφος που διαβρώνεται από το νερό ώσπου να γεμίσει σπήλαια, διατηρώντας παράλληλα απολιθώματα θηλαστικών του Πλειστόκαινου, από την εποχή των παγετώνων.

Από το 2016, η ερευνητική ομάδα εξερευνά αποθέσεις σπηλαίων σε μια έκταση άνω των 500 χιλιομέτρων (περίπου 310 μιλίων), από το Τσονγκζούο (Chongzuo) έως το Γκουιλίν (Guilin).

Τα συγκεκριμένα δόντια ανασύρθηκαν το 2021.

το σπήλαιο Chuanshandong, δύο προγόμφιοι —τα δόντια που βρίσκονται ακριβώς μπροστά από τους γομφίους— εντοπίστηκαν σε μια ιζηματογενή απόθεση πάχους περίπου 1,2 μέτρων, κολλημένη στα τοιχώματα του σπηλαίου.

Οι συντάκτες της μελέτης εκτιμούν ότι ενδέχεται να ανήκουν στο ίδιο άτομο, λόγω του παρόμοιου σχήματος και της φθοράς τους.

Στο σπήλαιο Longchuandong, ένας προγόμφιος και ένας γομφίος βρέθηκαν μέσα σε κιτρινωπό-καφέ άργιλο.

Σε καμία από τις δύο θέσεις δεν εντοπίστηκαν λίθινα εργαλεία ή άλλα πολιτισμικά κατάλοιπα.

Η χρονολόγηση μεμονωμένων δοντιών είναι δύσκολη υπόθεση.

Με τη χρήση της μεθόδου ουρανίου-θορίου —ενός «φυσικού ρολογιού» που βασίζεται στη διάσπαση του ουρανίου το οποίο συσσωρεύει το απολίθωμα— οι προγόμφιοι του Chuanshandong έδωσαν ελάχιστη ηλικία περίπου 100.800 ετών.

Ωστόσο, το ίζημα γύρω τους χρονολογήθηκε με τη μέθοδο της φωταύγειας (luminescence), μια τεχνική που υπολογίζει πότε εκτέθηκαν για τελευταία φορά οι κόκκοι άμμου στο ηλιακό φως, αποκαλύπτοντας ηλικία μεταξύ 49.500 και 34.200 ετών — δηλαδή πολύ νεότερη.

Οι συντάκτες της μελέτης αποδίδουν αυτή τη διαφορά σε αργή μετακίνηση ή μεταγενέστερη εναπόθεση.

Τα δόντια από το σπήλαιο Longchuandong έδωσαν χρονολογήσεις μεταξύ 104.500 και 42.600 ετών πριν, ένα ιδιαίτερα ευρύ χρονικό διάστημα.

Η συνοδός πανίδα —τυπική για συναθροίσεις με γιγάντια πάντα και στεγόδοντες (εξαφανισμένους συγγενείς των ελεφάντων)— περιλαμβάνει είδη που παραπέμπουν σε ηλικία μικρότερη των 300.000 ετών.

Επειδή τα δόντια παρασύρθηκαν από το νερό μέσα στα σπήλαια, ο χρόνος ταφής ή εναπόθεσής τους δεν συμπίπτει απαραίτητα με την εποχή που έζησε ο κάτοχός τους.

Πριν από 42.600 χρόνια, οι Νεάντερταλ ζούσαν ακόμη στην Ευρώπη.

Το μήνυμα των δοντιών και των πρωτεϊνών

Το πρώτο βήμα ήταν να συγκριθεί το σχήμα των ευρημάτων με εκείνο άλλων αρχαϊκών ανθρώπων.

Ο γομφίος από το σπήλαιο Longchuandong μοιάζει εντυπωσιακά με έναν γομφίο από το Σπήλαιο Ντενίσοβα, γνωστό ως «Denisova 4», ενώ τα δύο δόντια από τη συγκεκριμένη θέση παραπέμπουν σε εκείνα άλλων αρχαϊκών ανθρώπων της Ασίας από το ύστερο Μέσο Πλειστόκαινο.

Αντίθετα, οι προγόμφιοι από το σπήλαιο Chuanshandong δεν ταιριάζουν με καμία γνωστή ομάδα:

Διαθέτουν περίπλοκες ρίζες και κοντή εσωτερική δομή, όπως ο Homo erectus, αλλά ταυτόχρονα παρουσιάζουν και πιο σύγχρονα χαρακτηριστικά, όπως μια πιο συμμετρική μύλη (στεφάνη).

Για να λύσει το ερώτημα, η ερευνητική ομάδα στράφηκε στην παλαιοπρωτεωμική, τη μελέτη των αρχαίων πρωτεϊνών.

Το DNA ελάχιστα επιβιώνει στο κλίμα της νότιας Κίνας, αλλά οι πρωτεΐνες της αδαμαντίνης —του σκληρότερου ιστού στο ανθρώπινο σώμα— διατηρούνται για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Αφού επεξεργάστηκαν με οξύ μια μικροσκοπική επιφάνεια σε τρία από τα τέσσερα δόντια, οι ερευνητές ανέκτησαν πρωτεΐνες με τα σημάδια φθοράς που είναι χαρακτηριστικά για αρχαίο υλικό.

