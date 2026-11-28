Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προς μια κυβέρνηση συνεργασίας της κεντροδεξιάς με την ακροδεξιά φαίνεται να οδεύει η Ισπανία, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, με το Λαϊκό Κόμμα (PP) του Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό να εμφανίζεται ως βασικός διεκδικητής της εξουσίας και το Vox του Σαντιάγο Αμπασκάλ να αποτελεί τον πιθανό κυβερνητικό του εταίρο.

Ωστόσο, παρά τις εκτιμήσεις για το εκλογικό αποτέλεσμα, το μεγάλο ερώτημα παραμένει ποια πρόσωπα θα αναλάβουν τα σημαντικότερα κυβερνητικά χαρτοφυλάκια.

Σε εκτενές δημοσίευμά του, το Politico παρουσιάζει δέκα πολιτικά στελέχη και πρόσωπα με επιρροή στους δύο σχηματισμούς, τα οποία θα μπορούσαν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην επόμενη κυβέρνηση, εφόσον επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπικές προβλέψεις και το PP με το Vox καταφέρουν να σχηματίσουν κυβερνητική πλειοψηφία μετά τις εκλογές της 29ης Νοεμβρίου.

Όπως επισημαίνει το δημοσίευμα, η σύνθεση ενός πιθανού υπουργικού συμβουλίου παραμένει δύσκολο να προβλεφθεί. Τα ισπανικά κόμματα διατηρούν κλειστά τα χαρτιά τους, αποφεύγοντας να αποκαλύψουν εκ των προτέρων τα πρόσωπα που προορίζονται για κυβερνητικές θέσεις, ακόμη και στους ίδιους τους ενδιαφερόμενους.

Ο Φεϊχό, μάλιστα, υπερηφανεύεται ότι κατά τη διάρκεια των 13 ετών που ηγήθηκε της περιφερειακής κυβέρνησης της Γαλικίας δεν είχε διαρρεύσει ποτέ στον Τύπο η σύνθεση του υπουργικού του συμβουλίου πριν από την επίσημη ανακοίνωσή της.

Από την πλευρά του Vox, κομματικός αξιωματούχος δήλωσε ανώνυμα στο Politico ότι δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής καμία συζήτηση στο εσωτερικό του κόμματος για πιθανούς υπουργούς ή κυβερνητικά χαρτοφυλάκια.

Παρά την αβεβαιότητα, υπάρχουν συγκεκριμένα πρόσωπα που συγκεντρώνουν σημαντικές πιθανότητες να βρεθούν στο επίκεντρο των πολιτικών εξελίξεων.

Τα δέκα πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρο

1. Καγετάνα Άλβαρεθ ντε Τολέδο

Η Καγετάνα Άλβαρεθ ντε Τολέδο αποτελεί μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες και αμφιλεγόμενες προσωπικότητες του Λαϊκού Κόμματος. Ο Φεϊχό την τοποθέτησε στη δεύτερη θέση του ψηφοδελτίου της Μαδρίτης, μια επιλογή με ιδιαίτερο πολιτικό συμβολισμό, καθώς υποδηλώνει την εμπιστοσύνη του στην πολιτική της επιρροή.

Σύμφωνα με το Politico, το όνομά της ακούγεται για υπουργική θέση, με το υπουργείο Εξωτερικών να αποτελεί ένα από τα πιθανά χαρτοφυλάκια.

Ωστόσο, η πολιτική της διαδρομή χαρακτηρίζεται και από συγκρούσεις με την κομματική ηγεσία. Το 2020 απομακρύνθηκε από τη θέση της κοινοβουλευτικής εκπροσώπου του PP από τον τότε αρχηγό του κόμματος, Πάμπλο Κασάδο, έπειτα από διαφωνίες, ενώ έχει ασκήσει κριτική και σε επιλογές του ίδιου του Φεϊχό.

2. Μπόρχα Σεμπέρ

Στην αντίπερα όχθη της εσωκομματικής πολυμορφίας του PP βρίσκεται ο Μπόρχα Σεμπέρ, ο οποίος εκφράζει τη φιλελεύθερη τάση του κόμματος.

