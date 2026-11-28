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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με δύο τραυματίες συνέβη το βράδυ του Σαββάτου (28/11) στην εθνική οδό Πύργου-Κυπαρισσίας, στο ύψος της γέφυρας του Αλφειού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews, ο οδηγός ενός αυτοκινήτου, που είχε κατεύθυνση προς τον Πύργο έχασε τον έλεγχο του οχήματος, λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα αυτό να «καρφώθηκε» σε φορτηγό, το οποίο προπορευόταν.

Απεγκλωβίστηκαν τραυματισμένοι ο οδηγός και η συνοδηγός

Ο οδηγός του αυτοκινήτου, όπως και η συνοδηγός, τραυματίστηκαν σοβαρά λόγω της σφοδρότατης σύγκρουσης.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστική Υπηρεσίας του Πύργου, που επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό τους.

Στη συνέχεια, διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου για την παροχή των πρώτων βοηθειών και προκειμένου να υποβληθούν σε εξετάσεις.

Την προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα, διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας του Πύργου.