Μία από αυτές, η αμελογενίνη Υ (amelogenin Y), υπάρχει μόνο στους άνδρες και εντοπίστηκε και στα τρία δείγματα — γεγονός που δείχνει ότι και τα τρία άτομα ήταν αρσενικού γένους.

Μια πρωτεΐνη αποτελείται από μια αλυσίδα μονάδων που ονομάζονται αμινοξέα, και σε ορισμένα σημεία της αλυσας κάθε ανθρώπινη ομάδα έχει μια διαφορετική μονάδα, σαν μια «οικογενειακή υπογραφή».

Αυτές οι διαφορές καθιστούν δυνατή την τοποθέτηση ενός απολιθώματος στο γενεαλογικό δέντρο χωρίς την ανάγκη DNA.

Τα δύο δόντια από το σπήλαιο Longchuandong φέρουν τη «γενετική υπογραφή» των Ντενίσοβαν — την ίδια που έχει εντοπιστεί στα κατάλοιπα από το Χαρμπίν (Harbin), το Πενγκού (Penghu), το σπήλαιο Μπιανφού (Bianfu Cave) και το Σπήλαιο Ντενίσοβα.

Στο γενεαλογικό δέντρο που κατασκεύασαν οι ερευνητές, και τα δύο ομαδοποιούνται μαζί με το «Denisova 3», το οστό δαχτύλου από τη Σιβηρία που απέδωσε ένα γονιδίωμα Ντενίσοβαν υψηλής ποιότητας.

Αυτός είναι ο λόγος που οι επιστήμονες κάνουν λόγο για έναν πληθυσμό με «συγγένεια προς τους Ντενίσοβαν» — μια προσεκτική και επιφυλακτική διατύπωση.

Ο προγόμφιος από το σπήλαιο Chuanshandong αφηγείται μια διαφορετική ιστορία.

Δεν φέρει την «υπογραφή» των Ντενίσοβαν και αντ’ αυτού παρουσιάζει δύο εντυπωσιακές παραλλαγές.

Η μία είναι προγονική: είναι κοινή με τον Homo antecessor —το είδος από την Αταπουέρκα (Atapuerca) της Ισπανίας που έζησε πριν από 949.000 έως 772.000 χρόνια— καθώς και με τους ανθρωποειδείς πιθήκους, αλλά δεν απαντάται στους Νεάντερταλ, τους Ντενίσοβαν ή τον Homo sapiens.

Το δεύτερο χαρακτηριστικό εντοπίζεται σε δείγματα του ανατολικοασιατικού Homo erectus από τις περιοχές Zhoukoudian, Hexian και Sunjiadong, ενώ απουσιάζει από όλα τα υπόλοιπα άτομα που συγκρίθηκαν.

Στο φυλογενετικό δέντρο, το συγκεκριμένο δόντι τοποθετείται σε έναν παράπλευρο κλάδο σε σχέση με τον κοινό πρόγονο των Νεάντερταλ, των Ντενίσοβαν και του Homo sapiens.

Με άλλα λόγια, αντιπροσωπεύει μια εξελικτική γραμμή που διαχωρίζεται και από τις τρεις αυτές ανθρώπινες ομάδες.

Οι Ντενίσοβαν «κατεβαίνουν» στον νότο: Αλλάζει ο χάρτης της παρουσίας τους

Για να αξιολογηθεί το εύρημα, βοηθά να κοιτάξουμε τον χάρτη. Μετά το οστό δαχτύλου από τη Ντενίσοβα, τα πρώτα κατάλοιπα εκτός Σιβηρίας ήταν η κάτω γνάθος Σιαχέ (Xiahe), από το σπήλαιο Μπαϊσίγια (Baishiya Cave, στην επαρχία Γκανσού), που βρέθηκε το 1980 από έναν μοναχό και χρονολογήθηκε σε ηλικία τουλάχιστον 160.000 ετών.

Το 2025, η ομάδα της Τσιαομέι Φου (Qiaomei Fu) απέδωσε στους Ντενίσοβαν το κρανίο του Χαρμπίν (Harbin) —ηλικίας τουλάχιστον 146.000 ετών, το οποίο είχε προταθεί παλαιότερα ως νέο είδος με την ονομασία Homo longi.

Σε αυτά προστίθενται μια κάτω γνάθος από το Στενό της Ταϊβάν (Πενγκού / Penghu), τα κατάλοιπα από το σπήλαιο Μπιανφού (Bianfu Cave), στο Γιουνάν (Yunnan), που περιγράφηκαν τον Σεπτέμβριο του φετινού έτους, καθώς και ένας γομφίος από το Λάος.