Κατέχει την τρίτη θέση στο ψηφοδέλτιο της Μαδρίτης και είναι ο εθνικός εκπρόσωπος του Λαϊκού Κόμματος. Αποτελεί, επίσης, ένα από τα ελάχιστα πρόσωπα εκτός του στενού κύκλου συνεργατών του Φεϊχό που έχουν αποκτήσει τόσο άμεση πολιτική παρουσία δίπλα του.

3. Ιλδεφόνσο Κάστρο

Ο Ιλδεφόνσο Κάστρο, επίσης από τη Γαλικία, συγκαταλέγεται στους στενότερους συνεργάτες του Φεϊχό σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Έμπειρος διπλωμάτης και υποστηρικτής της διατλαντικής συνεργασίας, έχει εργαστεί ως σύμβουλος κατά τα πρώτα χρόνια της προηγούμενης κυβέρνησης του Λαϊκού Κόμματος, υπό τον Μαριάνο Ραχόι.

Από το 2022 αποτελεί τον βασικό άνθρωπο του Φεϊχό για τη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής του PP και θεωρείται πιθανός υποψήφιος για το υπουργείο Εξωτερικών.

4. Άλμα Εθκούρα

Η Άλμα Εθκούρα, ευρωβουλευτής και ένα από τα ταχύτερα ανερχόμενα στελέχη του Λαϊκού Κόμματος, έχει αναλάβει αυξημένες αρμοδιότητες στο εσωτερικό του σχηματισμού, ενώ είχε την ευθύνη για την κατάρτιση του εκλογικού προγράμματος.

Κατέχει την τέταρτη θέση στο ψηφοδέλτιο της Μαδρίτης και απολαμβάνει την εμπιστοσύνη του Φεϊχό.

Παράλληλα, θεωρείται ότι διατηρεί στενές σχέσεις με την Ισαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο, την πρόεδρο της περιφερειακής κυβέρνησης της Μαδρίτης και μία από τις πιο σκληρές φωνές της ισπανικής Δεξιάς.

Η παρουσία της αποτυπώνει, σύμφωνα με το Politico, την προσπάθεια συνύπαρξης διαφορετικών πολιτικών τάσεων στο εσωτερικό του PP.

5. Φρανθίσκο Κόντε

Ο Φρανθίσκο Κόντε υπήρξε βασικό στέλεχος της οικονομικής πολιτικής της περιφερειακής κυβέρνησης της Γαλικίας, την οποία διοικούσε ο Φεϊχό από το 2012. Στη συνέχεια ανέλαβε και τη θέση του πρώτου αντιπροέδρου της περιφερειακής κυβέρνησης.

Ο ίδιος ο αρχηγός του PP τον έχει χαρακτηρίσει έναν από τους καλύτερους συνεργάτες του, ενώ αποτελεί μέλος του στενού κύκλου εμπιστοσύνης του.

Το όνομά του είχε ακουστεί και το 2023 για συμμετοχή σε μια πιθανή κυβέρνηση Φεϊχό, η οποία τελικά δεν σχηματίστηκε λόγω έλλειψης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.

6. Μάρτα Βαρέλα

Η Μάρτα Βαρέλα αποτελεί μία από τις λιγότερο προβεβλημένες, αλλά ιδιαίτερα ισχυρές παρουσίες στο περιβάλλον του Φεϊχό.

Από το 2020 είναι επικεφαλής του προσωπικού του γραφείου και συμμετέχει ενεργά στην καθημερινή πολιτική λειτουργία του αρχηγού του PP, συμπεριλαμβανομένων των διαπραγματεύσεων με το Vox.

Το Politico αναφέρει ακόμη τον Μαρ Σάντσεθ, έναν άλλο στενό συνεργάτη του Φεϊχό από τη Γαλικία, ο οποίος βρίσκεται στο πλευρό του από τις αρχές της δεκαετίας του 1990.

7. Μόντσε Γιούις

Από την πλευρά του Vox, η Μόντσε Γιούις, αναπληρώτρια γενική γραμματέας του κόμματος, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πρόσωπα στον μηχανισμό του Σαντιάγο Αμπασκάλ.

