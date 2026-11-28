Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σε βίντεο που δημοσιεύει το ΠΑΣΟΚ αποτυπώνεται το οδοιπορικό του κόμματος στη Θεσσαλονίκη.

Η Άννα Διαμαντοπούλου Μέλος Πολιτικού Συμβουλίου και επικεφαλής του Κύκλου Ανάπτυξης, ο βουλευτής Πέτρος Παππάς, ο Δημήτρης Σαρηγιάννης Γραμματέας Τομέα Υποδομών, ο Γιώργος Μαρνέλλος Αναπλ. Γραμματέας Τομέα Νέων Τεχνολογιών και ο Στάθης Κουτσοχήνας Γραμματέας ΝΕ Α΄ Θεσσαλονίκης επισκέφτηκαν ζώνες καινοτομίας και κόμβους νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Από το εργαστήριο στην παραγωγή.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, «στόχος μας είναι μια μικρή επιχείρηση με μια καλή ιδέα να μπορεί να βρει ερευνητικό εταίρο, να δοκιμάσει ένα πρωτότυπο και να φέρει ένα νέο προϊόν στην αγορά. Αυτό απαιτεί σταθερή συνεργασία ανάμεσα στα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα και τις επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης.

Η καινοτομία να δημιουργεί δουλειές στην περιφέρεια.

Οι νέες τεχνολογίες αποκτούν αξία για την Κεντρική Μακεδονία όταν βοηθούν τις τοπικές επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και δίνουν στους νέους επιστήμονες και τεχνικούς τη δυνατότητα να βρουν ποιοτική εργασία στον τόπο τους».