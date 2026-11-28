Ήχησαν τα πρώτα μηνύματα του 112 για την κακοκαιρία «Άργος», που πλήττει το τελευταίο 24ωρο τη χώρα και αναμένεται να συνεχιστεί και αύριο, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες, τους θυελλώδεις ανέμους, την πτώση της θερμοκρασίας αλλά και τις χιονοπτώσεις.

Μέχρι τώρα έχουν σταλεί προειδοποιητικά μηνύματα του 112 σε Μαγνησία, Σποράδες, Φθιώτιδα, Βοιωτία και Εύβοια, με την σύσταση στους πολίτες να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.