Με το Longchuandong, οι συντάκτες της μελέτης «απλώνουν» τους Ντενίσοβαν σε όλη τη Σιβηρία, τη βόρεια Κίνα, το Οροπέδιο του Θιβέτ, το Στενό της Ταϊβάν, τον υποτροπικό νότο και το τροπικό Λάος, υποδεικνύοντας αξιοσημείωτη προσαρμοστικότητα.

Το γεγονός ότι ο γομφίος του Longchuandong μοιάζει με γομφίο Νεάντερταλ δεν συνεπάγεται, σύμφωνα με τη μελέτη, διασταύρωση: Ενδέχεται να αντανακλά ότι το χαρακτηριστικό αυτό δεν βοηθά ιδιαίτερα στη διάκριση των δύο ομάδων.

Ο μυστηριώδης «συγγενής» χωρίς όνομα

Ποιος ήταν, λοιπόν, ο κάτοχος του προγόμφιου από το σπήλαιο Chuanshandong; Οι συντάκτες της μελέτης δεν το γνωρίζουν. Υποθέτουν ότι θα μπορούσε να πρόκειται για μια πρωτόγονη γενεαλογική γραμμή του γένους Homo που επέζησε έως το Ύστερο Πλειστόκαινο σε ένα γεωγραφικό καταφύγιο, ενώ το CENIEH επισημαίνει ότι οι οικολογικές συνθήκες της περιοχής Λινγκνάν (Lingnan) ενδέχεται να ευνοούσαν αυτή τη διατήρηση.

Μια άλλη πιθανότητα είναι ότι ο συνδυασμός χαρακτηριστικών του προέκυψε από επιμειξίες μεταξύ αρχαϊκών ομάδων της νότιας Κίνας ή από γονίδια του Homo erectus. Η περιοχή είχε ήδη δώσει ενδείξεις για την παρουσία κι άλλων ανθρώπινων ομάδων: στο Μάμπα (Maba), στη γειτονική επαρχία Γκουανγκντόνγκ (Guangdong), έχει βρεθεί ένα κρανίο που ορισμένοι ερευνητές έχουν συνδέσει με τους Νεάντερταλ.

Εάν επιβεβαιωθούν όλα αυτά, η υποτροπική νότια Κίνα θα φιλοξενούσε την ίδια εποχή μια γενεαλογική γραμμή με συγγένεια προς τους Ντενίσοβαν, μια δεύτερη αταυτοποίητη γραμμή, και ενδεχομένως μια τρίτη που σχετίζεται με τους Νεάντερταλ. Μία εβδομάδα νωρίτερα, μια άλλη ερευνητική ομάδα είχε δημοσιεύσει στο περιοδικό Nature μια μελέτη για δύο ακόμη σπήλαια στην επαρχία Γκουανγκσί (Guangxi), τα Baxian και Naxian, που απέχουν μεταξύ τους περίπου 15 χιλιόμετρα.

Εκεί εντοπίστηκαν εννέα δόντια: οκτώ με χαρακτηριστικά του Homo erectus, χρονολογημένα μεταξύ 324.000 και 184.000 ετών πριν, και ένα ένατο που δεν ταιριάζει με τα υπόλοιπα και ορισμένοι ειδικοί υποψιάζονται ότι ίσως ανήκει σε Ντενίσοβαν.

Ο Φρίντο Βέλκερ (Frido Welker), από το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης και συν-συγγραφέας εκείνης της μελέτης, έκανε λόγο για δύο ανθρώπινους πληθυσμούς που κατοικούσαν ταυτόχρονα σε ένα περιβάλλον τροπικού δάσους.

Πρόκειται για ευρήματα από διαφορετικές ερευνητικές ομάδες και τοποθεσίες, ωστόσο αμφότερα υποδεικνύουν ότι η νότια Κίνα φιλοξενούσε περισσότερους από έναν τύπους αρχαϊκών ανθρώπων την ίδια εποχή.

Οι ίδιοι οι συντάκτες της μελέτης συστήνουν επιφυλακτικότητα. Από τις πρωτεΐνες ανακτήθηκε μόνο το 14–17% των θέσεων που συγκρίθηκαν μεταξύ των ειδών, και θεωρούν ότι το συμπέρασμα σχετικά με το πού κατατάσσεται το εύρημα από το Chuanshandong είναι προκαταρκτικό, καθώς βασίζεται σε περιορισμένα δεδομένα.

Επιπλέον, πρόκειται για μεμονωμένα δόντια, χωρίς σκελετό, χωρίς εργαλεία, τα οποία μεταφέρθηκαν εκεί από το νερό. Η αποσαφήνιση της προέλευσης αυτής της γενεαλογικής γραμμής και της πιθανής σχέσης της με τον Homo erectus θα απαιτήσει νέα απολιθώματα και μοριακά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένου του αρχαίου DNA.

Το ερώτημα κατά πόσο αυτές οι δύο γενεαλογικές γραμμές συνυπήρξαν, διασταυρώθηκαν ή αγνόησαν η μία την άλλη στην περιοχή παραμένει ανοιχτό.