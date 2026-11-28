Την ανάγκη ενίσχυσης των λαϊκών αγώνων και της συμπόρευσης με το ΚΚΕ, με φόντο τις διεθνείς εξελίξεις και τη θέση της Ελλάδας, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος μίλησε στο ΑΠΘ σε εκδήλωση του ΚΚΕ, με θέμα «Η Ελλάδα και η Τουρκία στη δίνη των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών. Η διέξοδος για τους λαούς».

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας έκανε λόγο για επικίνδυνη πολεμική εμπλοκή της Ελλάδας, με τις στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ, το Στρατηγείο του ΝΑΤΟ στη Θεσσαλονίκη και τη χρήση του λιμανιού για στρατιωτικούς σκοπούς.

«Η Θεσσαλονίκη και η ευρύτερη περιοχή, αποτελούν έναν ακόμη κόμβο για τα σχέδιά τους, για την αντιπαράθεση ειδικά σε αυτή τη φάση και με τη Ρωσία, μια “πύλη εισόδου” επιχειρηματικών και γεωπολιτικών σχεδιασμών στα Βαλκάνια», είπε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ και ζήτησε «να κλείσουν οι βάσεις και το ΝΑΤΟϊκό Στρατηγείο στη Θεσσαλονίκη, να σταματήσει η χρήση των ελληνικών στρατοπέδων για αμερικανοΝΑΤΟϊκούς σκοπούς και να γίνει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης πραγματικά λιμάνι των λαών».

Τόνισε πως δεν πάνε «όλα καλά», όπως δηλώνει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και σημείωσε: «Οι εξελίξεις των ημερών κάνουν “φύλλο και φτερό” τον επικίνδυνο εφησυχασμό που προσπαθεί να καλλιεργήσει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, που λίγο-πολύ ισχυρίζεται ότι, αφού πραγματοποιούνται οι έρευνες για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, τότε “όλα πάνε καλά”».

Ως προς το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου επισήμανε: «Όλοι γνωρίζουν πλέον, ότι στήθηκε ένα απροκάλυπτο παζάρι με τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα και με μεσάζοντες τους υποτιθέμενους “ισχυρούς συμμάχους”, τους Γάλλους. Ένα παζάρι που έδωσε και δίνει νομιμοποίηση στις απαράδεκτες διεκδικήσεις της Τουρκίας, δημιουργεί τετελεσμένα που θα της επιτρέψουν να επικαλείται στο μέλλον ότι έχει δικαιοδοσία σε περιοχές της ελληνικής υφαλοκρηπίδας».

Πυρά κατά ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ

Έστρεψε τα πυρά του κατά του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ, λέγοντας «Από κοντά, φυσικά, και τα άλλα κόμματα του ευρωατλαντισμού, το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα Τσίπρα, οι διάφορες παραφυάδες της Ακροδεξιάς, που προσκυνούν όλους τους “εθνικούς στόχους” του κεφαλαίου. Από τον κάθετο διάδρομο για το πανάκριβο αμερικάνικο LNG μέχρι το καλώδιο GSI, υπερψηφίζοντας όλους τους ΝΑΤΟϊκούς εξοπλισμούς και στηρίζοντας την πολεμική εμπλοκή».

Παράλληλα, άσκησε κριτική στην κυβερνητική πολιτική για την οικονομία και την ακρίβεια, τονίζοντας ότι οι αυξήσεις στους μισθούς δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες των εργαζομένων.

Επιπλέον, υποστήριξε ότι κυβέρνηση και αντιπολίτευση συμφωνούν στους βασικούς στρατηγικούς στόχους, παρά τις μεταξύ τους πολιτικές αντιπαραθέσεις. «Το μόνο στο οποίο διαφωνούν είναι ποιος από όλους αυτούς είναι πιο κατάλληλος για να μας οδηγήσει εκεί», υπογράμμισε.

Βγάζουν ο ένας τα άπλυτα του άλλου στη φόρα

Σχολιάζοντας την αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για ζητήματα διαφθοράς ο κ. Κουτσούμπας παρατήρησε: «Κυβέρνηση και βολική αντιπολίτευση τσακώνονται μέρα-νύχτα για το ποιος έχει τους περισσότερους διεφθαρμένους».

«Κανένα συγχωροχάρτι δεν πρέπει να τους δώσει ο λαός! Βγάζουν ο ένας τα άπλυτα του άλλου στη φόρα. Για να κρύψουν τη συμφωνία τους και τη σύμπλευσή τους στα βασικά, στα στρατηγικά ζητήματα. Λένε ότι “σε αυτά δεν χωράνε κομματικές αντιπαραθέσεις, γιατί όλοι φοράμε τη φανέλα της εθνικής Ελλάδας”. Σοβαρά τώρα;» προσέθεσε ο κ Κουτσούμπας και το μήνυμα που έστειλε ήταν «Με δυνατό ΚΚΕ και οργανωμένο λαό, σπάμε τον φαύλο κύκλο της εκμετάλλευσης και της πολεμικής εμπλοκής».