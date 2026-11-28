Συνελήφθη 36χρονη influencer-λογίστρια, η οποία έχει καταδικαστεί για απάτες και πλαστογραφίες. Εν ενεργεία βουλευτής καταγγέλλει ότι έχασε περισσότερα από 50 χιλιάδες ευρώ, τα οποία της έδωσε για ένα κατάστημα που δήθεν θα άνοιγαν στο Κολωνάκι.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, η σύλληψή της ήταν ένα τυχαίο γεγονός. Από την βίλα που διαθέτει στην Εκάλη, άρχισε να χτυπάει ο συναγερμός, ο οποίος ενεργοποιήθηκε πιθανότατα από κάποιο λάθος. Οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που περνούσαν τυχαία από το σημείο, άκουσαν τον ήχο από τον συναγερμό και έσπευσαν να δουν τι έχει γίνει.

Εκεί, εντόπισαν την 36χρονη και όταν την ρώτησαν τι συμβαίνει, εκείνη τους απάντησε ότι πιθανότατα έγινε κάποιο λάθος. Χτύπησαν όμως τα στοιχεία της στο σύστημα και εκεί διαπιστώθηκε ότι σε βάρος της υπήρχε καταδικαστική απόφαση. Η influencer-λογίστρια οδηγήθηκε στο τμήμα, όπου και συνελήφθη.

Η 36χρονη έχει καταδικαστεί για απάτες και πλαστογραφίες, με ποινή φυλάκισης 18 και 12 μηνών αντίστοιχα, αλλά και χρηματική ποινή πέντε χιλιάδων ευρώ. Πλέον κρατείται και τη Δευτέρα αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Εκτέλεσης Ποινών.

Η κρατούμενη από το 2020, με βάση το MEGA, έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα για απάτες και υπεξαιρέσεις, κυρίως σε αγοραπωλησίες πολυτελών αυτοκινήτων, εισπράττοντας, σύμφωνα με τις κατηγορίες, προκαταβολές χωρίς να παραδίδει τα οχήματα. Το 2023 συνελήφθη στην Καλλιθέα, όταν αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή της ένα πιστόλι.

«Είχε κοροϊδέψει έναν παπά και του έφαγε και αυτού του δόλιου λεφτά»

Εν ενεργεία βουλευτής, καταγγέλλει στο MEGA ότι έχασε περισσότερα από 50 χιλιάδες ευρώ.

«Με κάλεσε η αστυνομία της Κηφισιάς, γιατί της νοίκιαζα το σπίτι μου στην Εκάλη, για ρευματοκλοπή. Έκλεβε το ρεύμα. Και εμένα μου έφαγε πολλά λεφτά, είμαι στα δικαστήρια. Πρέπει να ήταν και λογίστρια και ήθελε να πάρουμε ένα μπαρ-καφέ. Μου έφαγε ένα σωρό λεφτά. Είχε κάνει μέχρι και τάχα μου συμβόλαιο με το μαγαζί, για το οποίο δεν υπήρχε συμβόλαιο», αναφέρει η εν ενεργεία βουλευτής.

Συνεχίζοντας, λέει ότι η 36χρονη: «Ήθελε να είναι σε καλή περιοχή, μάλλον για να πιάσει φιλίες με πλούσιους γείτονες. Και μετά πλησίασε και εμένα. Μου λέει: “Δεν θέλετε να έχετε μια ευκαιρία; Εγώ έχω πολλές εταιρείες, λογίστρια είμαι. Χάνετε μια ευκαιρία στο Κολωνάκι. Θα σας τα δώσω τα λεφτά”. Μας φάνηκε καλό και μας έφαγε τα λεφτά. Πάνω από 50 χιλιάδες. Είχε πανάκριβα ρούχα, πανάκριβες τσάντες. Έπαιρνε τζιπ με leasing».

«Εγώ προσεύχομαι γι’ αυτήν. Σίγουρα πρέπει να τιμωρηθεί, γιατί κοροϊδεύει πολύ κόσμο. Ένας Ιταλός, του είχε φάει γύρω στις σαράντα χιλιάδες για να ανοίξουν ένα εστιατόριο. Και κάτι κομμωτές, τους είχε φάει και εκεί κάπου έξι χιλιάδες, πέντε χιλιάδες, δεν ξέρω. Είχε κοροϊδέψει έναν παπά και του έφαγε και αυτού του δόλιου, με τέσσερα παιδιά, λεφτά», υπογραμμίζει.