Κατέχει τη δεύτερη θέση στο ψηφοδέλτιο του Vox στη Μαδρίτη και διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις με το PP για τον σχηματισμό περιφερειακών κυβερνητικών συμμαχιών.

Έχοντας ενταχθεί στο κόμμα μόλις το 2022, έχει εξελιχθεί σε πρόσωπο εμπιστοσύνης του Αμπασκάλ, αναλαμβάνοντας τη διαχείριση των πιο δύσκολων πολιτικών ζητημάτων.

8. Κάρλος Ερνάντεθ Κέρο

Ο Κάρλος Ερνάντεθ Κέρο ξεχωρίζει από την παραδοσιακή εικόνα των στελεχών του Vox. Νεότερος σε ηλικία, με πιο χαλαρό στιλ εμφάνισης, αποτελεί ένα από τα ανερχόμενα πρόσωπα του κόμματος.

Εστιάζει κυρίως στα ζητήματα της μετανάστευσης και της στεγαστικής κρίσης, επιχειρώντας να προσεγγίσει νεότερους ψηφοφόρους αλλά και κοινωνικές ομάδες που εμφανίζονται απογοητευμένες από την παραδοσιακή Αριστερά.

Το Politico τον παρουσιάζει ως το πολιτικό πρόσωπο μέσω του οποίου ο Αμπασκάλ επιδιώκει να διευρύνει την εκλογική απήχηση του Vox, αντλώντας έμπνευση από την πολιτική στρατηγική της Γαλλίδας ακροδεξιάς ηγέτιδας Μαρίν Λεπέν.

Έχει επίσης φοιτήσει στο ISSEP, τη σχολή πολιτικής εκπαίδευσης που ίδρυσε η Μαριόν Μαρεσάλ, ανιψιά της Λεπέν.

9. Χόρχε Μπουξαδέ

Ο Χόρχε Μπουξαδέ συγκαταλέγεται στις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες του Vox εκτός Ισπανίας.

Ευρωβουλευτής από το 2019 και επικεφαλής της αντιπροσωπείας του κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λειτουργεί ως σύνδεσμος του Vox με την ευρωπαϊκή πολιτική ομάδα Patriots for Europe.

Διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην αποχώρηση του κόμματος από την ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών, ενώ παραμένει μία από τις πιο σκληρές ιδεολογικές φωνές του σχηματισμού.

Παρά την απώλεια της θέσης του αντιπροέδρου του Vox το 2024, εξακολουθεί να διατηρεί σημαντική επιρροή στο κόμμα.

Ο Μπουξαδέ έχει, επίσης, πολιτικό παρελθόν στο κίνημα των Φαλαγγιτών, καθώς τη δεκαετία του 1990 είχε αναλάβει την ηγεσία μιας μικρής διάσπασης του ισπανικού φασιστικού κόμματος της εποχής του Φράνκο.

10. Κίκο Μέντεθ-Μοναστέριο

Ο Κίκο Μέντεθ-Μοναστέριο αποτελεί ίσως το λιγότερο γνωστό στο ευρύ κοινό πρόσωπο της δεκάδας, αλλά θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός για την πολιτική στρατηγική του Vox.

Σύμφωνα με το Politico, θεωρείται ο βασικός στρατηγικός σύμβουλος του Αμπασκάλ, παρά το γεγονός ότι δεν κατέχει επίσημη κομματική θέση.

Έχει συνιδρύσει την εταιρεία επικοινωνιακής στρατηγικής Tizona μαζί με τον Γκαμπριέλ Αρίθα, επίσης στενό συνεργάτη του αρχηγού του Vox, ο οποίος τον συνοδεύει συχνά σε ταξίδια στο εξωτερικό.

Η επιρροή του καταδεικνύει ότι οι πραγματικοί συσχετισμοί ισχύος στο εσωτερικό του κόμματος δεν περιορίζονται απαραίτητα στα πρόσωπα που εμφανίζονται δημόσια.