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Η Ιωάννα Παλιοσπύρου, της οποίας η ζωή άλλαξε όταν δέχτηκε επίθεση με βιτριόλι στις 20 Μαΐου του 2020, ταξίδεψε στο Λονδίνο, όπου υποβλήθηκε σε ένα νέο χειρουργείο. Με ανάρτησή της στο Instagram, μοιράστηκε μερικές φωτογραφίες από τις ημέρες που πέρασε στο νοσοκομείο.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα την βλέπουμε να κλαίει, ενώ σε ένα άλλο είναι ξαπλωμένη στο νοσοκομειακό κρεβάτι.

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου σε μία άλλη φωτογραφία, δείχνει στον κόσμο το τι έφτιαξαν οι γιατροί από τα πλευρά της.

Στην ανάρτησή της κάθε φωτογραφία συνοδεύεται από διαφορετική λεζάντα. Ανάμεσα σε άλλα, έχει γράψει: «Για εσένα που νομίζεις πως δεν κλαίω ποτέ. Από τα πλευρά μου, έφτιαξαν αυτό το αριστούργημα. Νοσηλεύτηκα για μια εβδομάδα, με μεγάλους πόνους. Όχι στο αυτί, αλλά στα πλευρά. Υπενθύμιση: πόσο θαυμάζω το ανθρώπινο σώμα και την επιστήμη».