Τέσσερα γκολ και αρκετές εκατέρωθεν ευκαιρίες είχε το συναρπαστικό παιχνίδι στο «Απόστολος Νικολαΐδης» ανάμεσα στην Κηφισιά και την Καλαμάτα για την 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League, με τις δυο ομάδες να αναδεικνύονται εν τέλει ισόπαλες με σκορ 2-2.

Η «Μαύρη Θύελλα» προηγήθηκε δύο φορές στο σκορ, με τους Νταβίντ Κουρμινόφσκι (20’) και Τζιμπρίλ Ντιαρά (53’), ισάριθμες όμως η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο κατάφερε να «απαντήσει», με τους Χόρχε Πόμπο (36’ πέναλτι) και Άνχελο Σαγκάλ (61’). Οι φιλοξενούμενοι έμειναν για Πέμπτη αγωνιστική μακριά από το «τρίποντο», όμως κι οι δυο ομάδες είναι εντός στόχων.

Οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που είχαν την κυκλοφορία της μπάλας στα πρώτα λεπτά, αλλά οι φιλοξενούμενοι ήταν εκείνοι που δημιούργησαν την πρώτη κλασική ευκαιρία, σκοράροντας κιόλας. Ο Μορέιρα διέσχισε από τα αριστερά το μισό γήπεδο, γύρισε στο πρώτο δοκάρι, με τον Κουρμινόφσκι να ξεφεύγει από την επιτήρηση του Πέτκοφ και με πλασέ στην κίνηση να ανοίγει το σκορ. Το 0-1 στο 20’ έγινε με το έκτο γκολ του 27χρονου Πολωνού στη φετινή Super League.

Η ομάδα των Βορείων Προαστίων έφτασε στην ισοφάριση στο 36’, με άκρως… επεισοδιακό τρόπο. Από ενέργεια του Κυριόπουλου στ’ αριστερά, η μπάλα έφτασε στον Μάνσο. Εκείνος σούταρε, ο Χατζηθεοδωρίδης έβαλε την κόντρα κι η μπάλα βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι, ενώ στην επαναφορά με δεύτερη προσπάθεια ο Μάνσο σούταρε ψηλά. Ωστόσο, έπειτα από παρέμβαση του VAR (Ιωάννης Παπαδόπουλος, Αναστάσιος Παπαπέτρου),ο Μελέτης Γιουματζίδης πήγε σε on field review, καταλογίζοντας πέναλτι (για χέρι) στην προσπάθεια του Χατζηθεοδωρίδη. Ο Πόμπο ανέλαβε την εσχάτη των ποινών, ο Γκέλιος προς στιγμήν απέκρουσε, αλλά με τα φάλτσα που είχε η μπάλα, πέρασε εξ ολοκλήρου τη γραμμή του τέρματος, για το 1-1.

Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τη δύσκολη επέμβαση του Ραμίρες στο δυνατό σουτ του Κουρμινόφσκι στο 41ο λεπτό. Δέκα λεπτά αργότερα, ήταν η σειρά της Κηφισιάς να απειλήσει. Ο Αμπάντα έδωσε στον Πόμπο που άφησε στον Κούσουλο, αλλά ο Κύπριος μέσος από το ύψος της μεγάλης περιοχής σούταρε άστοχα. Δυο λεπτά μετά, η «Μαύρη Θύελλα» πήρε και πάλι το προβάδισμα.

Ο Καλουτσικίδης έκανε τη σέντρα από τα δεξιά, ο Ντιαρά νίκησε στον αέρα τον Ζολιμπουά και με καρφωτή κεφαλιά έκανε το 1-2. Μάλιστα, ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας είχε αποφασίσει να κάνει αλλαγή τον 22χρονο Σενεγαλέζο, αλλά μετά το γκολ τον κράτησε παραπάνω στο γήπεδο. Η Κηφισιά τρία λεπτά μετά άγγιξε τη νέα ισοφάριση, αλλά ο Χριστόπουλος δεν έβαλε καλά το σώμα του στο πλασέ, δίνοντας ευκαιρία στους αμυνόμενους να απομακρύνουν.

