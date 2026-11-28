Σεισμική δόνηση προκαταρκτικού μεγέθους 5 βαθμών έπληξε την περιοχή Μανχάταν Μπιτς της Καλιφόρνια στις ΗΠΑ το πρωί του Σαββάτου, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών (USGS).

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες τέθηκε σε κατάσταση επιφυλακής για σεισμό, αναπτύσσοντας προσωπικό από 106 πυροσβεστικούς σταθμούς της περιοχής για να ελέγξει τις υποδομές για τυχόν ζημιές. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή δομικές ζημιές, ανέφερε η υπηρεσία σε έκτακτη ενημέρωσή της.

An M4.7 earthquake just shook Los Angeles from 12.2 km beneath Santa Monica Bay — initially flagged at 5.2 by ShakeAlert! Watch how it happened. 🌍🚨

If you are in the area, feel free to share your experience below. #Earthquake #LosAngeles #California https://t.co/KniKktyiFB — Earthquake Alerts (@Earthquake2day) November 28, 2026

Ο δήμος του Μανχάταν Μπιτς κάλεσε τους κατοίκους να είναι προετοιμασμένοι για μετασεισμούς, καθώς πολλοί έχουν ήδη γίνει αισθητοί στην περιοχή. Αξιωματούχοι του δήμου δήλωσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι δεν υπάρχει απειλή για τσουνάμι αυτή τη στιγμή.

WATCH: Shattered windows seen at Los Angeles International Airport (LAX) after a strong earthquake struck the region. https://t.co/Hbug8ba2aC — Scope Report (@ScopeReport_) November 28, 2026