Δεν μπόρεσαν, όμως, να κάνουν κάτι στο 61ο λεπτό. Μπένι και Μάνσο συνεργάστηκαν στα δεξιά, ο τελευταίος έκανε το γύρισμα στο ύψος του πέναλτι και ο επερχόμενος Σαγκάλ με πλασέ στην κίνηση «έγραψε» το 2-2 – πέμπτο γκολ του Χιλιανού στο πρωτάθλημα, όσα έχει κι ο Πόμπο. Η μπάλα πήγαινε πάνω-κάτω, με τις δυο ομάδες να αναζητούν το γκολ που θα έδινε (πιθανόν) το «τρίποντο».

Ο Ραμίρες διόρθωσε το δικό του λάθος – βγήκε πολύ μακριά από την εστία του – μπλοκάροντας το μακρινό πλασέ του Μορέιρα (66’) ενώ το σουτ του αφύλακτου Καλουτσικίδη (68’) πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Εκείνο του Σαγκάλ δεν θορύβησε ιδιαίτερα τον Γκέλιο (72’), τα άλλα των Κατάλντι (74’) και Μπολιβάρ (80’) έφυγαν ψηλά ενώ στην τελευταία φάση του αγώνα, ο Ζιντάν με κεφαλιά έστειλε την μπάλα δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Ραμίρες.

Η Κηφισιά παρέμεινε στην 7η θέση φτάνοντας στους 15 βαθμούς, δύο θέσεις και δύο βαθμούς πιο πάνω από την Καλαμάτα. Ο σύλλογος των Βορείων Προαστίων μεσοβδόμαδα υποδέχεται στη Λεωφόρο (2/12, 19:00) στην ΑΕΛ για το Κύπελλο ενώ ακολουθεί το ταξίδι στην Τρίπολη (6/12, 16:00) για το ματς πρωταθλήματος με τον τοπικό Αστέρα. Η «Μαύρη Θύελλα», από την πλευρά της, περιμένει στη Νεάπολη (2/12, 19:00) τον ΠΑΟΚ για το Κύπελλο ενώ για τη Super League ακολουθεί το – επίσης εντός έδρας (6/12, 15:00) – παιχνίδι με τον Λεβαδειακό.

Διαιτητής: Μελέτιος Γιουματζίδης (Πέλλας)

Κίτρινες: Αμπάντα, Μάνσο – Χατζηθεοδωρίδης, Μπολιβάρ, Μιράντα.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Πέτκοφ, Πόμπο (84’ Δοϊρανλής), Ρουκουνάκης, Κυριόπουλος (57’ Μπένι), Αμπάντα, Σαγκάλ, Κούσουλος (57’ Θεοδωρίδης), Ζολιμπουά, Μάνσο, Χριστόπουλος.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Γκέλιος, Στρούγγης, Ντιαρά (87’ Μιράντα), Μπολιβάρ, Χατζηθεοδωρίδης (63’ Αλόνσο), Μορέιρα (87’ Ζιντάν), Καλουτσικίδης, Πινέιρο (68’ Κατάλντι), Χάμζα (68’ Λιατσικούρας), Κουρμινόφσκι, Ροντρίγκες.

*Λόγω αδιαθεσίας έμεινε στο ξενοδοχείο και τέθηκε εκτός αποστολής της Καλαμάτας ο Μαρθελίνο Καρεάσο.

*Ένταση δημιουργήθηκε στα τελευταία λεπτά, στη στιγμή της αλλαγής του Πόμπο με τον Γιάννη Δοϊρανλή, με τον τελευταίο να αφήνει για ένα λεπτό με παίκτη λιγότερο την Κηφισιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